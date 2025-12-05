Cum va fi vremea de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026. Prognoza meteo pe patru săptămâni, până în 5 ianuarie

Cum va fi vremea de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026. Temperaturile vor fi mai mari decât cele obișnuite pentru sezonul rece, în următoarele două săptămâni. Vremea se mai răcește în apropierea sărbătorilor de iarnă, însă maximele vor fi tot mai ridicate față de cele normale. Sunt anunțate și perioade cu ninsori, în a doua parte a lunii decembrie.

Până în 17 decembrie, vor fi până la 9-10 grade în majoritatea regiunilor. În vest, maximele urcă săptămâna viitoare chiar la 14 grade Celsius, iar în sud până la 12 grade.

Apoi temperaturile scad și se va ajunge, în perioada 20-22 decembrie, la 1-3 grade sau chiar maxime negative (în nord-est, nord și la munte).

În Transilvania sunt anunțate perioade cu ploi în 15-18 decembrie, ce se vor transforma în lapoviță și ninsori, în 19-20 decembrie. În aceeași regiune va mai ninge spre finalul lunii decembrie (27-28 decembrie), iar în 31 decembrie sunt anunțate ploi.

În celelalte zone din țară, zile cu ploi și ninsori vor fi în intervalul 18-20 decembrie și 27-28 decembrie. În vest vor fi mai multe precipitații de iarnă, din 23 până în 27 decembrie.

Vremea de Crăciun 2025

În perioada 24-26 decembrie, de Crăciun, prognoza meteo curentă indică, în centrul țării, maxime de până la 4 grade Celsius, minime până la -5 grade și vreme cu nori și soare.

În vest vor fi până la 2-4 grade (minime de -2…0 grade) și perioade cu ploi și ninsori (mai puțin în ziua de Crăciun, 25 decembrie).

În sud, vor fi 2-4 grade (minime de -2… o grade), cu cer mai mult noros.

În est, va fi mai frig: maxime de -2…-1 grad, minime de până la -8 grade. Sunt anunțate ploi/ninsori abia în 27 decembrie.

În nord vor fi -1 grad…1 grad (minime până la -9 grade) și vreme cu nori și soare.

În Apuseni este posibil să ningă în ajunul Crăciunului. maximele vor varia între -2 și 0 grade, iar minimele coboară până la -7 grade.

Vremea de Anul Nou 2026

În Transilvania, în 31 decembrie este posibil să plouă. Vor fi maxime de 5-6 grade de Anul Nou și minime de -2 grade în noaptea de Revelion.

În vest vor fi 6-7 grade (minime de -1 grad…1 grad). În sud vor fi 5-6 grade (minime de o…-1 grad), în nord-est maxime de 2 grade (minime de -5 grade). În nord sunt anunțate la final de an 2-3 grade (minime de -3 grade) și este posibil să ningă în 31 decembrie.

În Apuseni vor fi 0..1 grad, minime de până șa -4 grade și ninsori în 31 decembrie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 5 ianuarie 2026.

Vremea în săptămâna 8-14 decembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 15-21 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.

Vremea în săptămâna 22-28 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în toate regiunile.

Regimul pluviometric va avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 29 decembrie – 5 ianuarie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru acest interval, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, cu o tendință ușor deficitară în nord-vestul țării.

