Decizie majoră în Parlamentul European, de care pot beneficia locuitorii din Apuseni. Bani pentru proiectele de gaze naturale

Cea mai familiară voce de televiziune din România a părăsit Pro TV.

După 25 de ani în care a fost vocea Pro TV, Bebe Cotimanis se desparte de televiziunea care l-a consacrat, iar din 5 octombrie se va auzi la Prima TV.

Actorul Bebe Cotimanis va fi voice-over și la celelalte televiziuni sportive ale grupului Clever Media – Look Plus, Look Sport, Look Sport 2, Look Sport 3 și Look 4K, toate deținute de omul de afaceri Adrian Tomșa.

Pe lângă voice-over de televiziune, Constantin (Bebe) Cotimanis este un actor foarte prolific și a jucat în filme, seriale și spectacole de teatru.

Foto: Facebook Bebe Cotimanis