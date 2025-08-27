CSM Unirea Alba Iulia întâlnește FC Botoșani în play-off-ul Cupei României. Unde poate fi urmărit LIVE, meciul

CSM Unirea Alba Iulia întâlnește FC Botoșani în play-off-ul Cupei României, cel mai important meci al acestui început de sezon. Meciul a început la ora 17:30 pe Stadion Cetate.

Antrenorul Alexandru Pelici a trimis în teren următorul 11:

Darius Roman

Ionuț Balaur

Tudor Vomir

Denis Giosu

Bogdan Szjii

Ionuț Tănase

Anrei Gavrilă

Paulian Banu

Alexandru Giurgiu

Ștefan Blănaru

Denis Golda

Meciul poate fi urmări live pe FRF.TV.

Antrenorul Alexandru Pelici, înainte de meci: „Ne așteaptă un meci dificil, poate cel mai dificil dintre cele jucate în Cupă, având în vedere locul lor în clasament și forma actuală.

Cu toate acestea, ne dorim să avem o prestație bună, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor suporterilor noștri și, de ce nu, să producem încă o surpriză în această competiție!”

