Locuri de muncă în Alba: 534 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 20 ianuarie 2026. Sunt vacante 534 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES - muncitor hidrometru - 1 - 0265260289
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat în silvicultura - 1 - 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL - responsabil proces - 1 - 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL - tehnician în protectia mediului (tehnician ecolog) - 1 - 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat în silvicultura - 2 - 0756101055
- ALBA SPEDITION SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0745664148
- ALBATROS GOLD SRL - muncitor necalificat în agricultura - 15 - 0728014600
- ANTICA FORAJE SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 2 - 0755585586
- ANTICA FORAJE SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0755585586
- ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA - femeie de serviciu - 1 - 0726248971
- BIO TERAPIA PLUS SRL - asistent medical generalist - 2 - 0723278582
- BIO TERAPIA PLUS SRL - fiziokinetoterapeut - 5 - 0723278582
- BIO TERAPIA PLUS SRL - kinetoterapeut - 3 - 0723278582
- BRUTARIA BENJAMIN SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 - 0712637581
- CARBONDIS - sef santier - 1 - 0745766240
- CARBONDIS - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 3 - 0745766240
- CMC BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 1 - 0792201625
- CRUSTA DE AUR SRL - patiser - 1 - 0729487164
- CRUSTA DE AUR SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 2 - 0729487164
- DAFI INSTAL SRL - consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica - 1 - 0743917593
- DAFI INSTAL SRL - instalator instalatii tehnico - sanitare si de gaze - 1 - 0743917593
- DAFI INSTAL SRL - tehnician energetician/electrician - 1 - 0743917593
- DAFI INSTAL SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0743917593
- DESIGN STUDIO 31 SRL - tehnician constructor - 1 - 0755380910
- DESIGN STUDIO 31 SRL - desenator tehnic - 1 - 0755380910
- DGA ROUTE SRL - pizzar - 2 - 0723218149
- DMG SOLAR ENERGY - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0745867914
- DMG SOLAR ENERGY - manager de intreprindere sociala - 1 - 0745867914
- DMG SOLAR ENERGY - electrician de întretinere si reparatii - 1 - 0745867914
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
- ECO PACK SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0771103953
- ECO PACK SRL - ambalator manual - 3 - 0771103953
- FMS PLAY SRL - creator de continut online - 2 - 0748397260
- FMS PLAY SRL - receptionist - 1 - 0748397260
- FMS PLAY SRL - îngrijitor de copii - 1 - 0748397260
- GENERAL STYLE SRL - lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 1 - 0744557853
- GENERAL STYLE SRL - croitor - confectioner îmbracaminte, dupa comanda - 2 - 0744557853
- HAIBLIK SRL - asistent manager - 1 - 0766589737
- HAIBLIK SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0766589737
- IGNITE CREATIVE STUDIO SRL - designer grafica (studii medii) - 1 - 0750481257
- IGNITE CREATIVE STUDIO SRL - referent de specialitate marketing - 1 - 0750481257
- IGNITE CREATIVE STUDIO SRL - specialist în relatii publice - 1 - 0750481257
- IGNITE CREATIVE STUDIO SRL - organizator activitate turism (studii superioare) - 1 - 0750481257
- INNOVADENT WHITE SRL - asistent de medicină dentară - 1 - 0754260103
- IOLAN STONE SRL - zidar pietrar - 1 - 0743671934
- IOLAN STONE SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0743671934
- JUSTICE SECURITY SERVICES SRL - agent de securitate - 2 - 0365404203
- KINETOFIT SRL - maseur - 1 - 0743211951
- KINETOFIT SRL - kinetoterapeut - 1 - 0743211951
- KINETOMEDICA PLUS SRL - asistent medical generalist - 2 - 0723278582
- MAŞINI DE CUSUT ONE SRL - electrician echipamente electrice si energetice - 1 - office.sorinalb@gmail.com
- MES BULDO SRL - consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica - 1 - 0790674667
- MIRAGE HEAVEN SRL - manager - 1 - 0748906889
- MIRAGE HEAVEN SRL - bucatar - 1 - 0748906889
- MIRAGE HEAVEN SRL - ospatar (chelner) - 2 - 0748906889
- NATURA URBANA 360 SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0755131658
- NATURA URBANA 360 SRL - muncitor plantatii si amenajare zona verde - 2 - 0755131658
- NEDLINK TECHNOLOGIES SRL - secretara - 1 - 0365450471
- NEW SECURITY SRL - agent de securitate - 2 - 0764183183
- NEW START ALBA SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0745204051
- NEW START ALBA SRL - pedagog scolar - 3 - 0745204051
- NURA BEAUTY GLOW SRL - manichiurist - 1 - 0743487262
- NURA BEAUTY GLOW SRL - coafor - 1 - 0743487262
- NURA BEAUTY GLOW SRL - femeie de serviciu - 1 - 0743487262
- NURA BEAUTY GLOW SRL - receptionist - 1 - 0743487262
- ONE DESIGN STUDIO SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0746882084
- PATIPAN GRUP SRL - ambalator manual - 1 - 0740171899
- PATIPAN GRUP SRL - ambalator manual - 1 - 0740171899
- PEMONT LENJERIE SRL - confectioner - asamblor articole din textile - 5 - 0258811646
- PROFI ROM FOOD SRL - controlor tezaur - 1 - 0372568911
- PROFI ROM FOOD SRL - casier - 4 - 0372568911
- PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 4 - 0372568911
- PROFI ROM FOOD SRL - director magazin - 1 - 0372568911
- REDA FAMILY SRL - director general societate comerciala - 1 - 0746114409
- REDA FAMILY SRL - bucatar - 1 - 0746114409
- REDA FAMILY SRL - ajutor bucatar - 1 - 0746114409
- REDA FAMILY SRL - lucrator comercial - 1 - 0746114409
- RO.DE.X FASHION SRL - confectioner produse textile - 3 - 0740195535
- RO.DE.X FASHION SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 2 - 0740195535
- SEWS ROMANIA SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 15 - 0254206600
- SKI ŞURIANU SA - bucatar - 2 - 0720000004
- SKI ŞURIANU SA - ajutor bucatar - 3 - 0720000004
- SMART TREND SRL - lucrator gestionar - 1 - 0745022022
- SOCIALDRIVE SRL - conducator auto transport rutier de persoane - 2 - 0742772604
- SPALATORIA APULUM SRL - spalatoreasa lenjerie - 1 - 0729531358
- SPALATORIA APULUM SRL - calcatoreasa lenjerie - 2 - 0729531358
- SPALATORIA APULUM SRL - curatatoreasa lenjerie - 2 - 0729531358
- TARTAN ECO SRL - operator la prelucrarea cauciucului - 2 - 0730608242
- TED ELECTRO SRL - inginer instalatii pentru constructii - 1 - 0744357709
- TED ELECTRO SRL - electrician în constructii - 1 - 0744357709
- TEX EXPERT SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 2 - 0744760716
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - tinichigiu în constructii - 1 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - instalator apa, canal - 2 - 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0745645001
- US FOOD NETWORK SA - casier - 1 - 0213120023
- VALET LIFT - dispecer - 1 - 0747110145
- VALET LIFT - liftier - 1 - 0747110145
- VALET LIFT - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0747110145
- VALET LIFT - manipulant marfuri - 2 - 0747110145
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 5 - 0372133794
- VLAD COLOR DESIGN SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0732127269
- VLAD COLOR DESIGN SRL - designer grafica (studii medii) - 1 - 0732127269
- VLAD COLOR DESIGN SRL - operator calculator electronic si retele - 1 - 0732127269
- VLAD COLOR DESIGN SRL - inginer de sistem în informatica - 1 - 0732127269
- YASIN SIMSEK TRANS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0774015582
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- BYAIMOB SRL - agent imobiliar (broker imobiliar) - 1 - 0743181364
- BYAIMOB SRL - secretar administrativ - 1 - 0743181364
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 3 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sef formatie - 2 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - lacatus mecanic - 3 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sudor - 3 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - inginer mecanic - 2 - 0358401269
- DOZA DE SĂNĂTATE FORTE SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 3 - 0743515200
- DROKER SRL - mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte - 1 - 0747559604
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
- GOOD FOOD & HOSTING SRL - ajutor bucatar - 2 - office@daciahotel.ro
- KLOOS DEAL SRL - manipulant marfuri - 3 - 0747635467
- LASH AN CO SRL - stilist extensii gene - 1 - 0740478675
- LASH AN CO SRL - femeie de serviciu - 1 - 0740478675
- LEFKADA CONS SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0771587221
- LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
- RADIANCE CORNER SRL - receptionist - 1 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - coafor - 2 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - manichiurist - 1 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - cosmetician - 1 - 0755520048
- RADIANCE CORNER SRL - machior - 1 - 0755520048
- RECHEA CONCEPT SRL - lucrator comercial - 1 - 0740099788
- SERENITY LOFT SRL - femeie de serviciu - 1 - 0799765635
- SERENITY LOFT SRL - responsabil cazare - 1 - 0799765635
- STERP DANIELA - IOANA - guvernanta - 1 - 0757106991
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA - infirmier/infirmiera - 1 - 0771294102
- GEORGIA CATERING SRL - lucrator comercial - 1 - 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0743016221
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 1 - 0734567031
- MAIER GRADINARU SRL - muncitor plantatii si amenajare zona verde - 2 - 0744774104
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email
- I.A.M.U. SA - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 5 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice - 2 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - electromecanic masini si echipamente electrice - 1 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - lacatus mecanic - 2 - 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
- PEK KOLI SRL - brutar - 2 - krasniqisokol1985@gmail.com
- TOPOGANE 4 FUN SRL - lacatus - montator - 1 - 0759891179
- TOPOGANE 4 FUN SRL - organizator evenimente - 1 - 0759891179
- TOPOGANE 4 FUN SRL - animator sportiv - 1 - 0759891179
- TOPOGANE 4 FUN SRL - finisor - reparator de produse industriale din cauciuc - 1 - 0759891179
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- SUN INDUSTRY SRL - asistent manager - 2 - 0744544137
- LA GOGU&RAZVI SRL - ajutor bucatar - 2 - 0740175289
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- APUSENI SKI BOOTS SRL - controlor calitate - 1 - 0749223226
- APUSENI SKI BOOTS SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0749223226
- ARK - MED SRL - medic primar - 1 - 0767805505
- DENTSILVANIA SRL - manager - 1 - 0756309412
- DENTSILVANIA SRL - tehnician dentar - 1 - 0756309412
- DENTSILVANIA SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0756309412
- DENTSILVANIA SRL - lucrator gestionar - 1 - 0756309412
- DENTSILVANIA SRL - secretara - 1 - 0756309412
- FIIND YOURSELF SRL - manager proiect - 1 - 0748484842
- FIIND YOURSELF SRL - analist - 1 - 0748484842
- FIIND YOURSELF SRL - specialist în relatii publice - 2 - 0748484842
- FIIND YOURSELF SRL - specialist marketing - 1 - 0748484842
- RIVALY C.H. SRL - bucatar - 2 - 0744612264
- RIVALY C.H. SRL - preparator de semifabricate si preparate culinare - 2 - 0744612264
- ZAZA DURUM KEBAB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0735417292
- ZAZA DURUM KEBAB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0735417292
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- AGOMI HOUSE SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0736627565
- AGOMI HOUSE SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0736627565
- AGOMI HOUSE SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0736627565
- AGOMI HOUSE SRL - gradinar - 1 - 0736627565
- EVENTURA RENTALS - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 – 0756656479
- KEVIN DESIGN SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 3 - 0762147301
- LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
- PAPAVERO SUAVE SRL - frizer - 3 - 0769247788
- PAPAVERO SUAVE SRL - femeie de serviciu - 1 - 0769247788
- SOLIDARTERRA SRL - receptionist - 1 - 0766619470
- SOLIDARTERRA SRL - antrenor - 1 - 0766619470
- SOLIDARTERRA SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0766619470
- SOLIDARTERRA SRL - lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva) - 1 - 0766619470
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. - bucatar - sef - 1 - office@bailesarateocnamures.ro
- BORING PATH SRL - manager general - 1 - 0750272515
- BORING PATH SRL - fotograf - 1 - 0750272515
- BORING PATH SRL - producator audiovideo - 1 - 0750272515
- BORING PATH SRL - lucrator social - 1 - 0750272515
- SCANDI - INTERIORS SRL - femeie de serviciu - 1 - 0758878315
- XTRACT DESIGN CONCEPT SRL - femeie de serviciu - 1 - 0753313277
- ZAZA DURUM KEBAB SRL - bucatar - 1 - 0735417292
Locuri de muncă/ angajări TEIUȘ
Angajator - post vacant - nr. locuri - telefon mobil/ e-mail
- COLUMBA EVENTS - organizator prestari servicii - 2 - 0751501894
- VI ȚINDĂLĂ JUNIOR SRL - gestionar depozit - 1 - 0722590832
- VI ȚINDĂLĂ JUNIOR SRL - macelar - 1 - 0722590832
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- PEK STAR SRL - cartonagist - 1 - 0744543820
- PIVNIȚA DOMNEASCĂ - barman - 2 - 0744902683
- ELENA GARDEN SRL Pirita-Zlatna- îngrijitor spatii verzi - 2 - 0772236517
- ELENA GARDEN SRL Pirita-Zlatna - manipulant marfuri - 1 - 0772236517
- ELENA GARDEN SRL Pirita-Zlatna - manager de intreprindere sociala - 1 - 0772236517
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- AMPOITA - EMI DAV SRL - încarcator - descarcator - 2 - 0747306966
- AMPOITA - ZEUS TRANSPORT - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - zeus_transport@yahoo.com
- AMPOITA - ZEUS TRANSPORT - încarcator - descarcator - 3 - emidav2015@yahoo.com
- AMPOITA - ZEUS TRANSPORT - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 2 - zeus_transport@yahoo.com
- ARIESENI - M&M AGREMENT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0745231944
- CASA DE PIATRA - ARIESENI - ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0751877994
- CASA DE PIATRA - ARIESENI - ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - responsabil de mediu - 1 - 0751877994
- CASA DE PIATRA - ARIESENI - ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - responsabil al managementului responsabilitatii sociale - 1 - 0751877994
- BARABANT - CATERING GRUP SRL - bucatar - sef - 1 - 0756706959
- BARABANT - CATERING GRUP SRL - bucatar - 1 - 0756706959
- BARABANT - CATERING GRUP SRL - ajutor bucatar - 1 - 0756706959
- BARABANT - RSS SOCIAL SUPPORT SRL - operator sunet - 1 - 0756708243
- BARABANT - RSS SOCIAL SUPPORT SRL - manipulant marfuri - 3 - 0756708243
- BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0729141572
- BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - lucrator gestionar - 1 - 0729141572
- BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - secretar administrativ - 1 - 0729141572
- BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - femeie de serviciu - 1 - 0729141572
- BENIC - AGROPACK ALBA SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0762938707
- BENIC - AGROPACK ALBA SRL - ambalator manual - 3 - 0762938707
- BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0762938707
- BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - tehnician mentenanta electromecanica – automatica echipamente industriale - 2 - 0762938707
- BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - functionar administrativ - 1 - 0762938707
- BISTRA - CRAFT WOOD ACASA SRL - manager general - 1 - 0746481868
- BUCERDEA GRANOASA - ECO EUROPELETI SRL - administrator - 1 - 0775540018
- BUCERDEA GRANOASA - ECO EUROPELETI SRL - operator la masini de brichetat span - 1 - 0775540018
- BUCERDEA GRANOASA - ECO EUROPELETI SRL - manipulant marfuri - 1 - 0775540018
- BUCERDEA GRANOASA - ECO EUROPELETI SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0775540018
- BUCERDEA GRANOASA - ECO EUROPELETI SRL - operator la masini de brichetat span - 1 - 0775540018
- BUCERDEA VINOASA - PERFECT BUSINESS TRUȚA SRL - bucatar - 1 - 0761070300
- CAPALNA - DOMENIILE ZAMORA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0762832800
- CAPALNA - DOMENIILE ZAMORA SRL - camerista hotel - 1 - 0762832800
- CRACIUNELU DE JOS - PIZZERIA CRACIUNEL SRL - pizzar - 1 - 0749535535
- CRACIUNELU DE JOS - PIZZERIA CRACIUNEL SRL - ajutor bucatar - 1 - 0749535535
- DARLESTI - HOREA - VOLTRURAL - electrician în constructii - 2 - 0766251100
- DARLESTI - HOREA - VOLTRURAL - functionar administrativ - 1 - 0766251100
- DOBRA - SUGAG - A N SERV TIME SRL - lucrator comercial - 1 - 0766451968
- DRAMBAR - PEMA ELECTROTEHNIC SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0258806924
- DRAMBAR - PEMA ELECTROTEHNIC SRL - confectioner cablaje auto - 5 - 0258806924
- DRAMBAR - MUREŞULDRÂMBAR SRL - sapator manual - 5 - 0258815855
- FATA LAPUSULUI - ARIESENI - TINY SMART SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0742461006
- FATA LAPUSULUI - ARIESENI - TINY SMART SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0742461006
- GALATI - ZLATNA - NEW ANDRE TEAM - mecanic auto - 1 - 0741070818
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0744693292
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - tâmplar universal - 2 - 0744693292
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - cusator piese din piele si înlocuitori - 5 - 0744693292
- GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - bucatar - 1 - 0762862090
- GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - ajutor bucatar - 1 - 0762862090
- GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - femeie de serviciu - 1 - 0762862090
- GALDA DE JOS - STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL - manager aprovizionare - 1 - 0764702594
- GALDA DE JOS - STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL - ajutor bucatar - 3 - 0764702594
- GALDA DE JOS - DOPPIO ADVENTURES SRL - organizator prestari servicii - 2 - 0771436982
- GALDA DE JOS - TEAM GREEN CITY SRL - muncitor plantatii si amenajare zona verde - 2 - 0770788185
- GALDA DE JOS - BUGY AVENTURES SRL - organizator prestari servicii - 2 - 0773764942
- GARBOVA - ATV GARBOVA SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0753073020
- GARBOVA - ATV GARBOVA SRL - conducator de motocicleta - 1 - 0753073020
- GARBOVA - ATV GARBOVA SRL - mecanic auto - 1 - 0753073020
- GARBOVA DE JOS - AYO SPEED AUTO SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0743393812
- GARDA DE SUS - PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 2 - 0372568911
- HOREA - HOREA WILD GLAMPING SRL - femeie de serviciu - 2 - 0767025500
- HOREA - HOREA WILD GLAMPING SRL - receptionist - 1 - 0767025500
- IGHIU - DIGMASTER - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0787784150
- IGHIU - DIGMASTER - administrator societate comerciala - 1 - 0787784150
- IGHIU - DIGMASTER - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0787784150
- IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0733829115
- IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0733829115
- IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0733829115
- IGHIU - OUTDOOR SOCIAL SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0787888566
- IGHIU - OUTDOOR SOCIAL SRL - organizator prestari servicii - 3 - 0787888566
- IGHIU - ALTINSTAUR CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0747789632
- JIDVEI - CABINET MEDICAL THERAPY MASSAGE SRL - receptionist - 1 - 0757235399
- JIDVEI - CABINET MEDICAL THERAPY MASSAGE SRL - maseur - 2 - 0757235399
- JIDVEI - CABINET MEDICAL THERAPY MASSAGE SRL - femeie de serviciu - 1 - 0757235399
- LANCRAM - PIC INTERLOGISTIC SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 4 - 0737899539
- LAZ - VERO MOL CAFFE SRL - manipulant marfuri - 1 - 0725392759
- LIVEZILE - URBAN WOODS SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0748905157
- LUNCA BISERICII - VIDRA - AQUA NRG VIDRA SRL - casier - 1 - 0742889302
- LUNCA BISERICII - VIDRA - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - ospatar (chelner) - 2 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - VIDRA - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - VIDRA - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - VIDRA - TRADITIE SI BUN GUST SRL - îngrijitor spatii verzi - 2 - 0742889302
- LUNCA BISERICII - VIDRA - TRADITIE SI BUN GUST SRL - programator productie - 1 - 0742889302
- LUNCA BISERICII - VIDRA - APA ANABELA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0751147222
- NECSESTI - VADU MOTILOR - ESTETISTA SRL - femeie de serviciu - 1 - 0748626626
- NECSESTI - VADU MOTILOR - ESTETISTA SRL - receptionist - 1 - 0748626626
- NECSESTI - VADU MOTILOR - ESTETISTA SRL - operator intretinere corporala - 1 - 0748626626
- NEMESI - VIDRA - KATAM SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0728878911
- NEMESI - VIDRA - KATAM SRL - camerista hotel - 1 - 0728878911
- PARAU LUI MIHAI - VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - agent de vânzari - 1 - 0720660828
- PARAU LUI MIHAI - VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - director societate comerciala - 1 - 0720660828
- PARAU LUI MIHAI - VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - femeie de serviciu - 1 - 0720660828
- PARAU LUI MIHAI - VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - manipulant marfuri - 1 - 0720660828
- PETRESTI - TECHNOCRAFT SYSTEMS SRL - inginer mecanic - 1 - 0743150974
- POPESTII DE JOS - VADU MOTILOR - FLANDRA FOREST SRL - secretara - 1 - 0722349950
- POPESTII DE JOS - VADU MOTILOR - FLANDRA FOREST SRL - casier - 1 - 0722349950
- PURCARETI - PIANU - KEEP GREEN SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0766619470
- PURCARETI - PIANU - KEEP GREEN SRL - lucrator pentru salubrizare spatii verzi - 3 - 0766619470
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - cofetar - 1 - 0765563209
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0765563209
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0765563209
- SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 - 0765563209
- SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - director societate comerciala - 1 - 0767538624
- SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - lucrator comercial - 1 - 0767538624
- SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - ajutor bucatar - 1 - 0767538624
- SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - femeie de serviciu - 1 - 0767538624
- SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - femeie de serviciu - 1 - 0764220451
- SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - mecanic auto - 1 - 0764220451
- SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0764220451
- SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - secretar administrativ - 1 - 0764220451
- SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - cofetar - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - patiser - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - ambalator manual - 1 - 0753484141
- SANTIMBRU - COMȘA CU BULDO SRL - secretar administrativ - 1 - 0774061997
- SANTIMBRU - COMȘA CU BULDO SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0774061997
- SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0754540111
- SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0754540111
- SANTIMBRU - TRANSAVIA S.A. - muncitor necalificat în agricultura - 1 - 0748200044
- SANTIMBRU - TRANSAVIA S.A. - muncitor necalificat în agricultura - 1 - 0748200044
- SARD - STAY CONCEPT SRL - femeie de serviciu - 1 - 0731096480
- SARD - STAY CONCEPT SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0731096480
- SARD - ANNA PARK SRL - îngrijitor de copii - 2 - 0742656587
- SARD - ANNA PARK SRL - femeie de serviciu - 1 - 0742656587
- SASCIORI - MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 10 - 0756705950
- SEUSA - DPN INSTAL SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 5 - 0720004764
- SEUSA - DPN INSTAL SRL - instalator apa, canal - 2 - 0720004764
- SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - manager - 1 - 0769723344
- SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - tâmplar mecanic la rindeluit - 1 - 0769723344
- SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 1 - 0769723344
- SOHODOL - FOODPACK SRL - manager - 1 - 0770369265
- SOHODOL - FOODPACK SRL - bucatar - 1 - 0770369265
- SOHODOL - FOODPACK SRL - ajutor bucatar - 1 - 0770369265
- SOHODOL - FOODPACK SRL - manager aprovizionare - 1 - 0770369265
- TARTARIA - V.I.I.S. LUX CARS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0749281888
- TARTARIA - V.I.I.S. LUX CARS SRL - spalator vehicule - 1 - 0749281888
- TELNA - ROBI TECH SRL - manager - 1 - 0755574987
- TELNA - ROBI TECH SRL - mecanic auto - 1 - 0755574987
- TELNA - ROBI TECH SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0755574987
- TURDAS - OPTIM MNMARKET SRL - lucrator comercial - 3 - 0751631980
- VAMA SEACA - GROZAV HOME SRL - responsabil cazare - 1 - 0749484737
- VAMA SEACA - GROZAV HOME SRL - lucrator social - 1 - 0749484737
- VAMA SEACA - GROZAV HOME SRL - menajera - 1 - 0749484737
- VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING SRL - confectioner cablaje auto - 7 - 0720085887
