Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Vasile. Cui spunem „La mulți ani” pe 1 ianuarie

vasile cel mare

acum 14 secunde

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Vasile. Sfântul Vasile cel Mare, unul din cei mai importanți sfinți ai Bisericii Ortodoxe, considerat „păzitorul de duhuri rele”, este prăznuit pe 1 ianuarie în calendarul ortodox. Sfântul Vasile este prima mare sărbătoare din calendarul ortodox 2026.

În prima zi a noului an, aproape 600.000 de români își serbează onomastica. Cei mai mulți se numesc Vasile sau Vasilica, dar sunt și nume derivate care se serbează pe 1 ianuarie.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Vasile

Iată cui trebuie să transmiți mesaje de la mulți ani de Sfântul Vasile:

  • Vasile;
  • Vasilica;
  • Vasilică;
  • Silică;
  • Sile;
  • Vasi;
  • Sică;
  • Sica;
  • Vasila.

Cei mai mulți români sărbătoriți pe 1 ianuarie poartă numele de Vasile (peste 400.000) și Vasilica (circa 75.000).

Semnificaţia numelui Vasile

Numele „Vasile” provine din limba greacă, de la termenul de la termenul „basíleios”, care înseamnă „regal”, „regesc”, derivând la rândul său din cuvântul „basileús”, ce înseamnă „rege”. Astfel, semnificația numelui Vasile este adesea asociată cu ideea de regalitate sau conducere.

În cultura și tradiția românească, alături de Ion, Gheorghe sau Dumitru, numele de Vasile este des întâlnit și la noi în țară, fiind atât prenume, cât și nume de familie.

Persoanele care poartă numele de Vasile se adaptează uşor în funcţie de situaţie şi moment, sunt sociabile şi apreciază prezenţa celor din jur. Ştiu să aprecieze calităţile omului şi nu aspectul său.

Chiar dacă uneori lasă impresia că grupul lor de prieteni este unul foarte diversificat, acesta își va concentra atenția numai asupra celor care au un numitor comun cu ei, adică cei care au aproximativ aceeași viziune asupra vieții și modului în care abordează diverse situații

Viața Sfântului Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare este sărbătorit în Biserica Ortodoxă pe 1 ianuarie și pe 30 ianuarie alături de Sfinții Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.

S-a născut în anul 330, în Capadocia, într-o familie numeroasă, de nouă sau zece frați. Dintre toți au rămas cunoscuți cu numele doar cinci: Macrina, Vasile, Navcratie, Grigorie și Petru, scrie Basilica.ro.

  • Macrina s-a născut pe la 328-329, a adormit întru Domnul într-o sihastrie și este cinstitș ca Sfântă.
  • Navcratie s-a născut în 332, a ajuns judecător și a murit călugar în 358-359.
  • Grigorie s-a născut la 334-335, s-a căsătorit, a ajuns episcop de Nyssa și mare teolog, a adormit în 394 și este cinstit ca Sfânt.
  • Petru, cel din urmă dintre cei cinci, s-a născut probabil pe la 345-347, a ajuns episcop al Sevastiei și a murit în 392.

Iubitor de învăţătură şi înzestrat pentru carte, Sfântul Vasile şi-a îmbogăţit cunoştinţele învăţând în şcolile din Cezareea, Bizanţ şi Atena, la cea din urmă cunoscându-l pe Sfântul Grigorie de Nazians, cu care a legat o strânsă prietenie.

A moștenit averea familiei, pe care a împărțit-o, prin acte de caritate, mai multor oameni nevoiași. Sfântul Vasile este primul ierarh care a întemeiat, pe lângă biserici, aziluri şi spitale pentru săraci, o leprozerie şi un aşezământ pentru recuperarea prostituatelor.

A primit din pruncie o educație aleasă

Sfântul Vasile a crescut sub înrâurirea bunicii sale, Macrina (cea Batrână), care fusese ucenica Sfântului Grigorie Taumaturgul. Ea a stat în permanență lângă Vasile și Macrina (cea Tânără) împărtășindu-le acestora învățătura duhovnicească izvorâtă din bogata sa experiență de viață. Bunica va ramâne în amintirea celor doi copii ca un avva, ca un părinte al începutului lor de viață.

Viața Sfintei Macrina și a Sfântului Vasile cel Mare reprezentau măsura și etalonul pentru copiii mai mici ai familiei, rod al educației alese primite de la bunica lor Macrina cea Batrâna. Primele lecții de retorică le-a primit de la tatăl său Vasile, el însuși retor în Cezareea Capadociei.

Tatăl, cu ajutorul Emiliei și al batrânei Macrina, l-a îndrumat pe tânarul Vasile spre două căi: educația și nevoința pentru virtute.

A studiat la cele mai înalte școli ale timpului său

După terminarea studiile din Cezareea în anul 347, Vasile a fost trimis, datorită bogatele cunoștințe pe care le avea precum și istețimii sale, să studieze la cele mai alese școli ale timpului din Constantinopol și Atena, unde a avut dascăli renumiți, precum învățatul Libaniu.

În anul 364, Sfântul Vasile cel Mare a primit harul preotiei, fiind hirotonit de episcopul Eusebiu de Cezareea.

A fost ales episcop al comunității din Cezareea Capadociei și exarh al Pontului, păstorind nouă ani: din 370 și până în 379.

A murit în ziua de 1 ianuarie a anului 379, când încă nu împlinise 50 de ani, intrând în istoria creştină cu numele de Sfântul Vasile cel Mare.

