Cum se joacă Plinko? Reguli și strategii (P)

Pasionații de jocuri de cazinou au acces la tot mai multe inovații în materie de jocuri online de specialitate. Dincolo de efervescența categoriei de sloturi video, pe platformele casino apar fel de fel de titluri speciale care diversifică experiențele din zona iGaming. O atracție surprinzătoare în acest domeniu este Plinko, un joc arcade inedit lansat în anul 2023 de către furnizorul de software de cazinou Hacksaw Gaming.

Această prezență aparte din industria de gambling pe internet a devenit un adevărat fenomen internațional în ultimii ani, căci mai mulți producători de sloturi online și-au diversificat portofoliile prin introducerea de titluri bazate pe conceptul Plinko, inspirat de popularul joc japonez Pachinko.

Reguli simple, joc rapid, experiență plăcută de divertisment

Noua resursă din cazinouri online combină acele sentimente de suspans și anticipare cu mecanismul parierii, specific jocurilor de noroc pe mize financiare.

Regulile de joc sunt foarte simplu de înțeles, iar modul de desfășurare a sesiunilor este extrem de asemănător cu cel al jocurilor slots. Practic, utilizatorul trebuie să seteze pariul, apoi să acționeze căderea unei bile la fel cum acționează rotirea rolelor la sloturi video.

Acțiunea jocului Plinko de la Hacksaw Gaming vizează căderea unor bile printr-o piramidă de cuie (pini), căutând drumul spre un multiplicator norocos. Interesant este că jucătorul poate nu doar să acționeze manual sau automat (un anumit număr de bile, similar cu procesul de setare a unui număr de rotiri consecutive la jocurile slots), ci are la dispoziție opțiuni de personalizare a formatului de joc. Astfel, se poate alege numărul de rânduri, în intervalul 8 – 16, inclusiv aceste limite.

Jucătorul alege riscul pe care dorește să și-l asume în joc

De asemenea, jocul Plinko permite selectarea unui anumit grad de risc: scăzut, mediu sau ridicat. Diferența constă în valorile multiplicatorilor ce pot fi acționați de bilele care cad. In varianta cu risc maxim, cel mai avantajos multiplicator ajunge la 3700.9x, în timp ce secțiunile pierzătoare ating 0.3x. La polul opus, cel mai puțin riscant mod este cel în care diferența dintre câștiguri și pierderi este mult mai mică: 5x vs. 0.9x.

În fiecare rundă, odată ce bila ajunge la finalul călătoriei sale, aceasta va ateriza în una dintre secțiuni, iar miza stabilită va fi înmulțită cu valoarea indicată. Multiplicatorul din mijloc este cel mai ușor de atins, dar oferă un câștig mai mic, iar multiplicatorii din zonele laterale sunt mai greu de nimerit, însă dăruiesc premii substanțiale.

Strategii pentru jocul Plinko la casino online

De remarcat este că, pe măsură ce jucătorul alege un număr mai mare de rânduri, diferența dintre multiplicatori este mai ridicată. Astfel, strategiile de bankroll management eficient se bazează pe combinația dintre selectarea valorilor de pariere, a gradului de risc direct și a numărului de rânduri.

Tocmai partea de personalizare a modului de joc face ca jocul să fie adaptat la profilul de risc al utilizatorului. Poți opta pentru o versiune cu mai puține rânduri și un risc scăzut, pentru câștiguri mai frecvente, ori poți alege un nivel de risc ridicat și mai multe rânduri, în speranța că vei avea noroc să țintești acele multiplicatoare de la capetele piramidei, care sunt mai greu de atins, dar care oferă cele mai mari recompense.

Se pot observa astfel asemănări puternice între plinko și sloturi video, dacă ne gândim la partea de volatilitate. Demn de subliniat este însă faptul că acest joc arcade poate avea mai multe tipuri de volatilitate, în funcție exclusiv de decizia jucătorului.

Spre deosebire de un slot clasic, la Plinko nu există simboluri bonus, ci acei multiplicatori de la baza piramidei care generează câștiguri sau pierderi în raport cu miza aleasă la start.

La fel ca la alte jocuri casino, rezultatele la Plinko sunt aleatorii, nu pot fi anticipate și nici influențate de vreo strategie. Astfel, este indicat ca administrarea bugetului de joc să fie în centrul atenției la fiecare sesiune. Alegând gradul de risc acceptat, se poate juca mai lent sau mai alert, cu impact asupra bankroll-ului.

Jucătorii începători și cei cu buget mic este bine să aleagă opțiuni care să evite consumarea rapidă a banilor alocați pentru distracția la Plinko. Se poate seta așadar un număr cât mai mic de rânduri, alături de un nivel de risc scăzut.

O altă parte de strategie poate viza numărul de bile prezente în joc într-un anumit moment. Dacă pariul este declanșat succesiv foarte rapid, noi bile sunt aruncate înainte ca cea inițială să ajungă într-o anumită secțiune. Astfel, aparent, bilele se pot influența unele pe altele în procesul de cădere. Suspansul este mai mare dacă mai multe bile sunt prezente simultan în joc, însă desigur apare riscul ca bugetul să fie consumat mai alert cu o astfel de tactică.

Jocul responsabil, esențial și la Plinko

Combinând farmecul jocurilor arcade cu elemente caracteristice sloturilor video, Plinko devine tot mai popular pe platformele de online casino, inclusiv în România, unde există astfel de cazinouri 100% legale, licențiate pe plan local. Ca orice joc de noroc, Plinko reprezintă o resursă pentru distracția din timpul liber și trebuie jucat cu limite ferme de cheltuieli asumate.

În spiritul jocului responsabil, acest titlu este disponibil și în varianta demo, adică fără riscuri, dar și fără câștiguri posibile. O astfel de opțiune este recomandată mai ales la început, pentru a testa toate caracteristicile jocului înainte de eventuala implicare de bani reali.

Combinație foarte reușită între retro și modern

Cu RTP generos de 96.02%, un format prietenos și simplu, încărcare rapidă inclusiv de pe dispozitive mobile, Plinko poate reprezenta o opțiune pentru cei care au printre hobby-uri divertismentul de tip gambling. Popularul joc japonez Pachinko capătă astfel o nouă dimensiune, în sectorul extrem de dinamic al jocurilor de noroc pe internet.

Ca orice joc arcade, și acesta are rezonanțe retro, dar are capacitatea de a se afișa drept o atracție modernă în industria iGaming. Iată că cei obișnuiți cu sesiunile la sloturi video, ruletă, blackjack și baccarat au la dispoziție și o astfel de resursă specială, care oferă o abordare nouă pentru distracția pe platforme online casino.

