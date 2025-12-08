Controale ISU Alba la restaurante, terase, baruri și cluburi. Amenzi pentru fumatul în spații închise și lipsa autorizațiilor

ISU Alba a făcut verificări în perioada 5 – 7 decembrie la mai multe restaurante, baruri, terase și cluburi din județ. A fost urmărită respectarea legislației privind prevenirea incendiilor și a situațiilor de urgență.

Potrivit ISU Alba, au fost constatate 15 nereguli, fiind aplicate 15 sancțiuni contravenționale din care 10 avertismente și 5 amenzi în cuantum de 107.500 lei.

Din cele cinci amenzi, două amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea interdicției în ceea ce privește fumatul în spații închise, în cuantum de 20.000 lei și două amenzi au fost aplicate pentru funcționarea fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, în cuantum de 85.000 lei.

Controalele au fost efectuate în sistem integrat, împreună cu IPJ Alba și IJJ Alba.

De asemenea, activitățile de control vor continua și în perioada următoare la astfel de categorii de obiective din zona de competență a ISU Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News