Blaj

Cristina Medeea Tomotaș, o tânără sportivă din Blaj, elevă a Colegiului Inochentie Micu Clain, s-a stins din viață la doar 18 ani

Publicat

acum 2 ore

Cristina Medeea Tomotaș, o tânără sportivă din Blaj, elevă a Colegiului Național ”Inochentie Micu Clain” s-a stins din viață luni, la doar 18 ani, ca urmare a unei boli. Medeea a jucat la echipa U17 a Volei Alba Blaj. 

Vestea morții ei a îndurerat comunitatea locală, colegii și prietenii. Reprezentanții colegiului unde învăța tânara au transmis un mesaj pe contul oficial de Facebook:

”Drum lin spre Lumina Invierii lui Hristos, draga noastră Medeea!

Uniți în rugăciune, suntem alături de familia îndurerată, care în aceste momente trece printr-o grea încercare.

Un suflet tânăr și nobil, o elevă apreciată, o sportivă entuziastă, o colegă și o prietenă de nădejde a plecat dintre noi.

Bunul Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică sufletului său iar părinților, mângâierea și puterea de a se ridica, purtând în suflete iubirea fără margini față de copilul lor.

Dumnezeu să o odihnească!”, au transmis reprezentanții Colegiului Inochentie Micu Clain din Blaj.

Și Parohia Greco-Catolică Blaj I a transmis un mesaj:

”Cu adâncă durere în suflet dar cu speranța învierii, anunțăm trecerea la Casa Tatălui Ceresc a tinerei de 18 ani, Medeea Cristina Tomotas.

A fost depusă la Capela Arhiereilor din Blaj. Miercuri 15 octombrie 2025 ora 18.00 Slujba de priveghi.

Joi 16 octombrie 2025 ora 12.00 Slujba de înmormântare.

Odihna cea veșnică da-i-o ei Doamne și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească. Să se odihnească în pace!” – Pr. Cristian Rus.

Foto: Colegiul NAțional Inochentie Micu Clain

  1. Sergiu

    miercuri, 15.10.2025 at 16:38

    cauza decesului?

