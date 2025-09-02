Connect with us

Cum se înmatriculează mașinile second-hand aduse din Canada și alte țări non-UE. Precizări oficiale RAR

acum 2 ore

Cum se înmatriculează mașinile second-hand aduse din Canada și alte țări non-UE. Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția asupra unui mit des întâlnit în rândul cumpărătorilor de autoturisme second-hand din afara Uniunii Europene.

Instituția a transmis că vehiculele importate din Canada nu beneficiază de certificatul de înmatriculare românesc (CIV) în aceleași condiții ca mașinile fabricate pentru piața europeană, contrar unor informații vehiculate în spațiul public.

Potrivit RAR, autovehiculele canadiene nu dețin omologare conform normelor UE, motiv pentru care, pentru eliberarea CIV, acestea trebuie să treacă printr-o procedură de omologare individuală.

Cum se înmatriculează mașinile second-hand aduse din Canada. Procesul include:

  • test dinamic pentru stabilirea normei de poluare (CIV se acordă doar dacă este atinsă cel puțin norma Euro 3),
  • verificarea marcajelor de omologare ale componentelor și subansamblurilor,
  • inspecție tehnică și analizarea respectării normelor europene.

Instituția recomandă cumpărătorilor interesați de vehicule provenite din afara UE sau din afara statelor AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) să solicite din timp informații oficiale de la RAR privind procedurile și costurile, pentru a evita achiziții nerentabile.

RAR avertizează, de asemenea, asupra documentelor primite la cumpărare: dacă un autovehicul figurează ca fiind scos din uz, nereparabil sau destinat doar pieselor de schimb (“parts only”), acesta nu va putea fi înmatriculat în România.

Spre deosebire de mașinile din Canada, autovehiculele fabricate pentru piața UE primesc CIV direct, fără a fi supuse procedurilor individuale de omologare.

Ce trebuie să facem înainte să cumpărăm o mașină second hand

Două din zece mașini care se prezintă la Registrul Auto Român (RAR) au probleme de identificare și din acest motiv instituția oferă șoferilor se afle direct de la sursă tot ce trebuie despre autoturismul pe care vor să-l cumpere.

Noul serviciu lansat de Registrul Auto Român se numește RAR eXpert și cine dorește să verifice o mașină trebuie să se prezinte în baza unei programări cu vehiculul la sediul la RAR Grivița.

RAR dispune de expertiza necesară identificării situațiilor care pot face diferența înainte să plătim pentru un autoturism cu probleme.

Pentru serviciile de verificare RAR eXpert  clienți vor primi un raport de expertiză și din acest motiv prezența mașinii la sediul RAR Grivița este necesară.

Pe lângă verificările legate de numărul de kilometri și de cele prin care se atestă identificarea corectă a seriilor de șasiu la RAR mașinile second pot fi analizate și din punct de vedere tehnic.

Printre altele, această evaluare poate evidenția reparații neconforme la structura de rezistență a autoturismului și se pot identifica defecțiunile ascunse

