”Contesa din Ungaria” care a înșelat un broker imobiliar din Alba Iulia este o escroacă faimoasă cu o viață desprinsă din filme

Ratele românilor vor crește

Publicat

acum 2 ore

Un broker imobiliar din Alba Iulia a căzut în plasa unei contese din Ungaria care a spus că are o avere considerabilă, ce ar conține chiar castele. Mai exact a fost țepuit cu aproape 200.000 de euro, de femeia care a i-a spus că este descendenta unei famili de nobili din Ungaria. 

În realitate, ”contesa” este o escroacă cu peste 25 de ani experiență în țepe, pe nume M. Agneta. Agneta acum în vârstă de 52 de ani, acționează încă de la începutul anilor 2000 în domeniul țepelor. 

De asemenea, identitatea brokerului imobiliar din Alba Iulia este cunoscută în prezent doar de anchetatori. În cercurile de dezvoltatori imobiliari și agenți imobilitari din oraș se discută intens cine este persoana care a căzut în plasa falsei contese.

Agneta și Ioan chiar au fost dați în urmărire națională, apoi internațională după ce au fost condamnați tot pentru o escrocherie, la începutul anilor 2000.

Scenariu de film

Însă, aceștia nu au putut fi găsiți, deoarece femeia a pus la cale un plan desprins din filme. Timp de ani buni a trăit sub un nume și o identitate falsă. În timp de polițiștii o căutau prin Ungaria unde se credea că se ascunde, femeia trăia alături de soțul său, în Oradea, sub o identitate falsă.

VEZI ȘI: Mega înșelăciunea ”Contesa”, la Alba Iulia. Broker imobiliar, păcălit de o ”descendentă a unei familii nobiliare din Ungaria”

Mai exact, în 2006 Agneta și Ioan au primit pe numele lor  un mandat de arestare pentru o pedeapsă de trei ani de închisoare cu executare. Atunci cei doi, care de loc sunt din Baia Mare, au făcut rost de identități false și s-au ascuns în Oradea, timp de ani buni, la vedere, dar sub o altă identitate.

În timp, după ce a intervenit prescripția au reînceput să dea iar țepe. Au reușit să dea țepe în perioada anului 2016, prin mai multe metode, de la proiecte pe fonduri europene, la baluri caritabile de unde strângeau donații pentru campanii inexistente, notau în 2016 reporterii de la bihoreanul.ro.

Cum și-a schimbat identitatea

Spre exemplu, jurnaliștii din Oradea au notat în 2016, că Agneta s-a "transformat" în Peringerne Molnar Gyorgyi, din Ungaria, nume sub care şi-a şi înfiinţat la Oradea o firmă profilată pe transport de mărfuri şi servicii de mutare, Leoni Team (2012), ba chiar şi o fundaţie, Asociaţia Tinerilor Agricoli din Transilvania (2013), având ca scop declarat sprijinirea tinerilor fermieri, deschizându-şi totodată şi un magazin cu produse bio în Oradea Shopping City.

În timp ce firma a strâns datorii de 1,5 milioane lei în decurs de un an, în numele fundaţiei femeia a comis cel puţin 6 înşelăciuni. Concret, Micu a încasat 240.310 lei de la cinci oameni de afaceri cărora le-a promis că, în schimbul banilor, le va întocmi proiecte pentru obţinerea unor fonduri nerambursabile, iar de la un altul a luat 64.678 lei ca avans pentru furnizarea unui TIR cu vin.

Cum au procedat la Alba Iulia. Ce au promis

Din câte se pare, cei doi au reapărut și au dat o țeapă la Alba Iulia. În plasa lor a căzut un broker imobiliar care a crezut în povestea falsă spusă de Agneta.

Acesta i-a spus că este o contesă din Ungaria cu o avere considerabilă ce ar include castele, afaceri în domeniul petrolier și comerț cu cereale.

Apoi i-a spus agentului imobiliar că vrea să investească în Alba Iulia, 12, 5 milioane de euro, într-un ansambu rezidențial. Dar i-a cerut acestuia un ”comision de performanță de 2%” din suma de bani pe care ea, dar și soțul ei se arătau interesați să o investească.

Drept urmare, brokerul imobiliar i-a oferit suma de 51.000 de euro, dar i-a dat și actele unei case. În total o pagubă de 200.000 de euro.

Acesta avea promisiunea de la ”contesă” că urma să se ocupe de vânzarea tuturor apartamentelor din complex, iar comisionul de intermediere să fie ulterior majorat.

Inițial Agneta M. a fost reținută pentru 24 de ore, iar apoi a fost plasată în control judiciar de către magistrați.

De asemenea, ”procurorul a dispus măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 200.000 de euro, valoarea estimată a prejudiciului, asupra conturilor bancare ale inculpaților persoane fizice și asupra unui imobil tip casă de locuit aflat în proprietatea societății comerciale inculpate, bun obținut, potrivit anchetatorilor, prin inducerea în eroare a persoanei vătămate”, au precizat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

sursă foto: arhiva alba24.ro.

 

  1. bibi

    joi, 18.12.2025 at 10:12

    Ăsta cred că e mărețul ansamblu rezidențial din spatele bazinului olimpic.
    Acolo se cauta mereu exclusivitate la vânzare ,contra mega pontului oferit.

