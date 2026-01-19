Ministerul Educației selectează profesori pentru ”Școala din spital”. Vor preda copiilor internați în unități sanitare

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat, luni, începerea înscrierilor pentru selecția cadrelor didactice în programul ”Școala din spital”.

Este vorba despre profesori, educatori sau învățători care vor preda copiilor care suferă de diferite afecțiuni și sunt internați în spital.

”Apelul este deschis cadrelor didactice care predau sau doresc să predea în spital

în educația timpurie - educator/educatoare, profesor pentru educație timpurie

în învățământul primar - învățător/învățătoare, profesor pentru învățământ primar

în învățământul gimnazial – profesor

în învățământul liceal și profesional - profesor, profesor - instruire practică.

Înscrierea se face exclusiv electronic, iar depunerea candidaturilor se realizează pe tot parcursul anului calendaristic. Lista candidaților declarați admiși/respinși este publicată în maximum trei luni de la înscriere, pe pagina web a Ministerului Educației și Cercetării, www.edu.ro, secțiunea 'Concursuri'', a anunțat ministerul.

Școala din spital

Elevii care suferă de boli cronice sau au nevoie de îngrijiri medicale pe termen lung au opțiunea de a-și continua cursurile în cadrul spitalului.

”Pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii cu boli cronice, boli maligne sau alte afecțiuni care necesită spitalizare și/sau tratament/monitorizare ori aflați la recuperare se organizează „Școala din spital“.

În cadrul acesteia, procesul de învățământ se realizează individual, în grupe sau clase, în unitatea sanitară în care aceștia sunt în tratament, în monitorizare medicală sau la recuperare”, se arată în Legea 198/2023

Profesorii care aleg să predea în acest program vor fi instruiți special pentru a preda în aceste condiții, potrivit edupedu.ro

Spitalele care vor funcționa ca unități de învățământ în cadrul proiectului sunt „Școala din spital – UMF Grigore T. Popa din Iași și „Școala din spital – UMFST G. E. Palade” din Târgu Mureș.

