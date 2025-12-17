Connect with us

Mega înșelăciunea ”Contesa”, la Alba Iulia. Broker imobiliar, păcălit de o ”descendentă a unei familii nobiliare din Ungaria”

Publicat

acum O oră

Mega înșelăciunea ”Contesa”, la Alba Iulia: Un broker imobiliar a fost păcălit cu o sumă uriașă de bani și cu o casă, de o femeie care a pretins că este ”descendentă a unei familii nobiliare din Ungaria, cu o avere considerabilă ce ar include castele, afaceri în domeniul petrolier și comerț cu cereale”.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat miercuri că procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale într-un dosar de înșelăciune care vizează două persoane fizice și o societate comercială.

Potrivit comunicatului, este vorba despre:

  • o inculpată de sex feminin, aflată în stare de reținere pentru 24 de ore, cercetată pentru înșelăciune în stare de recidivă postexecutorie;
  • un inculpat de sex masculin, cercetat pentru înșelăciune;
  • o societate comercială, cercetată pentru înșelăciune.

Totodată, procurorul a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpata reținută, pe o perioadă de 60 de zile.

Pe durata acestei măsuri, femeia trebuie să respecte obligațiile prevăzute de Codul de procedură penală, fiind avertizată că încălcarea cu rea-credință a acestora poate duce la arest la domiciliu sau arestare preventivă.

Din cercetările efectuate rezultă că, în perioada 2023–2025, inculpata ar fi invocat calități mincinoase, prezentându-se drept descendentă a unei familii nobiliare din Ungaria, cu o avere considerabilă ce ar include castele, afaceri în domeniul petrolier și comerț cu cereale.

În acest mod, ar fi indus în eroare o persoană vătămată, care este broker imobiliar.

Anchetatorii susțin că persoana vătămată a fost determinată să achite 51.000 de euro și să transfere dreptul de proprietate asupra unui imobil tip casă de locuit, cu titlu de comision de performanță de 2% din valoarea unei finanțări de 12,5 milioane de euro, pe care inculpații ar fi promis că o vor investi într-un ansamblu rezidențial din municipiul Alba Iulia.

Conform înțelegerii, brokerul urma să se ocupe de vânzarea tuturor apartamentelor din complex, iar comisionul de intermediere să fie ulterior majorat.

În aceeași zi, procurorul a dispus măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 200.000 de euro, valoarea estimată a prejudiciului, asupra conturilor bancare ale inculpaților persoane fizice și asupra unui imobil tip casă de locuit aflat în proprietatea societății comerciale inculpate, bun obținut, potrivit anchetatorilor, prin inducerea în eroare a persoanei vătămate.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale, controlul judiciar și măsurile asigurătorii sunt etape procedurale menite să permită administrarea probelor și prevenirea altor infracțiuni și nu aduc atingere principiului prezumției de nevinovăție.

De asemenea, instituția anunță că va oferi detalii suplimentare atunci când împrejurările vor permite.

