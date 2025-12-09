Connect with us

Economie

Harta salariilor din România în 2025: Județul Alba urcă în topul județelor cu angajați mai bine plătiți. Cum se compară cu vecinii

Ratele românilor vor crește

Publicat

acum 53 de secunde

Salariile din România s-au schimbat mult în 2025, iar diferențele dintre județe sunt tot mai mari. Unele zone au crescut, altele au scăzut, iar câteva județe au luat un avans puternic.

Potrivit ZF.ro, pe această hartă a salariilor, județul Alba se află abia pe locul 15, cu un salariu mediu net de 4.698 de lei pe lună. Nu este rău, pentru că Alba stă mai bine decât jumătate dintre județele țării, dar nici nu se apropie de zonele cu salarii mari.

Alba stă bine, dar nu strălucește

Județul Alba se află pe locul 15 în clasamentul salarial din România, cu un venit mediu de 4.698 de lei. Este o poziție decentă, peste multe județe din țară, dar departe de orașele mari care duc economia înainte.

Creșterea mică de doar 1,8% arată că economia județului depinde încă de industrii sensibile la schimbările pieței, iar lipsa unor sectoare bine plătite ține salariile pe loc. Pentru a reduce diferența față de Cluj, Timiș sau București, Alba are nevoie de investiții noi, diversificate și de locuri de muncă mai bine plătite.

Salarii peste media multor județe, dar mult sub județele cu orașe mari

În Alba, salariul mediu este de 4.698 lei, iar creșterea față de anul trecut a fost mică, doar 1,8%.
Asta înseamnă că veniturile au crescut, dar foarte încet.

Dacă ne uităm în jur, comparațiile sunt clare:

Unde se câștigă mult mai bine:

  • București: 7.015 lei
  • Cluj: 6.567 lei
  • Timiș: 5.904 lei
  • Sibiu: 5.567 lei
  • Ilfov: 5.443 lei

Aceste județe și orașe au salarii cu 1.000 – 2.300 de lei mai mari decât în Alba. Acolo sunt industrii mai bine plătite: IT, servicii financiare, birouri corporate, companii mari cu capital străin.

Cum se poziționează Alba față de județele vecine

Alba nu este printre cele mai slabe județe, dar nici nu ține pasul cu zonele care au accelerat puternic, cum sunt Mureș sau Bihor.

  • Mureș: 4.920 lei (creștere puternică, peste Alba)
  • Bihor: 4.622 lei (creștere de 5,4%, dublă față de Alba)
  • Hunedoara: 4.346 lei (sub Alba, creștere mică)
  • Sibiu: 5.567 lei (peste Alba, dar în scădere față de anul trecut)

De ce crește salariul atât de încet în Alba

Alba are o economie stabilă, dar nu una care explodează în creștere. Economia județului Alba este bazată în mare parte pe:

  • industrie și fabrici,
  • producție pentru export,
  • companii care depind de comenzile din afara țării.

În 2025, multe firme din industrie au:

  • redus orele suplimentare,
  • tăiat bonusurile,
  • scăzut ritmul de producție.

Cum aceste bonusuri și ore suplimentare cântăresc mult în salariul net, veniturile oamenilor au crescut doar puțin.

România se împarte în trei tipuri de zone

Așa cum se poate observa din harta de mai sus, România se împarte în trei mari zone

1. Zone care merg bine și trag salariile în sus

București, Cluj, Timiș, Sibiu, Brașov, Ilfov.

Aici sunt companii puternice, investiții mari și salarii cu mult peste media națională.

2. Zone care cresc rapid, deși pornesc de jos

Sălaj (+11,5%), Buzău (+10%), Maramureș (+9%), Vrancea (+7,8%), Bacău (+6,7%).

Au început să recupereze diferențele față de județele bogate.

3. Județe unde salariile au scăzut

Potrivit analizei 10 județe din țară sunt în minus:

  • 1. Mehedinți: -7,0% Cea mai mare scădere din țară.
  • 2. Ialomița: -4,8%
  • 3. Neamț: -4,3%
  • 4. Vaslui: -2,2%
  • 5. Buzău: -1,7%
  • 6. Dâmbovița: -1,4%
  • 7. Gorj: -0,9%
  • 8. Satu Mare: -1,1% (marcat ca -1,1% pe hartă)
  • 9. Sibiu: -1,1%
  • 10. Suceava: -0,7%

Aceste zone sunt dependente de o singură industrie sau de sectorul public, iar orice schimbare afectează rapid salariile.

Top județe cu salarii mult peste Alba (locurile 1–10)

  • București – 7.015 lei
  • Cluj – 6.567 lei
  • Timiș – 5.904 lei
  • Sibiu – 5.567 lei
  • Ilfov – 5.443 lei
  • Sălaj – 5.152 lei
  • Brașov – 5.138 lei
  • Bacău – 5.133 lei
  • Argeș – 4.995 lei
  • Prahova – 4.965 lei

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Ratele românilor vor crește
Economieacum 54 de secunde

Harta salariilor din România în 2025: Județul Alba urcă în topul județelor cu angajați mai bine plătiți. Cum se compară cu vecinii
Evenimentacum 31 de minute

VIDEO: Casă decorată de Crăciun cu aproape 40.000 de becuri, în localitatea Sântimbru din Alba
Evenimentacum O oră

Cum a căzut un profesor din Alba în capcana de pe WhatsApp ”Vot pentru Adeline”. Dosar a fost închis. Cum să nu ajungi victimă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Administrațieacum 10 ore

FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 54 de secunde

Harta salariilor din România în 2025: Județul Alba urcă în topul județelor cu angajați mai bine plătiți. Cum se compară cu vecinii
Economieacum 7 ore

FOTO: Delegație sanitar-veterinară din Israel în județul Alba. Este evaluată posibilitatea de export al ouălor de consum
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Când va decide PSD dacă mai rămâne sau nu la guvernare. Declarațiile lui Sorin Grindeanu
Evenimentacum 11 ore

Legea prin care cetățenii străini din afara UE cu afaceri în România puteau primi rezidență, retrasă. Risc identificat de CSAT
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Administrațieacum o zi

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Blajacum o zi

Diana Vereș de la Volei Alba Blaj a fost desemnată voleibalista anului 2025 în România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Câmpeniacum 4 ore

Concert ”Colinde în Țara Moților” la Câmpeni în 16 decembrie. Artiști consacrați și grupuri tradiționale pe scena casei de cultură
Evenimentacum 22 de ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – UAB. Votează Miss și Mister Popularitate Alba24
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum o săptămână

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum o săptămână

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 3 zile

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Actualitateacum 6 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

A scăzut numărul burselor de merit și al celor sociale. Câți elevi nu mai primesc bani de la stat
Educațieacum 7 ore

VIDEO: Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete, la Alba Iulia. Ce provocare au primit elevii Liceului Sportiv
Mai mult din Educatie