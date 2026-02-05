Connect with us

Un asteroid cât un bloc cu 15 etaje ar putea lovi Luna. Impact va genera un fulger vizibil de pe Pământ. Când ar putea avea loc

Un asteroid cât un bloc cu 15 etaje ar putea lovi Luna. O descoperire astronomică recentă a captat atenția comunității științifice: asteroidul 2024 YR4 ar putea lovi Luna, în decembrie 2032. Cercetătorii spun că impactul ar produce cel mai puternic eveniment lunar observat în epoca modernă, un fulger vizibil cu ochiul liber din anumite regiuni ale Pământului.

Un nou studiu sugerează că asteroidul 2024 YR4 ar putea produce un eveniment ceresc rar și spectaculos dacă va lovi Luna în decembrie 2032, potrivit LiveScience. Deși asteroidul nu reprezintă un pericol pentru Pământ, cercetătorii spun că un impact lunar ar putea genera un fulger luminos vizibil din anumite regiuni ale planetei, scrie Mediafax.

Descoperit la finalul anului 2024, asteroidul 2024 YR4 a atras temporar atenția după ce calcule inițiale au indicat o mică posibilitate de coliziune cu Pământul. Observațiile ulterioare au exclus acest risc, însă NASA estimează în continuare o probabilitate de 4,3% ca roca spațială să lovească Luna.

Un asteroid cât un bloc cu 15 etaje ar putea lovi Luna

Asteroidul are un diametru de aproximativ 60 de metri, comparabil cu înălțimea unei clădiri cu 15 etaje.

Potrivit studiului, un impact cu Luna ar elibera o energie echivalentă cu 6,5 milioane de tone de explozibil (TNT), ceea ce l-ar transforma în cel mai puternic impact lunar observat în epoca modernă.

Cercetătorii au rulat 10.000 de simulări computerizate pentru a analiza traiectoriile posibile și scenariile de impact.

Modelele indică faptul că asteroidul ar putea lovi de-a lungul unei zone de aproximativ 3.000 de kilometri, în apropierea craterului Tycho, în funcție de poziția de observare de pe Pământ.

Un fulger cosmic strălucitor ca Venus

Dacă impactul va avea loc, oamenii de știință estimează apariția unui fulger intens, cu o durată de câteva minute și o luminozitate comparabilă cu cea a planetei Venus.

Fenomenul ar putea fi vizibil cu ochiul liber timp de cel puțin 10 secunde, dacă lovitura se produce pe partea neluminată a Lunii.

Momentul estimat al impactului ar favoriza observarea din Asia de Est, Oceania, Hawaii și vestul Americii de Nord.

Totuși, doar un număr redus de scenarii indică o zonă suficient de întunecată pentru observare fără instrumente.

Ploi de meteori spectaculoase și oportunitate științifică

Dincolo de fulger, coliziunea ar putea arunca în spațiu până la 100 de milioane de kilograme de material lunar.

O parte din aceste fragmente ar putea ajunge pe Pământ, generând ploi de meteori extrem de intense la câteva săptămâni după impact.

Cercetătorii spun că un astfel de eveniment ar oferi o oportunitate rară de a studia impacturile produse de asteroizi, în timp real.

Dacă acest eveniment va avea loc, ar putea marca un moment-cheie pentru știința planetară și modul în care sunt anticipate coliziunile cosmice.

