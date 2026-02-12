Înscrierea în clasa pregătitoare 2026: Ce vârstă trebuie să aibă copiii. Condiții pentru a fi acceptați mai devreme

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027 se va face conform unor reguli clare privind vârsta copiilor și condițiile de admitere.

Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la 31 august 2026, inclusiv, sunt obligați să îi înscrie în clasa pregătitoare.

Așadar, părinții trebuie să știe exact ce vârstă trebuie să aibă copilul pentru a începe școala.

Totodată, aceștia trebuie să știe și care sunt situațiile în care pot fi acceptați și cei care nu au împlinit încă 6 ani până la termenul stabilit.

Înscrierea în clasa pregătitoare 2026 se va desfășura în două etape, la fel ca în anii trecuți.

Ministerul Educației a publicat calendarul, acesta este momentan în faza de proiect, aflat în consultare publică.

Ce poți face dacă copilul nu împlinește 6 ani până la sfârșitul verii

Ce poți face dacă copilul va împlini vârsta de 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026?

În această situație, înscrierea în clasa pregătitoare se poate face doar pe baza unei recomandări pentru învățământul primar, pe care ar putea să o primească dacă nivelul de dezvoltare al copilului este considerat adecvat.

Pentru copiii care merg deja la grădiniță, recomandarea necesară pentru înscrierea în clasa pregătitoare este eliberată de grădiniță, la cererea părinților.

În cazul copiilor care nu au fost la grădiniță sau care s-au întors din străinătate, recomandarea este emisă de CJRAE/CMBRAE, tot în baza unei solicitări depuse de părinți.

Cererile pentru evaluare și eliberarea recomandărilor pot fi depuse în perioada 16-30 martie 2026.

În situația în care copilul nu este considerat pregătit pentru școală, acesta poate rămâne la grădiniță încă un an, în grupa mare.

Aceeași procedură se aplică și dacă copiii împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie inclusiv, dar nu sunt înscriși în clasa pregătitoare.

Calendarul de înscriere în clasa pregătitoare 2026. Proiect

12 martie 2026: Pregătirea înscrierii în învățământul primar

Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

13 martie

CJRAE/CMBRAE vor publica pe site modelul de cerere-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026 și care nu au frecventat grădinița din motive precum boala, lipsa infrastructurii sau domiciliul temporar în străinătate.

Totodată, va fi afișat la avizier și pe site programul evaluărilor.

În cazul copiilor care au frecventat grădinița și împlinesc 6 ani în aceeași perioadă, modelul de cerere-tip va fi publicat pe site-urile inspectoratelor școlare și ale unităților de învățământ cu nivel preșcolar sau primar.

16 martie 2026: Anunțarea criteriilor de departajare

Unitățile de învățământ vor afișa la sediu și pe site care sunt criteriile specifice de departajare.

De asemenea, vor fi publicate lista documentelor necesare pentru dovedirea acestor criterii și procedura de formare a claselor.

16 martie - 30 martie 2026: Evaluarea dezvoltării copiilor

În această perioada se desfășoară evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 și se eliberează recomandarea pentru înscrierea în învățământul primar.

31 martie 2026: Transmiterea proceselor-verbale

Se trimit procesele-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE, către comisia județeană/a Municipiului București.

31 martie - 6 mai 2026: Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

Părinții sau reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere, fie online, fie direct la școala la care solicită înscrierea copiilor.

Cererile vor fi apoi depuse sau transmise către unitatea de învățământ aleasă. Pe urmă vor fi validate fișele de înscriere generate de aplicația informatică.

6 mai - 11 mai 2026: Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare 2026

În această perioadă, Comisia națională de înscriere în învățământul primar procesează cererile-tip depuse.

Ulterior, realizează repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

13 mai - 20 mai

Unitățile de învățământ analizează cererile depuse de părinți pentru înscrierea copiilor la o altă școală decât cea de circumscripție, pe locurile rămase disponibile, pe baza documentelor și informațiilor transmise.

Comisiile de înscriere decid admiterea sau respingerea solicitărilor, aplicând criteriile generale și specifice de departajare, iar lista copiilor admiși este aprobată de Consiliul de administrație. Ulterior, cererile candidaților admiși sunt marcate în aplicația informatică.

21 mai 2026

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

22 mai 2026: A doua etapă de înscriere în învățământul primar

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

Înscrierea în clasa pregătitoare 2026. 25 mai - 29 mai 2026

Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

2 iunie - 8 iunie 2026

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

9 iunie - 15 iunie

Unitățile de învățământ vor analiza cererile-tip depuse de părinți în această etapă.

Se va aplica procedura stabilită de inspectoratul școlar și criteriile generale și specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.

Datele copiilor admiși vor fi apoi introduse în aplicația informatică.

16 iunie 2026

Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

1 septembrie - 4 septembrie 2026

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ.

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

