Dacia Spring se vinde în Italia la prețul unui scuter. Mașina costă doar 3.900 de euro, cu ecobonus plus o promoție

Dacia Spring se vinde în Italia la prețul unui scuter. Marca românească Dacia continuă să facă senzație pe piețele internaționale. În Italia, modelul electric Dacia Spring poate fi acum achiziționat, cu ecobonusul de la stat plus o promoție din partea producătorului, la un preț de sub 4.000 de euro, sumă echivalentă cu prețul unui scuter, anunță presa italiană.

Dacia Spring este unul dintre cele mai apreciate modele din peninsulă, iar acum poate fi achiziționat la un preț final incredibil de mic.

În România, prețul unui Dacia Spring prin programul Rabla pornește de la 13.150 euro (12.550 de euro prin programul Rabla și Dacia Credit). Prețul de listă al Dacia Spring pornește de la 20.089,99 de euro (pentru versiunea Spring Expression), însă în prezent este oferită o reducere suplimentară, astfel că prețul la promoție pleacă de la 16.389,99 euro, cu TVA inclus.

Dacia Spring se vinde în Italia la prețul unui scuter

Prețul de listă al modelului Spring este de 17.900 de euro, însă mecanismul de stimulente pentru vehiculele electrice oferă o reducere substanțială. Clienții care îndeplinesc anumite criterii de venit pot beneficia de un EcoBonus din partea autorităților în valoare de 11.000 de euro.

La această sumă se adaugă o reducere suplimentară de 3.000 de euro oferită direct de Dacia, rezultând astfel un preț final de numai 3.900 de euro.

Dacia Spring este o mașină electrică compactă, concepută special pentru mediul urban. Cu dimensiunile sale de 370 cm lungime, 158 cm lățime și 152 cm înălțime, vehiculul se potrivește perfect pentru traficul aglomerat al orașelor și pentru parcarea în spații restrânse.

Modelul este omologat pentru transportul a patru persoane și dispune de un motor electric cu o putere de 45 de cai putere și poate atinge o viteză maximă de 125 km/h. Deși nu impresionează prin performanțe sportive, Spring oferă exact ceea ce este necesar pentru deplasările urbane: o autonomie de 225 km cu o singură încărcare a bateriei.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News