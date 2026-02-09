Controale ale DSVSA Alba, la supermarketuri din județ. Amenzi de peste 60.000 de lei. Ce nereguli au descoperit inspectorii

Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba au desfășurat, în perioada 2 - 6 februarie, o amplă acțiune de control la supermarketurile de pe raza județului Alba.

În cadrul acțiunii tematice au fost verificate 54 de unități.

Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 62.400 de lei.

De asemenea, pentru deficiențe minore la normale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor au fost aplicate 19 avertismente.

Principalele deficiențe identificate au fost:

igienizarea necorespunzătoare a spațiilor și echipamentelor de congelare;

depozitarea ouălor la temperaturi necorespunzătoare;

depozitarea produselor alimentare peste capacitatea maximă admisă;

păstrarea și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

deficiențe de etichetare la fructe și legume;

etichete lipsă, deteriorate sau etichetare incorectă a produselor;

existența unor spălătoare de mâini nefuncționale;

etichetarea necorespunzătoare a cărnii expuse în vitrinele frigorifice;

nerespectarea indicațiilor producătorului privind condițiile de depozitare;

lipsa termometrelor de control în spațiile frigorifice.

În cadrul controalelor oficiale, personalul de specialitate din cadrul DSVSA Alba a efectuat prelevări de probe pentru analize de laborator, în vederea verificării eficienței operațiunilor de igienizare, a respectării criteriilor microbiologice, a parametrilor fizico-chimici, a conținutului de acizi grași trans și, după caz, a reziduurilor din alimente, în conformitate cu legislația europeană și națională.

Controalele au vizat, în principal:

verificarea documentelor de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor;

respectarea cerințelor privind trasabilitatea și etichetarea produselor alimentare;

verificarea condițiilor de manipulare, prelucrare, depozitare și comercializare a produselor alimentare;

respectarea cerințelor generale de igienă și a altor norme sanitar-veterinare;

modul de depozitare a produselor alimentare, inclusiv menținerea lanțului frigorific;

existența și implementarea procedurilor de control al dăunătorilor;

elaborarea și implementarea procedurilor de autocontrol în unitățile de alimentație publică;

verificarea documentelor și a modului de aplicare a procedurilor bazate pe analiza riscurilor, conform principiilor sistemului HACCP.

Acțiunile de control ale DSVSA Alba au ca scop protejarea sănătății consumatorilor și asigurarea respectării normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Controalele vor continua și în perioada următoare, atât în unitățile de retail alimentar, cât și în alte unități supuse controlului sanitar-veterinar.

foto: rol ilustrativ, arhivă

