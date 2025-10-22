Construirea solarelor și a serelor în grădină, exceptată de la autorizația de construire. Aviz favorabil în Camera Deputaților

Construirea solarelor și a serelor în grădină, exceptată de la autorizația de construire: Un proiect care prevede că se vor putea executa fără autorizație de construire lucrările pentru solariile de legume amplasate pe terenurile aferente casei de locuit, precum și în curțile și grădinile din jurul acesteia, a primit aviz favorabil în Camera Deputaților.

Anunțul a fost făcut de deputatul PSD de Alba, Voicu Vușcan.

”Astăzi, Comisia de Agricultură din Camera Deputaților a avizat favorabil că solariile de legume, fructe și flori amplasate pe terenurile casei de locuit, precum și curți și grădini din jurul acesteia, NU vor mai avea nevoie de autorizație de construire.

O măsură bună, care vine în sprijinul oamenilor care doresc să desfășoare această activitate” a transmis Voicu Vușcan.

Proiectul, care a trecut de Senat, completează Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Inițiatorii precizează, în expunerea de motive a proiectului, că Legea nr. 50/1991 ”reglementează foarte dur activitatea pe care o desfășoară gospodarii în propria grădină”.

Construirea solarelor și a serelor în grădină realizată fără autorizație de construire reprezintă contravenție și atrage sancțiuni cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei, potrivit formei actuale e legii amintite.

Concret, în prezent, gospodarii pot primi amenzi serioase dacă nu au autorizație de construire.

Camera Deputaților, care a avizat favorabil modificările, este decizională, ceea ce înseamnă că dacă trece de plen, modificarea devine aplicabilă.

