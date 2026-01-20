Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, la începutul anului 2026. Calendar concursuri, condiții

Angajări la stat în Alba: în ianuarie 2026 sunt organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județ.

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat. Câmpeni

Spitalul Orășenesc Câmpeni

medic specialist/medic rezident ultimul an Gastroenterologie

Condiții: diplomă medic/diplomă licență în medicină; adeverință de promovare a examenului de specialitate

Termen pentru înscrieri: 23 ianuarie 2026

Concurs: 2 februarie – proba scrisă; 6 februarie – proba practică;

operator date – compartiment Evaluare și statistic medicală

Condiții: cunoștințe iperare PC, MS Office nivel de bază; noțiuni de bază statistic medicală; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 20 ianuarie 2026

Concurs: 27 ianuarie – proba scrisă; 2 februarie - interviu

infirmieră debutantă (2 posturi) – Secția medicină internă

infirmieră debutantă – Secția chirurgie general

infirmieră debutantă – Secția pediatrie

infirmieră debutantă – Compartiment ATI

Condiții: studii generale, curs infirmiere organizat de OAMGMAMR/firme autorizate de Ministerul Muncii, aprobate de Ministerul Sănătății; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 20 ianuarie 2026

Concurs: 27 ianuarie – proba scrisă; 2 februarie – interviu

Detalii la telegon 0258 771 717 interior 17

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

asistent medical debutant (jumătate de normă)

Condiții: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovedite cu diplomă); diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, curs în specializarea igienă și sănătate publică (dovedite cu diplomă); certificat de membru/adeverință OAMGMAMR; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 20 ianuarie 2026

Concurs: 28 ianuarie – proba scrisă; 2 februarie - interviu

magazioner debutant (post jumătate de normă) – Compartiment abrpovizionare/transport

Condiții: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovedite cu diplomă), nu se cere vechime în muncă

Termen pentru înscrieri: 20 ianuarie 2026

Concurs: 28 ianuarie – proba scris; 2 februarie - interviu

Detalii la telefon 0258771582

Angajări la stat. Cugir

Liceul Tehnologic “Ion D. Lăzărescu” Cugir

paznic

Condiții: studii profesionale/generale/medii, atestat pentru exercitarea profesiei de agent pază/agent de securitate; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 30 ianuarie 2026

Concurs: 9 februarie – proba scrisă; 16 februarie - interviu

Detalii la telefon 0728957359

Angajări la stat. Alte localități din Alba

Primăria comunei Gârbova

șofer

Termen pentru înscrieri: 24 ianuarie

Concurs: 2 februarie – proba scrisă; interviul, ulterior

Detalii la telefon 0741249557

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

cunoaște limba română, scris și vorbit

are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

are capacitate deplină de exercițiu

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate

îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

