Eveniment
WhatsApp va elimina o funcție importantă, din ianuarie 2026. Care este motivul și ce poți face pentru a continua să o folosești
WhatsApp va elimina o funcție importantă în ianuarie 2026: ChatGPT nu va mai fi disponibil.
ChatGPT şi alţi boţi de AI nu vor mai putea funcţiona pe WhatsApp, după ce Meta a schimbat regulile, special pentru a interzice soluţiile terţe de inteligenţă artificială.
Astfel, chatbot-ul dezvoltat de OpenAI şi ceilalţi chatboţi terţi de AI vor înceta să mai funcţioneze pe WhatsApp începând din 15 ianuarie 2026.
Totuși, dacă țin să o folosească în continuare, utilizatorii vor putea face ceva: îşi vor putea exporta conversaţiile cu ChatGPT din WhatsApp intrând pe profilul acestuia şi alegând opţiunea de a conecta contul de ChatGPT.
În acest fel, discuţiile de pe WhatsApp cu ChatGPT vor fi sincronizate cu aplicaţia ChatGPT, transmit Stirile ProTV.
