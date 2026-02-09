VIDEO: Declarații incendiare la Curtea de Apel Alba Iulia în cazul Kreiner. Laurențiu Ghiță: ”Adevăratul criminal a fost prins”

Cazul Kreiner la Curtea de Apel Alba Iulia: Declarații incendiare în sala de judecată și pe holul Curții de Apel Alba Iulia, luni, 9 februarie, în timpul celui mai mediatizat caz din ultimii ani. Pentru prima dată de la uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, cei trei inculpați, s-au aflat în acceași sala de judecată.

Laurențiu Ghiță, unul dintre cei doi condamnați pe viață în primă instanță a făcut o serie de declarații incendiare. Acesta a zis cu subiect și predicat, atât în sala de judecată, dar și pe holurile Curții de Apel Alba Iulia, că în spatele crimei ar mai sta o persoană: Adriana Viliginschi, concubina de atunci a omului de afaceri Adrian Kreiner.

Recent Adriana Viliginschi a fost arestată preventiv într-un alt dosar de crimă, fiind cercetată pentru complicitate. Este vorba despre dosarul în care o femeie din Sibiu și-a ucis mama pentru a moșteni averea. Procurorii susțin că Viliginschi i-ar fi oferit detalii despre cum să comită fapta, dar și suport moral înainte și după crima comisă de femeie.

”Mulțumesc lui Dumnezeu că după doi ani și jumătate adevăratul criminal a fost prins. Noi am fost condamnați (n.r. Ghiță și Minae) pentru a mulțumi presa”, a spus în fața instanței Ghiță.

Apoi la ieșirea din sala de judecată a declarat reporterilor prezenți că ”ea este sută la sută”.

Trupe speciale și jandarmi în sala de judecată

Atmosfera a fost una foarte tensionată la acest termen de judecată. Cosmin Zuleam, aflat în arest preventiv la IPJ Alba, a fost adus cu cel puțin două ore înainte de începerea procesului. Acesta a stat în boxa acuzaților, alături de alte persoane private de liberate care erau inculpați în alte dosare.

La două ore distanță, pe holurile instanței și-au făcut apariția și cei doi, Ghiță și Minae, flancați de trupele speciale ale Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud.Tot holul instanței era împânzit de jandarmi și trupe speciale.

În sala de judecată, după intrarea celor trei inculpați, mai bine de 10 jandarmi și mascați ai trupelor speciale erau prezenți. Zuleam se afla în boxa acuzaților, în timp ce Ghiță și Minae, în spatele sălii, flancați de oameni ai legii.

Ghiță: ”Adevăratul criminal a fost prins”

Judecata pe apel a fost amânată dintr-un element foarte rar în astfel de cazuri: una dintre părțile vătămate din dosar, Adriana Viliginschi a fost arestată într-o altă cauză și nu a putut fi prezentă.

Însă, în schimb cei trei inculpați au avut ocazia să vorbească la verificarea măsurilor preventive. Ghiță a fost cel mai vocal. Acesta a spus că îi mulțumește lui ”Dumnezeu că la doi ani și jumătate de la comiterea faptei adevăratul criminal a fost prins”.

Apoi a precizat că el și Minae au fost condamnați din cauza presiunii publice și pentru ”a mulțumi presa”. Minae a spus că este de acord cu Ghiță și nu a avut nimic de completat.

În schimb, Zuleam, aflat în boxa acuzaților, nu a vrut să spună nimic în acestă ședință de judecată. Decizia legată de măsurile preventive a rămas în pronunțare.

Declarații incendiare la ieșirea din sala de judecată

La ieșirea din sala de judecată pentru a fi condus către autospeciala Penitenciarului Aiud, Ghiță a făcut o serie de declarații incendiare.

NOTA REDACȚIEI: Menționăm că următoarele declarații îi aparțin lui Ghiță Laurențiu, condamnat în primă instanță la închisoare pe viață pentru uciderea lui Adrian Kreiner.

Întrebat de reporterii prezenți cine este ”adevăratul criminal”, Ghiță a spus ”ea”, apoi ”Adriana” și mai mult a declarat ”ea a fost sută la sută”. Întrebat dacă o cunoștea dinainte de comiterea crimei acesta a spus ”nu”.

Acesta a mai declarat:”Ea este sută la sută, a făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi”. De asemenea Ghiță a mai spus că nu a vorbit cu ea înainte de crimă.

Întrebat de reporterul alba24.ro dacă ea i-ar fi putut da pontul lui Zuleam cu privire la prezența ceasurilor în casă, Ghiță a declarat că: ”Tot ce este posibil”. Apoi a răspuns ”Da” la întrebarea dacă Zuleam se știa cu Viliginschi de înainte de crimă.

În timp ce cobora scările instanței de judecată, Ghiță a mai precizat că: ”Ea este criminala diabolică, numai un om bolnav mintal poate să facă așa ceva”.

Avocatul Vannesei Kreiner, fiica omului de afaceri: Probabil în cauză vor avea loc întorsături neașteptate

Avocatul Vannesei Kreiner, fiica omului de afaceri, a făcut o serie de declarații la ieșirea din sala de judecată.

”Situația este una inedită în momentul de față. Pe măsură ce va fi audiat Zuleam, posibil să fie audiată din nou și partea vătămată Viliginschi vom afla mai multe. Oricum în cauză vor avea loc întorsături neașteptate”.

Întrebat dacă Viliginschi avea legături cu Zuleam sau se cunoșteau, acesta a spus că ”nu pot face speculații”.

Mai mult de atât, unul dintre reporterii prezenți a spus că Ghiță cu Minae pe tot parcursul dosarului de la Tribunalul Alba, cei doi nu au recunoscut fapta de omor.

Marius Lupu a spus că pe tot parcursul procesului cei doi l-au indicat pe Zuleam ca principalul criminal și că ”acesta era informat de cineva”.

Procesul de la Curtea de Apel Alba Iulia, încă nu a început. Următoarea ședință de judecată va avea loc în data de 4 martie 2026.

Însă, până atunci, la Curtea de Apel Alba Iulia este așteptată Adriana Viliginschi, care a făcut apel la arestarea preventivă în cazul distinct în care este suspectă de complicitate la omor.

Ghiță și Minae condamnați la închisoare pe viață

Laurențiu Ghiță și Minae Cristian au fost condamnați în data de 11 noiembrie 2025, la închisoare pe viață. Zuleam care a fost judecat în lipsă a primit 30 de ani de închisoare cu executare.

Crima care a înfiorat o țară întreagă

Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Tribunalului Sibiu, dar între timp, toți judecătorii au devenit incompatibili, deoarece au judecat alte dosare, în stadiul incipient, în care aceștia erau inculpați. Drept urmare, dosarul a ajuns la Tribunalul Alba, în urma unei decizii a Curții de Apel Alba Iulia. Decizia de la Tribunalul Alba a venit după șase amânări consecutive.

Zuleam a fost condamnat în lipsă, el fiind și capul bandei de hoți care în noaptea de 6 noiembrie 2023, l-au ucis pe afacerist, în locuința sa din Sibiu. Crima a oripilat opinia publică din România prin modul în care a fost comisă.

După ce l-au ucis pe Adrian Kreiner aceștia au fugit din țară, cu ceasuri în valoare de peste 200.000 de euro. Ghiță și Minae au prost prinși, primul în Scoția, iar al doilea în Irlanda.

De atunci se află în arest preventiv în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.

Și-au premeditat fapta: Au supravegheat casa dintr-o clădire învecinată

Cei trei au supravegheat timp de două zile casa omului de afaceri, dintr-o clădire nelocuită, aflata pe aceeași stradă.

Bărbații au planificat lovitura și și-au ascuns bine urmele, dar au mic detaliu le-a scăpat. Atunci aceștia au intrat în casa omului de afaceri din Sibiu, l-au imobilizat și au furat ceasuri în valoare de peste 200.000 de euro.

De asemenea în casă se afla și fiica omului de afaceri carea auzit zgomote la parterul casei și a mers să vadă ce se întâmplă. Momentele prin care fata a trecut, dar și cum a fost ucis omul de afaceri.

Fiica omului de afaceri amenințată cu moartea

”Auzind zgomot, fiica omului de afaceri care se afla într-un dormitor de la etaj, a coborât în living unde l-a observat pe unul dintre agresori, fiind la rândul ei observată de acesta. Persoana vătămată s-a reîntors în dormitor de unde a apelat serviciul 112. Doi dintre inculpaţi au urmat-o şi au pătruns în cameră lovind cu piciorul uşa încuiată de aceasta.

Prin utilizarea de amenințări și de violențe fizice, au sustras de la fiica omului de afaceri sumele de aproximativ 40 de euro și 100 de lei, pe care aceasta le avea în portofel, iar de pe un corp de mobilier au sustras 16 ceasuri, de diferite mărci, având o valoare totală de peste 200.000 de euro.

Persoanei vătămate i s-a cerut să indice locul unde ţin banii şi pentru că aceasta nu îl cunoştea, dându-şi seama şi de faptul că fusese alertată poliţia, au hotărât să plece. Unul dintre inculpaţi a avertizat-o să nu iasă din cameră, altfel o va omorî, afirmând că în acel moment va merge să îi omoare tatăl”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurori.

Un plic de cafea i-a dat de gol pe criminali. Cum a fost identificat Zuleam

În timpul în care au supravegheat casa înainte de atac, Zuleam și-a făcut o cafea. Doar că un amânunt la care nu s-a gândit avea să îl dea de gol. Acesta a rupt cu dinții plicul de cafea pentru a-l turna într-un recipient. Partea pe care a rupt-o a scuipat-o pe jos și nu s-a gândit nici un moment că acel mic element îl va da de gol.

După ce locul a fost împânzit de criminaliști și polițiști au fost ridicate o serie de probe.

Una dintre ele a fost ”un fragmanet de ambalaj de culoare verde”.

Obiectul a fost analizat de criminalișii din București, după ce a fost ridicată de la fața locului, în urma cercetării criminaliste.

”(...) prilej cu care a fost identificat și ridicat un fragment de ambalaj de culoare verde, cel mai probabil provenind de la un pliculeț cu cafea instant. În urma prelucrării acelui fragment de ambalaj în cadrul Institutului Național de Criminalistică al I.G.P.R. s-a stabilit că, pe acea bucată de plastic există un amestec de profiluri genetice din care s-a extras un profil unic parțial, care apoi a fost rulat în bazele de date europene, context în care au rezultat 2 corespondențe: u o persoană, o corespondență în Slovenia cu aceeași persoană, o corespondență într-o altă țară, cu aceeași persoană, și anume cu numitul Costi Cosmin Zuleam, născut la data de 6 mai 1992, în localitatea Valea Stanciului, județul Dolj”, se arată în motivarea instanței.

Mai pe scurt, Zuleam a fost condamnat pentru mai multe furturi, în diferite țări din Europa, iar în Slovenia profilul său genetic a fost introdus într-o bază de date la nivel European.

Cum a fost ucis omul de afaceri Adrian Kreiner

După ce au amenințat-o pe fată să nu iasă din camera sa, Zuleam s-a dus direct la omul de afaceri. Acesta era deja legat cu mâinile la spate, fiindu-i imobilizate și picioarele cu aceeași sfoară. Victima a fost apoi așezată pe abdomen, în poziția similară unei bărci, modalitate aptă a crea suferințe extrem de puternice.

Zuleam s-a reîntors la victima Kreiner Adrian şi a executat o manevră de asfixie mecanică ce a condus la întreruperea fluxului sanguin spre creier și la instalarea comei, se arată în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Deși a fost găsit de polițiști în urma apelului la 112, acesta nu a mai putut fi salvat. Bărbatul a decedat la spital.

Momentan decizia Tribunalului Alba nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

