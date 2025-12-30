Decizie finală în cel mai grav caz de viol din Alba, din ultimii zece ani. Cât va sta după gratii bărbatul care a violat șase fete

Claudiu Hancheș, bărbatul din Cugir care a oripilat opinia publică, prin fapte greu de descris în cuvinte și-a aflat pedeapsa finală. O decizie definitivă a fost dată de magistrații Curții de Apel Alba Iulia, pe 23 decembrie 2025. Este vorba despre cel mai grav caz de viol din Alba, din ultimii 10 ani. Hancheș a fost găsit vinovat pentru violarea a șase fetițe, una dintre ele fiind chiar fiica sa.

Una dintre fete a fost violată de Hancheș de 31 de ori. Faptele au ieșit la suprafață în 2023, iar la acel moment dosarul a fost atât de complex încât magistrații au avut nevoie de săptămâni bune pentru a stabili ororile comise și a comunica faptele.

După ce a fos trimis în judecată dosarul lui Hancheș a avut parte de un parcurs complex pe rolul instranțelor din Alba. Condamnat la 21 de ani de închisoare în 2024, la Judecătoria Alba Iulia,, Hancheș și avocații săi au făcut apel.

Avocații au găsit o ”problemă” în dosar și au cerut la Curtea de Apel Alba Iulia rejudecarea dosarului. Mai exact, Claudiu Hancheș nu era condamnat pentru o faptă din cele comise. Magistrații instanței superioare au admis atunci apelul, iar dosarul a ajuns iar pe rolul Judecătoriei Alba Iulia.

Pe 25 aprilie 2025, Judecătoria Alba Iulia îl condamna iar pe Hancheș, la 29 de ani de închisoare. Automat acesta a făcut iar apel, iar dosarul a ajuns din nou pe rolul Curții de Apel Alba Iulia.

Decizie finală în cazul Hancheș, violatorul în serie din Cugir

Într-un final, pe 23 decembrie 2025, magistrații instanței superioare din Alba Iulia au dat o decizie finală în caz. La mai bine de doi ani de la momentul arestării preventive, Claudiu Hancheș din Cugir și-a aflat sentința: 29 de ani și patru luni de închisoare cu executare.

Mai exact, Curtea de Apel Alba Iulia a păstrat decizia instanței de fond, Judecătoria Alba Iulia. Decizia a fost definitivă.

Ce orori a comis Hancheș

Dosarul de viol a fost trecut la secret de către magistrați, din cauza faptului că toate victimele sunt minore. Sunt fetițe care au fost supuse la fapte greu de descris în cuvinte.

Una dintre fetițe a fost violată de Claudiu timp de 31 de ori.

Victimele și faptele comise

Mai jos, procurorii au enumerat victimele și ororile comise de bărbat

La data de 31.08.2023, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului H.I.C. pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni

a) în dauna persoanei vătămate T.C.:

- viol,

- agresiune sexuală, (formă în vigoare la data epuizării – 08.10.2018), (2 acte materiale);

- coruperea sexuală a minorilor,

b) în dauna persoanei vătămate C.A.

- agresiune sexuală,(14 acte materiale);

- viol, (17 acte materiale);

c) în dauna persoanei vătămate H.A. (fiica sa)

- viol,

- agresiune sexuală,

- coruperea sexuală a minorilor, (5 acte materiale – epuizare 01.03.2022);

d) în dauna persoanei vătămate C.D.

- agresiune sexuală,

e) în dauna persoanei vătămate C.G.

- agresiune sexuală,

f) în dauna persoanei vătămate N.E.

- agresiune sexuală,

Când s-au petrecut faptele si la ce drame au fost supuse minorele

-în perioada iulie 2017 – octombrie 2018, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate T.C. de a exprima un consimțământ valabil exprimat din cauza vârstei fragede (6 - 7 ani), H.I.C. a întreținut cu aceasta acte de natură sexuală și un raport sexual.

-în perioada ianuarie, 2019 – martie, 2023, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate C.A. de a exprima un consimțământ valabil exprimat din cauza vârstei fragede (8 ani la momentul de început), inculpatul H.I.C. a întreținut cu aceasta un număr de 14 acte de natură sexuală (ce intră în componența infracțiunii de agresiune sexuală) și un număr de 17 raporturi sexuale, acte sexuale orale și alte acte de penetrare vaginală (ce intră în componența infracțiunii de viol);

-în perioada ianuarie, anul 2016 – martie, anul 2022, inculpatul a comis mai multe acte de natură sexuală și a întreținut un act sexual oral în prezența persoanelor vătămate minore H.A. și T.C., care în acele momente nu aveau împlinită vârsta de 14 ani.

Unul din actele mai sus menționate a fost comis împreună cu soția sa, suspecta H.A.V., faptele întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de coruperea sexuală a minorilor;

-în cursul anului 2022, în ciuda opoziției formulate de către persoana vătămată C.G., inculpatul H.I.C., în repetate rânduri, a comis împotriva acesteia mai multe acte de natură sexuală ce intră în componența infracțiunii de agresiune sexuală;

-în perioada 2020 – februarie, anul 2023, în ciuda opoziției formulate de către persoana vătămată C.D., inculpatul H.I.C., în repetate rânduri, a comis împotriva acesteia mai multe acte de natură sexuală ce intră în componența infracțiunii de agresiune sexuală.

-la data de 19.04.2022, în jurul orei 12:45, profitând de vârsta persoanei vătămate N.E. (9 ani la acel moment), inculpatul H.I.C. i-a tras acesteia pantalonii de pijama sub zona fundului (persoana vătămată rămânând dezbrăcată) și atins-o cu palma stângă în zona feselor;

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News