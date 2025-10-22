Cutremur în România, miercuri dimineața. Unde s-a resimțit și ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de 4.2 s-a produs miercuri dimineața, în zona seismică Vrancea.

Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) în ziua de 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea din județul Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 90 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe:

41 km NV de Focșani,

72 km E de Sfântu-Gheorghe,

78 km S de Bacău,

80 km N de Buzău,

83 km SV de Bârlad,

89 km E de Brașov.

