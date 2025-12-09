Harta salariilor din România în 2025: Județul Alba urcă în topul județelor cu angajați mai bine plătiți. Cum se compară cu vecinii

Salariile din România s-au schimbat mult în 2025, iar diferențele dintre județe sunt tot mai mari. Unele zone au crescut, altele au scăzut, iar câteva județe au luat un avans puternic.

Potrivit ZF.ro, pe această hartă a salariilor, județul Alba se află abia pe locul 15, cu un salariu mediu net de 4.698 de lei pe lună. Nu este rău, pentru că Alba stă mai bine decât jumătate dintre județele țării, dar nici nu se apropie de zonele cu salarii mari.

Alba stă bine, dar nu strălucește

Județul Alba se află pe locul 15 în clasamentul salarial din România, cu un venit mediu de 4.698 de lei. Este o poziție decentă, peste multe județe din țară, dar departe de orașele mari care duc economia înainte.

Creșterea mică de doar 1,8% arată că economia județului depinde încă de industrii sensibile la schimbările pieței, iar lipsa unor sectoare bine plătite ține salariile pe loc. Pentru a reduce diferența față de Cluj, Timiș sau București, Alba are nevoie de investiții noi, diversificate și de locuri de muncă mai bine plătite.

Salarii peste media multor județe, dar mult sub județele cu orașe mari

În Alba, salariul mediu este de 4.698 lei, iar creșterea față de anul trecut a fost mică, doar 1,8%.

Asta înseamnă că veniturile au crescut, dar foarte încet.

Dacă ne uităm în jur, comparațiile sunt clare:

Unde se câștigă mult mai bine:

București: 7.015 lei

Cluj: 6.567 lei

Timiș: 5.904 lei

Sibiu: 5.567 lei

Ilfov: 5.443 lei

Aceste județe și orașe au salarii cu 1.000 – 2.300 de lei mai mari decât în Alba. Acolo sunt industrii mai bine plătite: IT, servicii financiare, birouri corporate, companii mari cu capital străin.

Cum se poziționează Alba față de județele vecine

Alba nu este printre cele mai slabe județe, dar nici nu ține pasul cu zonele care au accelerat puternic, cum sunt Mureș sau Bihor.

Mureș: 4.920 lei (creștere puternică, peste Alba)

Bihor: 4.622 lei (creștere de 5,4%, dublă față de Alba)

Hunedoara: 4.346 lei (sub Alba, creștere mică)

Sibiu: 5.567 lei (peste Alba, dar în scădere față de anul trecut)

De ce crește salariul atât de încet în Alba

Alba are o economie stabilă, dar nu una care explodează în creștere. Economia județului Alba este bazată în mare parte pe:

industrie și fabrici,

producție pentru export,

companii care depind de comenzile din afara țării.

În 2025, multe firme din industrie au:

redus orele suplimentare,

tăiat bonusurile,

scăzut ritmul de producție.

Cum aceste bonusuri și ore suplimentare cântăresc mult în salariul net, veniturile oamenilor au crescut doar puțin.

România se împarte în trei tipuri de zone

Așa cum se poate observa din harta de mai sus, România se împarte în trei mari zone

1. Zone care merg bine și trag salariile în sus

București, Cluj, Timiș, Sibiu, Brașov, Ilfov.

Aici sunt companii puternice, investiții mari și salarii cu mult peste media națională.

2. Zone care cresc rapid, deși pornesc de jos

Sălaj (+11,5%), Buzău (+10%), Maramureș (+9%), Vrancea (+7,8%), Bacău (+6,7%).

Au început să recupereze diferențele față de județele bogate.

3. Județe unde salariile au scăzut

Potrivit analizei 10 județe din țară sunt în minus:

1. Mehedinți: -7,0% Cea mai mare scădere din țară.

2. Ialomița: -4,8%

3. Neamț: -4,3%

4. Vaslui: -2,2%

5. Buzău: -1,7%

6. Dâmbovița: -1,4%

7. Gorj: -0,9%

8. Satu Mare: -1,1% (marcat ca -1,1% pe hartă)

9. Sibiu: -1,1%

10. Suceava: -0,7%

Aceste zone sunt dependente de o singură industrie sau de sectorul public, iar orice schimbare afectează rapid salariile.

Top județe cu salarii mult peste Alba (locurile 1–10)

București – 7.015 lei

Cluj – 6.567 lei

Timiș – 5.904 lei

Sibiu – 5.567 lei

Ilfov – 5.443 lei

Sălaj – 5.152 lei

Brașov – 5.138 lei

Bacău – 5.133 lei

Argeș – 4.995 lei

Prahova – 4.965 lei

