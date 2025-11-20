Connect with us

Cum au reușit două femei din Alba să-și recupereze bani pierduți prin țepe prin telefon. Patru polițiste au rezolvat cazul

Publicat

acum O oră

Două femei din Alba au reușit să-și recupereze sume de bani mari pierdute prin țepe prin telefon. Cazurile au fost rezolvate de patru polițiste de la Serviciul de Investigații Criminale din IPJ Alba, care au făcut posibilă recuperarea prejudiciilor.

Potrivit IPJ Alba, o femeie în vârstă de 68 de ani a fost abordată de presupuși reprezentanți ai Bursei de Valori București. Sub pretextul că trebuie să încaseze dividente din acțiuni, au determinat-o să-și instaleze o aplicație pe telefon. Aplicația le-a permis acestora, ulterior, accesul la aplicația bancară de pe telefonul femeii. Escrocii au efectuat, fără autorizarea femeii, transferul sumei de 40.000 lei.

Altă femeie, în vârstă de 54 de ani, a transferat, îndrumată de un presupus broker de investiții, suma de 4.900 de lei într-un cont bancar indicat de acesta.

Când și-au dat seama că, de fapt, au fost victimele unei infracțiuni, au luat legătura de îndată cu polițiștii.

”Polițistele de la Serviciul de Investigații Criminale au dat dovadă de operativitate, în primul rând. Au colaborat cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și banca implicată, în vederea soluționării cazurilor, prejudiciul fiind recuperat în totalitate și restituit, în fiecare caz.

Cercetările continuă, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și înșelăciune, în vederea identificării autorilor”, transmite IPJ Alba.

Poliția Alba a mediatizat și mesajul de mulțumire primit pentru modul în care au fost rezolvate cazurile.

 

Eveniment
