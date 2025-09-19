Connect with us

Abrud

Cum a pierdut 10.000 de lei un bărbat din Roșia Montană, după ce a vrut să cumpere piese auto, online. Ce au descoperit polițiștii

Modificare la legea achizițiilor publice

Publicat

acum 4 secunde

Un bărbat din Roșia Montană a pierdut 10.000 de lei după ce a vrut să cumpere piese auto, online. Polițiștii au reușit să-l identifice pe cel care i-ar fi promis că-i livrează piesele și apoi nu a mai răspuns la telefon. Prejudiciul a fost recuperat.

Potrivit IPJ Alba, joi, 18 septembrie, polițiștii de investigații criminale din orașul Abrud au identificat un bărbat în vârstă de 40 de ani, din orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov, bănuit de săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetări a reieșit că, la începutul lunii aprilie 2025, bărbatul de 40 de ani ar fi convenit cu un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din localitatea Roșia Montantă, în urma unui anunț postat pe o platformă online, să-i livreze acestuia piese auto, în schimbul unui avans de 10.000 lei.

Ulterior, bărbatul de 40 de ani nu ar mai fi livrat produsele și nu ar mai fi răspuns la telefon.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, fiind restituit persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

