CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana, vineri pe Stadion ”Cetate”. Echipa a înscris 23 de goluri în acest sezon: top marcatori

CSM Unirea Alba Iulia joacă vineri, acasă, împotriva echipei Unirea Sântana. Reprezentanții clubului au prezentat marți și un bilanț provizoriu al acestui sezon.

Jucătorii clubului au înscris 23 de goluri în acest start de sezon, prin 11 marcatori diferiți.

Top marcatori CSM Unirea Alba Iulia:

Denis Golda – 6 goluri

Răzvan Fetița – 4

Denis Giosu, Răzvan Pîntea, Alexandru Giurgiu, Andrei Banyoi – câte 2

Amir Jorza, Tudor Vomir, Eduard Ardeiu, Ștefan Blănaru, Ionuț Tănase – câte 1

”Un început de sezon excelent pentru băieții lui Alexandru Pelici, care continuă să mențină CSM Unirea Alba Iulia în fruntea clasamentului!

Vineri, de la ora 15:00, jucăm acasă, pe Stadionul „Cetate”, cu Unirea Sântana” au precizat reprezentanții clubului.

