Primăria Alba Iulia: restricții de circulație în curtea și în perimetrul școlilor. Măsuri de siguranță impuse unităților școlare

Primăria Alba Iulia a comunicat că unitățile de învățământ din municipiu au fost înștiințate să ia toate măsurile de siguranță necesare pentru a proteja integritatea elevilor și personalului, având în vedere condițiile meteo.

Potrivit sursei citate sunt luate măsuri inclusiv prin restricționarea circulației în curtea școlii, în zonele alunecoase sau cu riscuri generate de potențiale căderi de gheață și zăpadă de pe acoperișuri.

”Suplimentar, Poliția Locală a demarat încă de la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune în jurul unităților de învățământ, de creare de perimetre de siguranță pentru pietoni și autovehicule acolo unde există pericolul căderii de zăpadă și gheață, pe trotuare și drumuri publice, de pe acoperișurile unităților de învățământ.

Această misiune va continua, având în vedere și prognoza meteo pentru sfârșitul acestei săptămâni, care arată încălzirea vremii, deci posibilitatea punerii în mișcare a unor mase de zăpadă și gheață de pe acoperișuri”, mai transmite primăria.

De asemenea, administrația locală atenționează asociațiile de proprietari ”privind necesitatea protejării, față de aceste riscuri, a siguranței pietonilor și autovehiculelor în zona blocurilor de locuințe”.

imagini: Municipiul Alba Iulia/ Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News