Cum va fi vremea în februarie, luna contrastelor termice. Meteorologii anunță o abatere termică pozitivă și ploi în toată țara

Cum va fi vremea în februarie: meteorologii transmit, în cea mai recentă prognoză, că temperaturile vor fi mai ridicate decât media normală în această perioadă a anului. Concret, după gerul care a lovit România în ultimele săptămâni, vom trăi un episod de încălzire. Dar până în 2 februarie, vor fi precipitații abundente în toate regiunile.

Abaterea termică pozitivă va fi mai accentuată în zonele montane şi sud-estice.

Per ansamblu, meteorologii anticipează că februarie 2026 va fi o lună a contrastelor termice.

Deși zilele încep să se încălzească treptat față de ianuarie, vremea va alterna perioade reci, cu posibil ger, cu intervale cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei.

Fronturile de aer mai rece sunt influențate de evoluția vortexului polar. Acesta este o masă vastă de aer rece care circulă deasupra Arcticii, cu rol cheie în extinderea frigului de iarnă în emisfera nordică, potrivit newsweek.ro.

Și regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în zona Carpaţilor Meridionali.

Asta înseamnă că va ploua mai mult, ceea ce, pe lângă ninsorile din ianuarie, arată perspective bune pentru anul agricol.

În județul Alba, prima zi de februarie vine cu potențial de ninsori și maxime de 4 grade și minime de - 8 grade.

Când vortexul se slăbește sau se perturbă – de exemplu, în timpul unui eveniment de încălzire stratosferică bruscă – aerul rece se poate răspândi spre sud.

Pot fi provocate episoade de răcire rapidă care pot afecta mari părți ale Europei, inclusiv Europa de Est.

Cum va fi vremea în februarie

Temperaturi

În cea mai mare parte a lunii, valorile medii ale temperaturii aerului vor fi ușor peste cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

În unele intervale, se pot înregistra și geruri, cu temperaturi scăzute, în special în zonele montane sau în nopțile cele mai reci.

În zonele de câmpie și sud ale țării, meteorologii anunță în intervale și maxime de până la ~14 °C, urmate de ploi.

Precipitații

Vor fi mai frecvente decât de obicei, cu episoade de ploaie aproape zilnic în unele regiuni, în special în sud, est și în zona montană.

În regiunile mai geroase, precipitațiile pot cădea și sub formă de ninsoare sau lapoviță, mai ales la începutul lunii sau în episoadele reci.

