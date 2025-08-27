Eveniment
CSM Unirea Alba Iulia întâlnește FC Botoșani în play-off-ul Cupei României. Unde poate fi urmărit LIVE, meciul
CSM Unirea Alba Iulia întâlnește FC Botoșani în play-off-ul Cupei României, cel mai important meci al acestui început de sezon. Meciul a început la ora 17:30 pe Stadion Cetate.
Antrenorul Alexandru Pelici a trimis în teren următorul 11:
- Darius Roman
- Ionuț Balaur
- Tudor Vomir
- Denis Giosu
- Bogdan Szjii
- Ionuț Tănase
- Anrei Gavrilă
- Paulian Banu
- Alexandru Giurgiu
- Ștefan Blănaru
- Denis Golda
Meciul poate fi urmări live pe FRF.TV.
Antrenorul Alexandru Pelici, înainte de meci: „Ne așteaptă un meci dificil, poate cel mai dificil dintre cele jucate în Cupă, având în vedere locul lor în clasament și forma actuală.
Cu toate acestea, ne dorim să avem o prestație bună, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor suporterilor noștri și, de ce nu, să producem încă o surpriză în această competiție!”
