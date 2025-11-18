Connect with us

Economie

Cumulul pensiei cu salariul, interzis și pentru profesori și medici. Anunțul ministrului Muncii, Florin Manole

Interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat se va aplica tuturor, inclusiv profesorilor și medicilor. Anunțul a fost făcut marți seara de ministrul Muncii Florin Manole la Antena 3.

Oficialul a atras atenția că măsura este sensibilă și trebuie aplicată cu prudență pentru a nu afecta serviciile publice.

Regulile privind cumulul pensie–salariu: aplicabile tuturor, inclusiv în educație și sănătate

Manole a precizat că proiectul vizează toate categoriile de pensii, inclusiv contributive, anticipate sau cu componentă bugetară. Dacă un medic sau un profesor vrea să continue să lucreze după vârsta de pensionare, nu va mai putea încasa integral și pensia, și salariul. Ei vor primi salariul + 15% din pensie.

„Nu se interzice profesarea după pensionare. Dar prudența este esențială, pentru că nu vrem să reducem calitatea serviciilor publice, mai ales în sănătate și educație”, a explicat ministrul la Antena 3.

Noi reguli pentru detașări și transferuri în instituțiile publice

Ordonanța mai introduce și măsuri pentru stabilizarea sistemului public, vizând:

  • detașări
  • transferuri
  • suspendarea raporturilor de serviciu

Manole a spus că aceste practici sunt adesea justificate, dar necesită o reglementare fermă pentru a evita „migrația continuă a personalului”. Totodată Manole respinge ideea concedierilor în masă și a tăierilor de salarii.

Întrebat despre discuțiile privind tăierile salariale la stat, ministrul a fost ferm: „Nu sunt ideea mea și nu sunt ideea PSD. Sunt ministrul Muncii, nu ministrul concedierilor.” El a precizat că ministerul a redus deja costurile cu personalul cu aproximativ 6%, fără concedieri — prin pensionări naturale și angajări pe salarii mai mici, în cazul debutanților.

Ministrul Muncii: „Reformele nu trebuie să afecteze funcționarea serviciilor publice”

Manole a transmis că orice ajustare bugetară trebuie făcută responsabil: „Avem peste 100 de posturi vacante de mai bine de doi ani. Nu putem afecta funcționarea instituțiilor doar pentru a bifa reduceri rapide.”

