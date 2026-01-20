Administrație
Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, la începutul anului 2026. Calendar concursuri, condiții
Angajări la stat în Alba: în ianuarie 2026 sunt organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județ.
Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.
Lista posturilor vacante
Angajări la stat. Câmpeni
Spitalul Orășenesc Câmpeni
- medic specialist/medic rezident ultimul an Gastroenterologie
Condiții: diplomă medic/diplomă licență în medicină; adeverință de promovare a examenului de specialitate
Termen pentru înscrieri: 23 ianuarie 2026
Concurs: 2 februarie – proba scrisă; 6 februarie – proba practică;
- operator date – compartiment Evaluare și statistic medicală
Condiții: cunoștințe iperare PC, MS Office nivel de bază; noțiuni de bază statistic medicală; nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 20 ianuarie 2026
Concurs: 27 ianuarie – proba scrisă; 2 februarie - interviu
- infirmieră debutantă (2 posturi) – Secția medicină internă
- infirmieră debutantă – Secția chirurgie general
- infirmieră debutantă – Secția pediatrie
- infirmieră debutantă – Compartiment ATI
Condiții: studii generale, curs infirmiere organizat de OAMGMAMR/firme autorizate de Ministerul Muncii, aprobate de Ministerul Sănătății; nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 20 ianuarie 2026
Concurs: 27 ianuarie – proba scrisă; 2 februarie – interviu
Detalii la telegon 0258 771 717 interior 17
Spitalul de Boli Cronice Câmpeni
- asistent medical debutant (jumătate de normă)
Condiții: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovedite cu diplomă); diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, curs în specializarea igienă și sănătate publică (dovedite cu diplomă); certificat de membru/adeverință OAMGMAMR; nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 20 ianuarie 2026
Concurs: 28 ianuarie – proba scrisă; 2 februarie - interviu
- magazioner debutant (post jumătate de normă) – Compartiment abrpovizionare/transport
Condiții: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovedite cu diplomă), nu se cere vechime în muncă
Termen pentru înscrieri: 20 ianuarie 2026
Concurs: 28 ianuarie – proba scris; 2 februarie - interviu
Detalii la telefon 0258771582
Angajări la stat. Cugir
Liceul Tehnologic “Ion D. Lăzărescu” Cugir
- paznic
Condiții: studii profesionale/generale/medii, atestat pentru exercitarea profesiei de agent pază/agent de securitate; nu se solicită vechime
Termen pentru înscrieri: 30 ianuarie 2026
Concurs: 9 februarie – proba scrisă; 16 februarie - interviu
Detalii la telefon 0728957359
Angajări la stat. Alte localități din Alba
Primăria comunei Gârbova
- șofer
Termen pentru înscrieri: 24 ianuarie
Concurs: 2 februarie – proba scrisă; interviul, ulterior
Detalii la telefon 0741249557
Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
- cunoaște limba română, scris și vorbit
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
- are capacitate deplină de exercițiu
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
