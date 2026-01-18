Connect with us

Educație

Elev de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”

Publicat

acum 3 ore

Elev fruntaș Andrei Podaru din clasa a X-a de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a fost distins cu Premiul II la Concursul național „Eroul meu de ieri și de azi”.

Potrivit reprezentanților colegiului, în paginile eseului intitulat „Cu arma în mână şi curaj în suflet: povestea străbunicului meu”, Andrei a așezat o impresionantă poveste despre curaj, onoare, credință și dragoste de țară.

Este povestea eroului Ioan Barbu, din satul Feisa județul Alba, care a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial. Străbunicul lui Andrei a făcut parte din Divizia 5 Infanterie și a luptat pe frontul de la Odesa și Stalingrad, aflându-se de mai multe ori în situația de a-și pierde viața.

Inspirat de această poveste de viață, Andrei a ales cariera militară și a moștenit valorile și principiile transmise de străbunicul lui din generație în generație, devenite repere importante pentru el.

„Am ales să scriu despre străbunicul meu din partea mamei, un model important pentru mine și familia mea, deoarece a dovedit o legătură strânsă cu Dumnezeu şi că iubirea lui faţă de familie, credinţă şi patrie nu putea fi măsurată. A fost un om simplu, liniştit şi muncitor, iar prin povestea sa am dorit să evidențiez valorile, experiențele și învățămintele pe care ni le-a transmis și care ne-au marcat pe toți. Străbunicul meu şi-a lăsat amprenta asupra vieţii mele şi a rămas în inima mea, fiind un adevărat exemplu pentru mine şi un etalon de onoare, credinţă, curaj şi perseverenţă”, a mărturisit Andrei.

Pentru realizarea lucrării, Andrei a parcurs,sub atenta îndrumare a domnului profesor Dan Anca, mai multe etape: „mai întâi am strâns informații, am discutat cu membrii familiei și am selectat cele mai relevante momente, iar apoi am organizat ideile și le-am transpus în scris, acordând atenție clarității și exprimării corecte. Participarea la acest concurs m-a ajutat să învăț lucruri noi. Am învățat să-mi organizez mai bine gândurile, să fiu mai atent la detalii și să apreciez mai mult importanța muncii și a perseverenței. De asemenea, această experiență m-a ajutat să capăt mai multă încredere în mine”, a mai spus Andrei.

sursa, foto: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

