Connect with us

Eveniment

Darius Răulea, elev al Liceului German Sebeș, premiul II în cadrul Concursului Internațional „Ocrotiți de Eminescu”, ediția 2026

Publicat

acum 2 ore

Darius Răulea, elev al Liceului German Sebeș, a obținut premiul II în cadrul Concursului Internațional „Ocrotiți de Eminescu”, ediția 2026. 

La începutul fiecărui an, municipiul Blaj găzduiește Concursul Internațional „Ocrotiți de Eminescu”, o competiție menită să marcheze Ziua Culturii Naționale. Competiția amintită este organizată pe două secțiuni, „Creație” și „Recitare”, în cadrul cărora se întrec cei mai talentați tineri preocupați de arta cuvântului și a rostirii acestuia.

Participant pentru a treia oară la această competiție internațională, secțiunea „Creație”, elevul Darius Răulea, de la Liceul German Sebeș, coordonat de prof. doctor Mihai-Octavian Groza, a fost răsplătit pentru creațiile sale literare cu un binemeritat premiu II.

În anii precedenți, acesta a obținut o mențiune, respectiv un premiu II la aceeași secțiune.

Concursul Internațional „Ocrotiți de Eminescu”, ajuns la cea de-a XXVI-a ediție, este organizat de Despărțământul ASTRA „Timotei Cipariu” Blaj, în parteneriat cu Primăria Municipiului Blaj, Uniunea Scriitorilor din România și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 24 de minute

Economia României, în recesiune tehnică. Date oficiale INS: Economia a crescut, dar nu suficient
Ratele românilor vor crește
Evenimentacum 42 de minute

O grefieră a vrut ca instanța la care lucrează să îi plătească chiria locuinței. Ce a decis Curtea de Apel Alba Iulia
Actualitateacum O oră

MAI va monitoriza presa și rețelele sociale pentru a combate informațiile false despre buletinul electronic
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 21 de ore

Prețul apei în Alba va fi plafonat la 2,5% din venitul mediu al unei gospodării. Anunțul președintelui CJ Alba, Ion Dumitrel
Administrațieacum 3 zile

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 22 de ore

Condițiile în care se declară inactivitatea fiscală a firmelor, ca urmare expirării mandatului administratorilor: Precizări ANAF
Actualitateacum 2 zile

Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de petiții, înregistrate la Avocatul Poporului
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum 3 zile

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Evenimentacum 5 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 11 ore

Eurovision România 2026: Finaliștii Selecției Naționale. Artiștii care vor concura pentru a reprezenta România la Viena
Evenimentacum 2 zile

Târg de antichități și obiecte rare, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, fără manele și mici. Ce este interzis la vânzare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum O oră

MAI va monitoriza presa și rețelele sociale pentru a combate informațiile false despre buletinul electronic
Actualitateacum 2 zile

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

spital dr. Holhos Alba Iulia
Evenimentacum o zi

Ziua porților deschise: Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia devine funcțional
Evenimentacum 2 zile

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii cu 10% în sănătate. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 16 ore

Calendarul vacantelor în anul școlar 2026 - 2027. Structura, aprobată de Ministerul Educației
Educațieacum 18 ore

Înscrierea în clasa pregătitoare 2026: Ce vârstă trebuie să aibă copiii. Condiții pentru a fi acceptați mai devreme
Mai mult din Educatie