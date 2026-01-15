Cum s-a pregătit uciderea unui tânăr, într-un bloc din Blaj. Criminalul, condamnat. Un caz despre droguri și răzbunări ca în Mafie

Cazul unei tentative de omor în care un tânăr în vârstă de 19 ani din Blaj, Florin Nicușor Mateiu, a pus la cale modul în care a vrut să își execute un rival, este descris de magistrații Tribunalului Alba.

Recent, în data de 8 ianuarie 2026, magistrații instanței, l-au condamnat pe acesta la o pedeapsă privativă de libertate. Însă, motivarea instanței scoate la suprafață mai multe elemente care duc dosarul într-o altă zonă: modul în care tânărul de doar 19 ani a pregătit cum să își omoare victima.

De asemenea, reporterii alba24.ro au intrat în posesia unui video în care inculpatul se pregătea pentru comiterea crimei.

La scurt timp de la momentul cominterii faptei (noaptea de 3 spre 4 iulie 2025) opinia publică a fost șocată de întâmplare. Acum, după motivarea instanței au apărut noi elemente în caz.

Victima, tot un tânăr, dar în vârstă de 20 de ani, care îl cunoștea pe agresor a fost ademenit în noaptea respectivă, în urma unor conversații pe Snapchat. Mai pe scurt, Nicușor ar fi folosit un cont de pe aplicația de socializare care ar fi aparținut unei femei. Acesta i-ar fi dat impresia că victimei că vorbește cu femeia în cauză și l-a chemat în scara A a blocului G1, de pe str. Câmpul Libertății pentru a se întâlni.

La momentul emiterii primelor informații s-a vehiculat varianta că victima ar fi fost chemată pentru a livra o cantitate de droguri, însă aceste elemente nu mai apar în motivarea instanței, situația fiind incertă. Însă consumul de droguri și prezența drogurilor în acesta poveste nu dispar din dosar.

Pregătirea crimei, consum de droguri și alcool înainte de ”acțiune”

Un martor în dosar a declarat în fața anchetatorilor ca într-un apartament din scara respectivă Nicușor a consumat alcool dar și o substanță prin inhalare (pe nas), alături de alte persoane. Între timp comunica cu victima prin mesaje.

Și-a pus șosete pe mâini pentru a nu lăsa urme

Când a avut convingerea că victima va veni, Nicușor și-a tras pe mâini o pereche de șosete și și-a luat briceagul. În motivarea instanței sunt detaliate mai multe imagini de pe o cameră video.

Imaginile surprind cum inculpatul iese din bloc verifică zona, scoate din buzunar un cuțit pe care îl schimbă din mâna dreaptă în stânga, iar în video se observă cum pe mâini are șosete.

După ce verifică zona încă odată intră în blocul unde urma să acționeze.

Atacul povestit de victimă

Tânărul ce urma să fie atacat a fost dus de un prieten cu mașina, care l-a așteptat în fața blocului. A intrat în bloc, unde a întâlnit un bărbat pe care îl cunoștea.

Acesta l-a întrebat unde este fata pe care trebuia să o întâlnească. Bărbatul i-a făcut semn să urce mai sus. Momentele următoare sunt descrise în motivarea instanței:

”Ajuns la etajul al treilea, victima a observat prezența lui (...) care avea fața parțial acoperită, purtând glugă și bluza trasă peste nas și gură, fiind vizibili doar ochii, precum și a unei alte persoane, identificată ca fiind un anume (...), cunoscut prin tatuajele de pe mâini și antebrațe, respectiv o cruce, o coroană și cuvântul ...., acesta purtând la rândul său glugă și încercând să evite să fie recunoscut.

Și-a dat seama că ceva este dubios

În aceste împrejurări, persoana vătămată s-a speriat și a început să coboare scările, adresându-i întrebări martorului (...) cu privire la situația creată, întrucât îi considera pe toți ca fiind cunoscuți sau prieteni, observând totodată că și acesta părea vizibil neliniștit.

Momentul atacului

Când a început să coboare scările, a urcat Nicușor având în mână briceagul. Acesta a stat ascuns până în acel moment la parterul blocului.

Atunci agresorul i-a spus că nu va mai scăpa din bloc. În acel moment a încercat să îl lovească cu briceagul în piept, dar victima s-a ferit.

Și victima a încercat să scoată un briceag din buzunar, întrucât o altă persoană i-a băgat mâna în celălalt buzunar, sustrăgându-i telefonul mobil și portofelul în care se afla suma de aproximativ 3000 de lei.

Tot atunci, din celălalt buzunar al victimei au căzut pe jos pachetul de țigări și briceagul acesteia.

Lovit în gât

Inculpatul a apucat persoană vătămată cu o mână de ceafă, iar cu cealaltă a încercat să îi înfigă cuțitul în zona gâtului”, se arată în motivarea instanței. Victima s-a retras dar a fost lovit puternic în gât.

Dus de urgență la spital

A fugit la parterul blocului, a intrat în mașina care l-a dus, iar cel care conducea s-a dus de urgență la spital. Între timp a intrat în comă din cauza sângelui pierdut, mașina fiind plină de sânge. Doar intervenția de urgență a medicilor l-a salvat de la moarte.

De ce crede că a fost atacat și încercat să fie ucis

După ce și-a revenit și a fost audiat a declarat că nu știe exact motivul pentru care s-a încercat uciderea sa. Acesta a declarat că știa că inculpatul are o relație cu o fata de 12 ani, ”căreia i-ar fi luat cerceii și inelele pentru a le amaneta în vederea procurării de droguri, aspecte pe care le-a perceput inclusiv prin faptul că a văzut un cercel în mâna inculpatului, care i-ar fi cerut să îl însoțească la amanet, solicitare pe care victima a refuzat-o”, se arată în motivarea instanței.

”Uciderea sa la instigarea”: Controverse cu traficanți de droguri din Blaj

De asemenea, a declarat în fața instanței că:

Victima și-a exprimat convingerea că s-a încercat uciderea sa la instigarea martorului (...) care ar fi dorit să împiedice aflarea unor informații legate de presupusele sale legături cu traficanți de droguri din Blaj, având în vedere intenția acestuia de a deveni polițist și existența unor relații în cadrul Poliției Blaj și la Blaj.

Totodată, victima a arătat că (...)s-ar fi destăinuit vărului său, afirmând că nu se aștepta ca situația să degenereze într-o tentativă de ucidere, scopul inițial fiind doar comiterea unei tâlhării.

În final, persoana vătămată a menționat că, în momentul imediat anterior agresiunii, a observat că inculpatul avea șosete trase pe mâini, aspect pe care l-a perceput ca fiind extrem de neobișnuit și amenințător”, a mai declarat acesta.

Condamnare pentru tentativă de crimă

Florin Nicușor Mateiu a crezut că a acționat într-o zonă fără camere video și fără să lase urme. Însă acesta a fost ”săltat” de polițiști la foarte scurt timp de la momentul tentativei de crimă. A fost luat chiar din apartamentul în care planificase totul.

În fața magistraților a încercat să detalieze un conflict fizic între ei și că a scos cuțitul pentru a se apăra. Însă apărarea nu a fost luată în calcul de magistrați.

Pentru fapta sa a fost condamnat la pedeapsa de 8 ani şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat. De asemenea a mai fost obligat la plata sumei de 70.000 de lei, cu titlu de daune morale.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, în termen de zece zile

