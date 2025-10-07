Connect with us

Eveniment

CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana, vineri pe Stadion ”Cetate”. Echipa a înscris 23 de goluri în acest sezon: top marcatori

Publicat

acum O oră

CSM Unirea Alba Iulia joacă vineri, acasă, împotriva echipei Unirea Sântana. Reprezentanții clubului au prezentat marți și un bilanț provizoriu al acestui sezon. 

Jucătorii clubului au înscris 23 de goluri în acest start de sezon, prin 11 marcatori diferiți.

Top marcatori CSM Unirea Alba Iulia:

  • Denis Golda – 6 goluri
  • Răzvan Fetița – 4
  • Denis Giosu, Răzvan Pîntea, Alexandru Giurgiu, Andrei Banyoi – câte 2
  • Amir Jorza, Tudor Vomir, Eduard Ardeiu, Ștefan Blănaru, Ionuț Tănase – câte 1

”Un început de sezon excelent pentru băieții lui Alexandru Pelici, care continuă să mențină CSM Unirea Alba Iulia în fruntea clasamentului!

Vineri, de la ora 15:00, jucăm acasă, pe Stadionul „Cetate”, cu Unirea Sântana” au precizat reprezentanții clubului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

dr. holhos
Evenimentacum 21 de minute

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Evenimentacum 31 de minute

Drone cu senzori pentru Garda de Mediu. Contractul a fost semnat. Cum vor fi folosite
Evenimentacum O oră

CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana, vineri pe Stadion ”Cetate”. Echipa a înscris 23 de goluri în acest sezon: top marcatori
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 6 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 2 ore

Atenționare ASF: tentative de fraudă în numele unor instituții de pe piața de capital
Economieacum 2 ore

Ce dobândă plătești la un credit pe 30 de ani, în România. Economistul Radu Georgescu: De 4 ori mai mult decât în Bulgaria
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 19 ore

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
zile libere 2025
Evenimentacum 21 de ore

Varianta susținută de PSD în reforma administrației locale: primarii vor putea decide dacă fac concedieri sau reduc salarii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Sântana, vineri pe Stadion ”Cetate”. Echipa a înscris 23 de goluri în acest sezon: top marcatori
Evenimentacum 6 ore

FOTO: Alexandru Sibișan, judoka CS Unirea Alba Iulia, locul 1 la Turneul Internațional ”Memorialul Aurel Cîmpeanu”
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 18 ore

Performanță: medicul Teodor Holhoș din Alba, finalist la un concurs de triatlon din Spania. 15 ore de competiție, fără abandon
Actualitateacum 18 ore

Ambasada României în SUA: Actorul american John Malkovich este aproape jumătate român
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți
Actualitateacum 2 zile

Rețeaua WiFi „vede” prin pereți: Inteligența artificială poate cartografia o cameră cu ajutorul semnalului wireless
rechemare BMW
Evenimentacum o săptămână

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

dr. holhos
Evenimentacum 21 de minute

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Aiudacum O oră

Spitalul Municipal Aiud, amendat cu 30.000 de lei de către DSP Alba. Sancțiune și pentru o angajată a unității medicale. Motivul
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ce activități vor putea fi organizate pentru elevi în următoarea perioadă
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 3 zile

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Mai mult din Educatie