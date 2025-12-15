Connect with us

Crăciunul de pe frontul Primului Război Mondial surprins într-o carte poștală, exponatul lunii la Muzeul Unirii din Alba Iulia

Publicat

acum 5 ore

Crăciunul de pe frontul Primului Război Mondial surprins într-o carte poștală, exponatul lunii decembrie, la Muzeul Unirii din Alba Iulia. În apropierea Crăciunului, la Muzeul Național a Unirii din Alba Iulia va fi prezentat marți, 16 decembrie, de la ora 11:00, exponatul lunii decembrie, o carte poștală din Primul Război Mondial.

Potrivit reprezentanților muzeului, ilustrata aflată în colecția muzeului albaiulian surprinde Crăciunul: bolnavi aflați în convalescență într-un salon în care a fost împodobit un imens brad de Crăciun.

Este vorba despre decembrie 1916, unde chipurile din ilustrație sunt ale unor ardeleni înrolați în armata Imperiului Austro-Ungar, răniți pe frontul din Galiția și trimiși la spitalul organizat în mănăstirea Strahov din Praga.

La acea vreme, Mănăstirea era condusă de abatele Method Zavoral, o personalitate cunoscută în România interbelică prin empatia de care a dat dovadă în timpul războiului.

Abatele i-a ajutat pe toți cei care au ajuns de pe front în așezământul monahal, a învățat limba română pentru a le putea citi ziare, cărți și rugăciuni.

Scrisorile primite de la familiile bolnavilor erau citite tot de acesta, care le scria apoi, în numele lor, celor dragi. Method Zavoral a rămas atașat de România până la finalul vieții sale (6 iunie 1942).

Crăciunul în război era altfel, dar sărbătoarea nu a fost uitată, bradul a fost împodobit în spitale, dar și în tranșee, cu gândul la zilele petrecute la vreme de pace.

Exponatul lunii decembrie va spune povestea Crăciunului de pe front, din război, dar și povestea Pomului de Crăciun care de un secol și jumătate ne însoțește sfârșitul de an.

