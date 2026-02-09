Connect with us

Eveniment

Controale ale DSVSA Alba, la supermarketuri din județ. Amenzi de peste 60.000 de lei. Ce nereguli au descoperit inspectorii

Publicat

acum O oră

Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba au desfășurat, în perioada 2 - 6 februarie, o amplă acțiune de control la supermarketurile de pe raza județului Alba.

În cadrul acțiunii tematice au fost verificate 54 de unități.

Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 62.400 de lei.

De asemenea, pentru deficiențe minore la normale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor au fost aplicate 19 avertismente.

Principalele deficiențe identificate au fost:

  • igienizarea necorespunzătoare a spațiilor și echipamentelor de congelare;
  • depozitarea ouălor la temperaturi necorespunzătoare;
  • depozitarea produselor alimentare peste capacitatea maximă admisă;
  • păstrarea și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
  • deficiențe de etichetare la fructe și legume;
  • etichete lipsă, deteriorate sau etichetare incorectă a produselor;
  • existența unor spălătoare de mâini nefuncționale;
  • etichetarea necorespunzătoare a cărnii expuse în vitrinele frigorifice;
  • nerespectarea indicațiilor producătorului privind condițiile de depozitare;
  • lipsa termometrelor de control în spațiile frigorifice.

În cadrul controalelor oficiale, personalul de specialitate din cadrul DSVSA Alba a efectuat prelevări de probe pentru analize de laborator, în vederea verificării eficienței operațiunilor de igienizare, a respectării criteriilor microbiologice, a parametrilor fizico-chimici, a conținutului de acizi grași trans și, după caz, a reziduurilor din alimente, în conformitate cu legislația europeană și națională.

Controalele au vizat, în principal:

  • verificarea documentelor de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor;
  • respectarea cerințelor privind trasabilitatea și etichetarea produselor alimentare;
  • verificarea condițiilor de manipulare, prelucrare, depozitare și comercializare a produselor alimentare;
  • respectarea cerințelor generale de igienă și a altor norme sanitar-veterinare;
  • modul de depozitare a produselor alimentare, inclusiv menținerea lanțului frigorific;
  • existența și implementarea procedurilor de control al dăunătorilor;
  • elaborarea și implementarea procedurilor de autocontrol în unitățile de alimentație publică;
  • verificarea documentelor și a modului de aplicare a procedurilor bazate pe analiza riscurilor, conform principiilor sistemului HACCP.

Acțiunile de control ale DSVSA Alba au ca scop protejarea sănătății consumatorilor și asigurarea respectării normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Controalele vor continua și în perioada următoare, atât în unitățile de retail alimentar, cât și în alte unități supuse controlului sanitar-veterinar.

foto: rol ilustrativ, arhivă

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 32 de minute

„Marea breaslă a micilor meșteri” ajunge în școli. Demonstrații educative susținute de echipa Palatului Principilor din Alba Iulia
Evenimentacum O oră

Controale ale DSVSA Alba, la supermarketuri din județ. Amenzi de peste 60.000 de lei. Ce nereguli au descoperit inspectorii
Evenimentacum O oră

VIDEO: Declarații incendiare la Curtea de Apel Alba Iulia în cazul Kreiner. Laurențiu Ghiță: ”Adevăratul criminal a fost prins”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 6 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

Clădirile administrative ale stadionului Cetate din Alba Iulia, reabilitate pe bani europeni. Investiție de 25 de milioane de lei
Administrațieacum 2 zile

CJ Alba stabilește reguli pentru dezvoltarea zonei turistice Trascău. Licitație pentru Planul de Amenajare a Teritoriului
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 20 de ore

Pensii private obligatorii: Ce sume s-au adunat în conturile românilor
portelan
Actualitateacum o zi

Uniunea Europeană a majorat brusc tarifele vamale la importurile de porțelan din China
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 6 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 21 de ore

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Evenimentacum 4 zile

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

cadou emag cadouri gest
Actualitateacum 5 ore

Detaliile care transformă un gest simplu într-un cadou memorabil (P)
Ziua Internațională a Pizzei
Evenimentacum 8 ore

Ziua Internațională a Pizzei, sărbătorită pe 9 februarie. Povestea uneia dintre cele mai iubite mâncăruri din lume
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 19 ore

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Evenimentacum 2 zile

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

Unele medicamente pot lipsi temporar din farmacii, în acest an. Ce spune Ministrul Sănătății
Evenimentacum 9 ore

9 februarie: Ziua Internațională a Stomatologului. Istoria unei discipline medicale esențiale pentru sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Vacanța de schi a început pentru elevii din trei județe din țară. Când vor intra în vacanță copiii din Alba
Educațieacum 22 de ore

Copiii, frigul și teama de răceală: Trebuie sau nu scoși copiii afară când temperaturile scad? Ce ne spune, de fapt, știința
Mai mult din Educatie