Cum să te pregătești pentru un blackout de 48 de ore: Ghid practic pentru cazul în care se produce o pană masivă de curent

acum 3 ore

Cum să te pregătești pentru un blackout de 48 de ore: Ghid practic pentru situații de urgență. Deși întreruperile de curent sunt de obicei scurte, există scenarii în care un blackout poate dura mai multe ore sau chiar zile.

Pregătirea pentru o pană majoră de curent sau o altă situație de urgență nu mai este o măsură opțională, ci o necesitate. Specialiștii consideră că nu este o chestiune de „dacă”, ci de „când” se va înâmpla.

Penele de curent din Spania, Portugalia și Andora, confirmă acest lucru. A fost panică în aceste țări, în condițiile în care transporturile, comunicațiile și chiar plățile la magazine au fost blocate.

Un blocaj de 48 de ore, chiar dacă nu este foarte lung, îți poate afecta serios confortul, siguranța și accesul la informații. Pregătirea din timp face diferența dintre o perioadă gestionată cu calm și una plină de stres.

Cum să te pregătești pentru un blackout: Rezervele de apă și alimente

Primul lucru la care trebuie să te gândești este apa. Specialiștii recomandă să ai rezerve de cel puțin 2 litri de apă pe zi pentru fiecare persoană din gospodărie.

Dacă ai spațiu, depozitează câteva bidoane suplimentare pentru gătit sau igienă.

La fel de importante sunt și alimentele neperisabile: conserve, paste, orez, biscuiți, nuci, batoane proteice.

Nu presupune că frigiderul și congelatorul îți vor păstra mâncarea proaspătă – după 4-6 ore fără curent, alimentele refrigerate pot începe să se strice.

Consumă mai întâi ceea ce e deja gătit sau perisabil și păstrează proviziile conservate pentru mai târziu.

Iluminat și căldură

În lipsa energiei electrice, întunericul poate deveni un inconvenient major. O lanternă bună (preferabil cu LED) și câteva seturi de baterii de rezervă sunt esențiale.

Lumânările pot fi o soluție, dar implică riscul de incendiu – folosește-le cu grijă și nu le lăsa nesupravegheate.

Dacă blackoutul are loc iarna, căldura devine o problemă. Ține la îndemână pături groase, saci de dormit și haine călduroase.

În cazul în care locuința permite, o sobă pe lemne sau o sursă alternativă de încălzire poate fi salvatoare.

Comunicații și informații

În lipsa curentului, telefonul mobil rămâne legătura ta cu lumea. Un power bank încărcat complet sau chiar mai multe îți pot asigura câteva zile de autonomie.

Dacă situația este mai gravă, un radio portabil pe baterii te va ține conectat la informațiile oficiale.

Medicamente și nevoi speciale

Dacă cineva din familie depinde de medicamente care trebuie păstrate la rece, este bine să ai la îndemână o ladă frigorifică portabilă cu gheață sau un plan de rezervă pentru depozitare.

De asemenea, fă-ți un stoc minim de medicamente esențiale și produse de igienă.

Organizarea timpului și calmul

Un blackout nu înseamnă doar lipsa electricității, ci și o schimbare a ritmului zilnic. Încearcă să profiți de lumina naturală pe parcursul zilei și să limitezi activitățile după lăsarea serii.

Dacă ai copii, pregătește câteva jocuri, cărți sau activități care să îi țină ocupați fără acces la tehnologie.

La nivel european, scenariile luate în calcul sunt chiar mai lungi de 48 de ore. Spre exeplu UE a cerut populație să aibă provizii pentru trei zile. Europa ar trebui să-și crească stocurile de echipamente critice și să încurajeze populația să aibă provizii suficiente pentru cel puțin 72 de ore în caz de criză, a transmis Comisia Europeană.

Detalii legate de ce trebuie să conțină kitul de supraviețuire, citiți AICI.

