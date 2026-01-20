Declic cere strămutarea de la Curtea de Apel Alba Iulia, a procesului legat de numirea Liei Savonea la Înalta Curte. Motivul

Comunitatea Declic solicită strămutarea de la Curtea de Apel Alba-Iulia a procesului prin care contestă procedura de numire a Liei Savonea în funcția de președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

„Curtea de Apel Alba-Iulia este aceeași instanță care, până de curând, a fost condusă de Liviu Odagiu, actualul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii.

CSM este parte în procesul cu Declic, în calitate de pârât, iar Liviu Odagiu a votat anul trecut, ca membru al Consiliului, pentru numirea Liei Savonea la conducerea ÎCCJ.

Pentru ca tabloul sa fie complet, la finalul mandatului de la CSM, Liviu Odagiu va reveni la conducerea Curții de Apel Alba-Iulia, instanță care trebuie să decidă dacă CSM a încălcat procedura de alegere a președintei instanței supreme”, spun reprezentanții Declic, citați de G4Media.

„Atunci când un proces ajunge într-o instanță legată direct de cei care au luat decizia contestată apare o problemă gravă de credibilitate.

De aceea cerem strămutarea cauzei, pentru ca dreptatea să nu fie umbrită de suspiciuni”, a declarat Cătălina Hopârteanu, din partea Declic.

„Există o suspiciune rezonabilă de afectare a independenței interne a judecătorului, generată de legături instituționale obiective care se raportează la Curtea de Apel Alba-Iulia, instanța chemată să soluționeze cauza pe fond”, se arată în motivele de strămutare invocate de Declic.

Avocații Comunității Declic mai arată, în cererea de strămutare, că „relatările din presă au generat reacții publice care exprimă, în mod constant, percepția potrivit căreia strămutarea cauzei la Curtea de Apel Alba-Iulia este asociată cu mutarea dosarului într-un mediu instituțional familiar, percepție sintetizată în exprimări de tipul «dosarul a fost mutat la ea acasă»”.

Dosarul în care Declic contestă numirea Liei Savonea a fost inițial înregistrat la Curtea de Apel Cluj, dar a fost mutat la Alba-Iulia în decembrie 2024, după o cerere a CSM.

Atunci, Consiliul Superior al Magistraturii a invocat că magistrații clujeni ar putea fi „influențați” de activitatea civică a Declic și de articolele din presă, anexând ca „probe” două articole locale și o fotografie de la depunerea acțiunii.

Reprezentanții Declic susțin că, de fapt, este vorba despre „activitățile normale ale unei organizații civice: transparență, informare publică și mobilizare democratică”.

Acțiunea în instanță a Declic este susținută de 70.000 de cetățeni care au semnat petiția „Nu mai promovați judecători toxici” și finanțează integral procesul, inclusiv costurile suplimentare generate de strămutarea admisă de instanța supremă, la cererea CSM.

