Connect with us

Abrud

Cupru Min: Noul contract cu gigantul mondial Glencore, mai mare cu 5,9 milioane de dolari decât cel aflat în derulare

Publicat

acum 5 secunde

Cupru Min și-a depășit propria performanță: noul contract, convenit în urma licitației cu gigantul mondial Glencore, îl depășește cu 5,9 milioane de dolari pe cel aflat în derulare, care era cel mai bun din istoria companiei.

Astfel contractul din 2026 pentru livrarea a 45.000 tone/an de concentrat de cupru, va stabili un nou record pentru Cupru Min, au transmis reprezentanții companiei.

Vezi și Veste bună pentru Cupru Min Abrud: Cererea de cupru va crește cu 50% la nivel mondial, în următorii ani

„Această îmbunătățire a recordului anterior ne dă speranțe pentru viitorul marii familii Cupru Min.

Valoarea contractului, în contextul creșterii cererii mondiale de cupru, ne oferă o stabilitate financiară și securizează locurile de muncă ale colegilor noștri.

Totodată ne dă speranțe că putem deveni un pol al mineritului sustenabil în România, cu perspective mai largi pe piețele internaționale”, a spus directorul general al Cupru Min, Mircea Goia.

Viitorul beneficiar, Glencore are sediul în Elveția și este unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de materii prime și materiale rare.

Compania și-a ajustat ținta de achiziții de cupru la 1,6 milioane de tone până în 2035.

Cererea de cupru va crește cu 50% la nivel mondial, în următorii ani, iar oferta de pe piață nu poate acoperi acestă nevoie. Acest lucru înseamnă o majorare semnificativă a prețului.

Cursa globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și creșterea accelerată a cheltuielilor pentru apărare vor duce la o majorare de aproximativ 50% a cererii mondiale de cupru până în 2040, însă oferta este așteptată să rămână semnificativ în urmă, potrivit Reuters, citată de Techrider.

Prețurile cuprului au crescut cu 50% în ultimul an, depășind 13.000 $/tonă la Bursa de Metale din Londra — mult peste pragul de 11.000 $ care justifică de obicei deschiderea de noi exploatări.

Un raport recent al firmei de consultanță S&P Global arată că dezvoltarea de noi centre de date, robotica și creșterea cheltuielilor pentru apărare vor majora cu cca. 50% cererea mondială de cupru, până în 2040.

Aceasta ar putea ajunge de la 28 la 42 milioane de tone anual. Însă fără intensificarea reciclării și deschiderea unor noi mine/cariere, un sfert din cererea prognozată va rămâne neacoperită.

„Factorul principal al cererii este electrificarea lumii, iar cuprul este metalul electrificării”, a declarat Dan Yergin, vicepreședinte al S&P și unul dintre autorii raportului.

El precizează că analiza S&P utilizează o metodologie diferită față de anterioarele: pornește de la premisa că cererea de cupru va crește indiferent de politicile climatice adoptate de guverne.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Abrudacum 5 secunde

Cupru Min: Noul contract cu gigantul mondial Glencore, mai mare cu 5,9 milioane de dolari decât cel aflat în derulare
Economieacum 24 de minute

Locuri de muncă în Alba: 534 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Evenimentacum 39 de minute

Atenționare meteo: încă două zile cu ger în Alba și alte județe din țară. Condiții de formare a poleiului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 15 ore

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, la începutul anului 2026. Calendar concursuri, condiții
Administrațieacum 4 zile

Ce măsuri iau autoritățile din Alba în cazul unor eventuale inundații sau alte situații de urgență cauzate de condițiile meteo
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Abrudacum 5 secunde

Cupru Min: Noul contract cu gigantul mondial Glencore, mai mare cu 5,9 milioane de dolari decât cel aflat în derulare
Economieacum 24 de minute

Locuri de muncă în Alba: 534 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Guvernul își propune angajarea răspunderii pe pachetul pentru reforma administrației publice, în 29 ianuarie
Evenimentacum 7 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Evenimentacum 5 zile

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 16 ore

Care sunt marile proiecte de investiții în domeniul culturii, în Alba. Obiective, costuri și planuri pe 2026
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 22 de ore

Report URIAȘ la Joker și la Loto 6/49. Ce sume pune la bătaie Loteria Română, la extragerea de joi
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 7 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 14 ore

Ministerul Educației selectează profesori pentru ”Școala din spital”. Vor preda copiilor internați în unități sanitare
Evenimentacum 3 zile

Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Elev de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”
Educațieacum 2 zile

Echipamente digitale pentru dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Cetatea de Baltă. Licitație, lansată în SEAP
Mai mult din Educatie