Connect with us

Administrație

Primăria Alba Iulia: restricții de circulație în curtea și în perimetrul școlilor. Măsuri de siguranță impuse unităților școlare

Publicat

acum O oră

Primăria Alba Iulia a comunicat că unitățile de învățământ din municipiu au fost înștiințate să ia toate măsurile de siguranță necesare pentru a proteja integritatea elevilor și personalului, având în vedere condițiile meteo.

Potrivit sursei citate sunt luate măsuri inclusiv prin restricționarea circulației în curtea școlii, în zonele alunecoase sau cu riscuri generate de potențiale căderi de gheață și zăpadă de pe acoperișuri.

”Suplimentar, Poliția Locală a demarat încă de la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune în jurul unităților de învățământ, de creare de perimetre de siguranță pentru pietoni și autovehicule acolo unde există pericolul căderii de zăpadă și gheață, pe trotuare și drumuri publice, de pe acoperișurile unităților de învățământ.

Această misiune va continua, având în vedere și prognoza meteo pentru sfârșitul acestei săptămâni, care arată încălzirea vremii, deci posibilitatea punerii în mișcare a unor mase de zăpadă și gheață de pe acoperișuri”, mai transmite primăria.

De asemenea, administrația locală atenționează asociațiile de proprietari ”privind necesitatea protejării, față de aceste riscuri, a siguranței pietonilor și autovehiculelor în zona blocurilor de locuințe”.

imagini: Municipiul Alba Iulia/ Facebook

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Aiudacum 14 minute

Bărbat din județul Sibiu, condamnat la închisoare, prins de polițiștii din Aiud. Pentru ce va sta trei ani după gratii
Aiudacum 34 de minute

VIDEO: Tânăr reținut după un scandal petrecut într-un bar din Aiud. A bătut un alt bărbat
Administrațieacum O oră

Primăria Alba Iulia: restricții de circulație în curtea și în perimetrul școlilor. Măsuri de siguranță impuse unităților școlare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 17 ore

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Primăria Alba Iulia: restricții de circulație în curtea și în perimetrul școlilor. Măsuri de siguranță impuse unităților școlare
Administrațieacum 5 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, la începutul anului 2026. Calendar concursuri, condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Abrudacum 2 ore

Cupru Min: Noul contract cu gigantul mondial Glencore, mai mare cu 5,9 milioane de dolari decât cel aflat în derulare
Economieacum 2 ore

Locuri de muncă în Alba: 534 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 ore

Guvernul își propune angajarea răspunderii pe pachetul pentru reforma administrației publice, în 29 ianuarie
Evenimentacum 7 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Evenimentacum 5 zile

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 18 ore

Care sunt marile proiecte de investiții în domeniul culturii, în Alba. Obiective, costuri și planuri pe 2026
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 24 de ore

Report URIAȘ la Joker și la Loto 6/49. Ce sume pune la bătaie Loteria Română, la extragerea de joi
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 7 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 16 ore

Ministerul Educației selectează profesori pentru ”Școala din spital”. Vor preda copiilor internați în unități sanitare
Evenimentacum 3 zile

Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Elev de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”
Educațieacum 2 zile

Echipamente digitale pentru dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Cetatea de Baltă. Licitație, lansată în SEAP
Mai mult din Educatie