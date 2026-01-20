Connect with us

FOTO: Elevii din Alba au câștigat 15 premii în cadrul Taberei Naționale de Fizică, Astronomie şi Astrofizică 2026, la Vatra Dornei

Publicat

acum 2 ore

Elevii din Alba au câștigat 15 premii în cadrul Taberei Naționale de Fizică, Astronomie şi Astrofizică 2026, organizată în ianuarie la Vatra Dornei. Aceștia au participat la trei concursuri, alături de sute de colegi din țară.

Tabăra Națională de Fizică, Astronomie şi Astrofizică „Marin Dacian Bica”, ediția a XII-a s-a desfășurat în perioada 3-7 ianuarie. Au participat peste 300  elevi din țară, din 20 județe.

Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Societatea Ştiinţifică „Cygnus”-centrul UNESCO, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei, Școala Gimnazială „George Voevidca” și Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc.

Tabăra Națională de Fizică, Astronomie şi Astrofizică 2026. Activități

Programul taberei a inclus activități de formare și aprofundare, cursuri de specialitate, ateliere tematice, precum și concursuri naționale de fizică, astronomie și astrofizică. Obiectivul a fost promovarea excelenței școlare și dezvoltarea competențelor științifice ale elevilor, transmite inspector școlar Gabriela Gâlea, purtătpr de cuvânt IȘJ Alba.

Au fost derulate cursuri de fizică, astronomie și astrofizică cu scop de inițiere și pentru performanță, precum și proiecții de planetarium  sau observații astronomice cu ajutorul lunetelor și telescoapelor performante. Mentori au fost olimpici internaționali și elevi recunoscuți la olimpiade pe plan național.

Județul Alba a fost reprezentat anul acesta de șapte elevi de gimnaziu:

  • patru elevi din clasa a VIII-a de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud  (profesor fizică - Ramona Humeniuc)
  • trei eleve din clasa a VII-a de la Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud (profesor fizică - Filimon Ildiko).

Elevii au fost însoțiți și coordonați de prof. Ramona Humeniuc de la Colegiul Național “Titu Maiorescu” Aiud. Aceasta a activat în cadrul tabereinaționale, la solicitarea ISJ Suceava, și în calitate de formator/lector și evaluator la cursurile și concursurile organizate. Concursurile sunt înscrise annual în Calendarul Național al Competițiilor Școlare ale Ministerului Educației și Cercetării.

Premiile câștigate de elevii din județul Alba

Festivitatea de premiere, desfășurată în 7 ianuarie 2026, a marcat finalul activităților. Elevii au fost recompensați pentru rezultate remarcabile, alături de profesorii coordonatori care au contribuit la pregătirea acestora.

Elevii județului Alba au obținut 15 premii, medalii și mențiuni acordate de Societatea Științifică CYGNUS:

Concursul Național  „Marin Dacian Bica”- secțiunea Fizică

  • Medalie de argint: Arianna Maya Hodoroabă Ilea - clasa a VII-a
  • Mențiuni: Alexia Gabriela Căpîlna - clasa a VII-a, Nagy Ștefania Gabriela - clasa a VII-a, Iulia Gabriela Sîrbu - clasa a VIII-a,  Andrei Suciu - clasa a VIII-a
  • Diploma de participare: Alexandra Sorina Zeama – clasa a VIII-a

Concursul Național „Marin Dacian Bica” – secțiunea  de Astronomie și Astrofizică pentru elevii de gimnaziu și liceu, categoria J2 (cls. VII-VIII)

  • Medalie de argint: Iulia Gabriela Sîrbu - clasa a VIII-a
  • Mențiuni: Alexandra Sorina Zeama - clasa a VIII-a și David Ștefan Popa - clasa a VIII-a.

Concursul „Expoziția de desene, picturi și astrofotografie”

  • secțiunea Pictură: Premiul II - Nagy Ștefania Gabriela - clasa a VII-a
  • secțiunea Desen:
    • Premiul I - Iulia Gabriela Sîrbu - clasa a VIII-a
    • Premiul II - Arianna Maya Hodoroabă Ilea - clasa a VII-a
    • Premiul III – Andrei Suciu - clasa a VIII-a
    • Mențiuni: Alexandra Sorina Zeama – clasa a VIII-a și David Stefan Popa – clasa a VIII-a.

imagini: Colegiul Național ”Titu Maiorescu” Aiud/ Facebook

