Connect with us

Eveniment

CSM Unirea Alba Iulia întâlnește FC Botoșani în play-off-ul Cupei României. Unde poate fi urmărit LIVE, meciul

Publicat

acum 4 secunde

CSM Unirea Alba Iulia întâlnește FC Botoșani în play-off-ul Cupei României, cel mai important meci al acestui început de sezon. Meciul a început la ora 17:30 pe Stadion Cetate. 

Antrenorul Alexandru Pelici a trimis în teren următorul 11:

  • Darius Roman
  • Ionuț Balaur
  • Tudor Vomir
  • Denis Giosu
  • Bogdan Szjii
  • Ionuț Tănase
  • Anrei Gavrilă
  • Paulian Banu
  • Alexandru Giurgiu
  • Ștefan Blănaru
  • Denis Golda

Meciul poate fi urmări live pe FRF.TV.

Antrenorul Alexandru Pelici, înainte de meci: „Ne așteaptă un meci dificil, poate cel mai dificil dintre cele jucate în Cupă, având în vedere locul lor în clasament și forma actuală.

Cu toate acestea, ne dorim să avem o prestație bună, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor suporterilor noștri și, de ce nu, să producem încă o surpriză în această competiție!”

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

CSM Unirea Alba Iulia întâlnește FC Botoșani în play-off-ul Cupei României. Unde poate fi urmărit LIVE, meciul
Actualitateacum 25 de minute

O femeie dată dispărută în Hațeg a fost găsită în gara CFR din Alba Iulia
Evenimentacum 48 de minute

FOTO: Accident mortal în județul Hunedoara: O persoană a murit şi alta a fost rănită grav
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 9 ore

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Administrațieacum 2 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

OFICIAL: Trei praguri pentru majorarea capitalului social la un SRL. Ar fi afectate peste o jumătate de milion de firme
comunicat proiect
Actualitateacum 9 ore

Comunicat implementare proiect – începere lucrări: „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 750C”
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum o zi

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum o zi

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 secunde

CSM Unirea Alba Iulia întâlnește FC Botoșani în play-off-ul Cupei României. Unde poate fi urmărit LIVE, meciul
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 21 de ore

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube
Evenimentacum o zi

Planeta Marte va fi vizibilă marți seară. Cum poate fi observată și de ce ar fi bine să ai un binoclu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

comunicat proiect
Actualitateacum 5 ore

Anunț închidere proiect ”Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Evenimentacum o zi

Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Ce amenzi riscă cei care nu consultă pacienți în ambulator
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

TOP LICEE în Alba după rezultate finale Bacalaureat 2025, sesiunea a doua. Câte licee au rată de promovare mai mare
Educațieacum 8 ore

Profesorii și angajații din învățământ primesc vouchere de vacanță în 2025. Ordinul de ministru a fost semnat. Condiții
Mai mult din Educatie