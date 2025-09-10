Eveniment
Cum a fost prins un spărgător de locuințe din Blaj. O urmă l-a putut plasa la locul unei fapte: Ce a reușit să fure
Un bărbat din Blaj a fost recent trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni de furt. În data de 5 septembrie 2025, dosarul în care bărbatul are calitatea de inculpat, a trecut de stadiul de cameră preliminară, pe rolul Judecătoriei Blaj.
Acesta va fi judecat pentru mai multe fapte de furt comise în perioada 18-31 ianuarie 2025.
Potrivit motivării instanței, inculpatul cauta casele în care proprietarii sunt plecați de la domiciliu. Modul de operare a fost similar: cu ajutorul unei surubelnițe forța geamul termopan și intra în locuință.
Dintr-o casă alături de un complice a furat suma de 2300 de lei și mai multe bijuterii din aur.
Cum intra în case
Apoi câteva zile mai târziu, în timp ce se plimba printr-un sat de lângă Blaj a observat o casă în care se pare că nu era nimeni acasă. La fel ca și la prima spargere a deschis termopanul cu o surubelniță și a furat un telefon mobil din casă.
În aceeași zi, în timp ce mergea spre gara din localitate, bărbatul a mai văzut o casă în care nu se afla nimeni. La fel a forțat un geam termopan și a intrat în locuință.
Însă, din câte se pare în timp ce deschidea geamul a călcat în noroi. Amprenta pantofilor pe care îi purta a fost identificată mai târziu, de către criminaliști, după ce oamenii legii au fost alertați că locuința a fost spartă.
Din casa respectivă a furat 2200 de euro, 1000 de lei dar și mai multe bijuterii din aur.
Ce a facut cu bunurile furate
În timp banii pe care i-a furat i-a cheltuit pe haine și mâncare. De asemenea i-a dat unei cunoștinte bijuteriile din aur pentru a le amaneta. În același timp polițiștii făceau deja cercetări pentru a afla cine este hoțul.
Aceștia au dat de urma sa și la percheziții au găsit o pereche de pantofi a cărei amprentă se potrivea cu cea de la ultima casă spartă.
O parte din bunurile furate aufost restitutite victimelor, au mai notat magistrații.
Însă, bărbatul va fi judecat pentru trei fapte de furt calificat. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.
