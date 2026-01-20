Connect with us

Eveniment

Guvernul își propune angajarea răspunderii pe pachetul pentru reforma administrației publice, în 29 ianuarie

Publicat

acum O oră

Guvernul își propune angajarea răspunderii pe pachetul pentru reforma administrației publice, în 29 ianuarie. Premierul Ilie Bolojan a discutat cu membrii Biroul Politic Național al PNL despre agenda curentă a guvernării. Întâlnirea a avut loc după cea mai recentă ședință a coaliției de guvernare unde s-au pus la punct ultimele detalii în privința reformei admininistrației.

Liderii liberali s-au reunit luni, în Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal, în prima ședință din acest an. Potrivit unui comunicat de presă al PNL, premierul Guvernului României și președintele PNL, Ilie Bolojan, a prezentat în fața BPN pachetul pentru reforma administrației publice centrale și locale. De asemenea, a fost prezentat calendarul propus pentru adoptarea bugetului de stat pe anul 2026.

Ilie Bolojan i-a informat pe liberali despre cea mai recentă ședință a coaliției de guvernare, care a avut loc înaintea ședinței BPN, unde s-au pus la punct ultimele detalii în privința reformei administrației publice centrale și locale, inclusiv reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal.

Angajarea răspunderii Guvernului

„Forma agreată în coaliție este foarte apropiată de forma proiectului de lege de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar premierul Ilie Bolojan a propus ca pe data de 29 ianuarie 2026 să fie angajată răspunderea Guvernului în fața Parlamentului pentru acest proiect de lege.

De asemenea, în aceeași zi, Guvernul își propune angajarea răspunderii în fața Parlamentului și pe un pachet de măsuri pentru relansare economică, a cărui formă va fi definitivată până pe 26 ianuarie a.c., cu contribuția tuturor partenerilor din coaliție”, se arată în comunicatul PNL, citat de Mediafax.

Bugetul de stat

În privința bugetului de stat, în urma discuțiilor tehnice cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și ținând cont de pașii premergători care mai trebuie făcuți, se are în vedere adoptarea bugetului de stat pe 2026 în a doua jumătate a lunii februarie. Premierul a precizat că unul dintre obiectivele majore ale acestui an este absorbția fondurilor PNRR.

Răspunzând preocupării reprezentanților administrației publice locale în privința bugetelor locale și a transferurilor de sume pentru echilibrare bugetară de la nivel central la nivel local, Ilie Bolojan a menționat că a fost creat un grup de lucru pe acest subiect, care să armonizeze dialogul dintre centru și teritoriu.

În finalul ședinței, membrii BPN au aprobat două propuneri ale partidului pentru ocuparea unor funcții publice:

  • Daniel Constantin pentru funcția de președinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE – instituție aflată în subordinea Guvernului României)
  • Adrian Zvîncă pentru funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM – instituție care funcționează sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale).
