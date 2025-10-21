Cum s-a petrecut accidentul rutier din Cricău, în care o mașină de poliție a fost avariată. Urmărire, terminată într-un stâlp

Cum s-a petrecut accidentul rutier din Cricău, în care o mașină de poliție a fost avariată. În data de 20 octombrie, un polițist din Galda de Jos a intrat cu autospeciala de poliție într-un stâlp de lemn.

Polițistul se afla într-o misiune de urmărire a unui șofer care nu a oprit la semnalele oamenilor legii. Șoferul conducea un autoturism radiat din circulație și fără plăcuțe de înmatriculare.

După ce a fost prins de polițiști acesta a fost reținut pentru 24 de ore. O zi mai târziu, în data de 21 octombrie 2025, polițiștii din Alba au prezentat într-un comunicat de presă cum s-a petrecut accidentul.

Un bărbat din Cricău a fost reținut de polițiști după ce a condus o mașină fără numere de înmatriculare și a fugit de poliție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 octombrie 2025, polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 37 de ani, din comuna Cricău, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat.

Bărbatul a fost surprins de polițiști, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107 H, în comuna Cricău, fără a avea montate plăcuțele cu numerele de înmatriculare.

Polițiștii au urmărit autoturismul, cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune, întrucât conducătorul auto și-a continuat deplasarea. Ulterior, acesta a părăsit autoturismul, pe partea carosabilă, și a fugit de la fața locului.

În urma verificărilor efectuate, bărbatul a fost identificat, cu operativitate, de către polițiști și s-a constatat faptul că autoturismul condus de bărbat era radiat din circulație.

Cercetările sunt continuate.

