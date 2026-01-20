Connect with us

Eveniment

Cea mai puternică furtună solară din ultimii 30 de ani a lovit Pământul. A generat o Auroră Boreală vizibilă și din România

Publicat

acum 1 minut

Cea mai puternică furtună solară din ultimii 30 de ani s-a abătut asupra Terrei, începând de luni. Ar putea cauza perturbaţii la nivelul reţelelor electrice şi satelitare, şi ar putea să provoace impresionante aurore boreale, au avertizat autorităţile meteorologice americane, citate de AFP, potrivit Agerpres. 

Această puternică furtună solară a început să afecteze luni Pământul, provocând o furtună geomagnetică de nivel 4, pe o scală cu 5 niveluri, a explicat meteorologul Shawn Dahl de la Centrul american pentru prognoză spaţială (SWPC) într-un mesaj video.

Fenomenul ar trebui să continue şi marţi, dar va scădea în intensitate pe parcursul zilei, potrivit acestui centru american.

Deşi omenirea s-a confruntat în 2024, pentru prima dată în 20 de ani, cu o furtună geomagnetică de nivel 5, nivelul maxim, furtuna solară actuală este cea mai puternică observată „după anul 2003”, a precizat Shawn Dahl.

Potrivit Polar Journal, este cea mai puternică furtună solară din ultimii 30 de ani. Space Weather Prediction Center a clasificat-o la nivelul G4 - ”sever”.

În octombrie 2003, o furtună solară „de Halloween” a făcut ca regiuni întregi din Suedia să rămână fără electricitate şi a avariat infrastructuri energetice în Africa de Sud.

Fenomenele cu o astfel de intensitate sunt rare şi sunt legate de activitatea solară.

Actuala furtună solară a fost provocată de „o puternică erupţie solară care s-a produs ieri”, a precizat Shawn Dahl.

Particulele solare ejectate în spaţiu perturbă câmpul magnetic al Terrei, având uneori drept consecinţă apariţia aurorelor boreale, dar şi o degradare a comunicaţiilor de înaltă frecvenţă, perturbaţii pentru sateliţi şi supraîncărcări ale reţelelor electrice.

Furtuna solară în curs de desfăşurare ar putea provoca „baletul” unor aurore boreale, inclusiv în regiuni unde acestea nu reprezintă un fenomen obişnuit.

Aurora boreală, în culori deosebite de roșu, violet, roz, a fost vizibilă în noaptea de luni spre marți în județul Bihor și va putea fi observată și în noaptea următoare, a declarat, pentru AGERPRES, meteorologul amator Roberto Popa.

O furtună solară este un fenomen produs de Soare care constă în eliberarea bruscă a unei cantități foarte mari de energie și particule încărcate electric, ce pot ajunge în spațiul din jurul Pământului și pot afecta tehnologia modernă.

Foto: Meteo Tulca - Bihor

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

Cea mai puternică furtună solară din ultimii 30 de ani a lovit Pământul. A generat o Auroră Boreală vizibilă și din România
politie noaptea
Evenimentacum 15 minute

Violență în familie, la Meteș: Bărbat de 52 de ani, reținut de polițiști după ce și-a agresat partenera
Aiudacum 30 de minute

Bărbat din județul Sibiu, condamnat la închisoare, prins de polițiștii din Aiud. Pentru ce va sta trei ani după gratii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 17 ore

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Primăria Alba Iulia: restricții de circulație în curtea și în perimetrul școlilor. Măsuri de siguranță impuse unităților școlare
Administrațieacum 6 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, la începutul anului 2026. Calendar concursuri, condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Abrudacum 2 ore

Cupru Min: Noul contract cu gigantul mondial Glencore, mai mare cu 5,9 milioane de dolari decât cel aflat în derulare
Economieacum 3 ore

Locuri de muncă în Alba: 534 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 ore

Guvernul își propune angajarea răspunderii pe pachetul pentru reforma administrației publice, în 29 ianuarie
Evenimentacum 7 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Evenimentacum 5 zile

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 1 minut

Cea mai puternică furtună solară din ultimii 30 de ani a lovit Pământul. A generat o Auroră Boreală vizibilă și din România
Evenimentacum 18 ore

Care sunt marile proiecte de investiții în domeniul culturii, în Alba. Obiective, costuri și planuri pe 2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 7 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 16 ore

Ministerul Educației selectează profesori pentru ”Școala din spital”. Vor preda copiilor internați în unități sanitare
Evenimentacum 3 zile

Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Elev de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”
Educațieacum 2 zile

Echipamente digitale pentru dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Cetatea de Baltă. Licitație, lansată în SEAP
Mai mult din Educatie