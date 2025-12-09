VIDEO: Casă decorată de Crăciun cu aproape 40.000 de becuri, în localitatea Sântimbru din Alba

În localitatea Sântimbru din județul Alba, un adevărat festival de Crăciun are loc an de an. Este vorba despre casa familiei Renilda care de câțiva ani da o lecție de Crăciun multor primării din Alba, dar și din afara județului în ceea ce înseamnă decorațiuni și luminițe de iarnă.

Pentru perioada sărbătorilor casa din Sântimbru devine un tărâm al instalațiilor electrice, al jocurilor de lumină și culoare.

Cel care se ocupă de amenajarea casei este Bogdan Renilda, care în 2025 a amenajat casa și grădina cu aproape 40.000 de beculețe.

De la garduri, la casă și până la un brad din beculețe, totul este amenajat în curtea casei. Din peisaj nu lipsesc figurine de mari dimensiuni cu Moș Crăciun, reni, oameni de zăpadă sau chiar personajul Elsa.

Curtea este deschisă tuturor celor ce vor să o viziteze și să vadă jocul de lumini și culoare. Cei mai fericiți de casa din Sântimbru sunt cei mici.

Aceștia vin însoțiti de părinți pentru a se uita la luminițe și a vedea ceva nou, chiar și de mai multe ori.

