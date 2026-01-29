Connect with us

Eveniment

Cum va fi vremea în februarie, luna contrastelor termice. Meteorologii anunță o abatere termică pozitivă și ploi în toată țara

vreme meteo umbrela ploaie ploua

Publicat

acum 49 de secunde

Cum va fi vremea în februarie: meteorologii transmit, în cea mai recentă prognoză, că temperaturile vor fi mai ridicate decât media normală în această perioadă a anului. Concret, după gerul care a lovit România în ultimele săptămâni, vom trăi un episod de încălzire. Dar până în 2 februarie, vor fi precipitații abundente în toate regiunile.  

Abaterea termică pozitivă va fi mai accentuată în zonele montane şi sud-estice.

Per ansamblu, meteorologii anticipează că februarie 2026 va fi o lună a contrastelor termice.

Deși zilele încep să se încălzească treptat față de ianuarie, vremea va alterna perioade reci, cu posibil ger, cu intervale cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei.

Fronturile de aer mai rece sunt influențate de evoluția vortexului polar. Acesta este o masă vastă de aer rece care circulă deasupra Arcticii, cu rol cheie în extinderea frigului de iarnă în emisfera nordică, potrivit newsweek.ro.

Și regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în zona Carpaţilor Meridionali.

Asta înseamnă că va ploua mai mult, ceea ce, pe lângă ninsorile din ianuarie, arată perspective bune pentru anul agricol.

În județul Alba, prima zi de februarie vine cu potențial de ninsori și maxime de 4 grade și minime de - 8 grade.

Când vortexul se slăbește sau se perturbă – de exemplu, în timpul unui eveniment de încălzire stratosferică bruscă – aerul rece se poate răspândi spre sud.

Pot fi provocate episoade de răcire rapidă care pot afecta mari părți ale Europei, inclusiv Europa de Est.

Cum va fi vremea în februarie

Temperaturi

În cea mai mare parte a lunii, valorile medii ale temperaturii aerului vor fi ușor peste cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

În unele intervale, se pot înregistra și geruri, cu temperaturi scăzute, în special în zonele montane sau în nopțile cele mai reci.

În zonele de câmpie și sud ale țării, meteorologii anunță în intervale și maxime de până la ~14 °C, urmate de ploi.

Precipitații

Vor fi mai frecvente decât de obicei, cu episoade de ploaie aproape zilnic în unele regiuni, în special în sud, est și în zona montană.

În regiunile mai geroase, precipitațiile pot cădea și sub formă de ninsoare sau lapoviță, mai ales la începutul lunii sau în episoadele reci.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

vreme meteo umbrela ploaie ploua
Evenimentacum 50 de secunde

Cum va fi vremea în februarie, luna contrastelor termice. Meteorologii anunță o abatere termică pozitivă și ploi în toată țara
Evenimentacum O oră

Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, canonizată de BOR alături de alte 15 femei. Ceremonie în 6 februarie
Evenimentacum 2 ore

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 17 ore

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Administrațieacum 2 zile

Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 10 ore

Ratingul de țară al României, anunțat de Agenția de Evaluare Financiară Fitch în data 13 februarie. De ce este important
Economieacum 13 ore

RO e-Factura, OBLIGATORIE pentru persoanele fizice. Ce categorii sunt afectate și ce trebuie obligații au partenerii de afaceri
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum 2 zile

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 19 ore

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Actualitateacum o zi

Trucul care te face să adormi rapid când te trezești noaptea. Metode simple ca să scapi de insomnii nocturne
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 ore

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Evenimentacum o zi

28 ianuarie: Ziua Europeană a Protecției Datelor. Ce să eviți online pentru siguranța datelor personale
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 15 ore

Vaccinarea anti-HPV poate preveni până la 90% dintre cazurile de cancer de col uterin
Evenimentacum 20 de ore

Percheziții la Spitalul Orășenesc Câmpeni într-un dosar de corupție după mai multe angajări în unitatea medicală
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Titularizare 2026: modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă, publicate de Ministerul Educației. Calendarul concursului
Educațieacum 4 zile

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Mai mult din Educatie