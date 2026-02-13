Connect with us

Prognoza meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni: Vreme ploioasă la final de februarie și temperaturi în creștere în martie

Publicat

acum O oră

Meteorologii au publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit ANM, luna martie va începe cu temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă, iar ulterior, spre jumătatea lunii, valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice.

Săptămâna 16 februarie 2026 - 23 februarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nord-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi excedentar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 23 februarie 2026 - 2 martie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi excedentare în toate regiunile.

Săptămâna 2 martie 2026 - 9 martie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 9 martie 2026 - 16 martie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țări.

sursa: meteoromania.ro

