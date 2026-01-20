Connect with us

Economie

Locuri de muncă în Alba: 534 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Publicat

acum 1 minut

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 20 ianuarie 2026. Sunt vacante 534 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE

Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES - muncitor hidrometru - 1 - 0265260289
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat în silvicultura - 1 - 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL - responsabil proces - 1 - 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL - tehnician în protectia mediului (tehnician ecolog) - 1 - 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat în silvicultura - 2 - 0756101055
  • ALBA SPEDITION SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0745664148
  • ALBATROS GOLD SRL - muncitor necalificat în agricultura - 15 - 0728014600
  • ANTICA FORAJE SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 2 - 0755585586
  • ANTICA FORAJE SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0755585586
  • ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA - femeie de serviciu - 1 - 0726248971
  • BIO TERAPIA PLUS SRL - asistent medical generalist - 2 - 0723278582
  • BIO TERAPIA PLUS SRL - fiziokinetoterapeut - 5 - 0723278582
  • BIO TERAPIA PLUS SRL - kinetoterapeut - 3 - 0723278582
  • BRUTARIA BENJAMIN SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 - 0712637581
  • CARBONDIS - sef santier - 1 - 0745766240
  • CARBONDIS - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 3 - 0745766240
  • CMC BEST CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 1 - 0792201625
  • CRUSTA DE AUR SRL - patiser - 1 - 0729487164
  • CRUSTA DE AUR SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 2 - 0729487164
  • DAFI INSTAL SRL - consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica - 1 - 0743917593
  • DAFI INSTAL SRL - instalator instalatii tehnico - sanitare si de gaze - 1 - 0743917593
  • DAFI INSTAL SRL - tehnician energetician/electrician - 1 - 0743917593
  • DAFI INSTAL SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0743917593
  • DESIGN STUDIO 31 SRL - tehnician constructor - 1 - 0755380910
  • DESIGN STUDIO 31 SRL - desenator tehnic - 1 - 0755380910
  • DGA ROUTE SRL - pizzar - 2 - 0723218149
  • DMG SOLAR ENERGY - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0745867914
  • DMG SOLAR ENERGY - manager de intreprindere sociala - 1 - 0745867914
  • DMG SOLAR ENERGY - electrician de întretinere si reparatii - 1 - 0745867914
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
  • ECO PACK SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0771103953
  • ECO PACK SRL - ambalator manual - 3 - 0771103953
  • FMS PLAY SRL - creator de continut online - 2 - 0748397260
  • FMS PLAY SRL - receptionist - 1 - 0748397260
  • FMS PLAY SRL - îngrijitor de copii - 1 - 0748397260
  • GENERAL STYLE SRL - lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 1 - 0744557853
  • GENERAL STYLE SRL - croitor - confectioner îmbracaminte, dupa comanda - 2 - 0744557853
  • HAIBLIK SRL - asistent manager - 1 - 0766589737
  • HAIBLIK SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0766589737
  • IGNITE CREATIVE STUDIO SRL - designer grafica (studii medii) - 1 - 0750481257
  • IGNITE CREATIVE STUDIO SRL - referent de specialitate marketing - 1 - 0750481257
  • IGNITE CREATIVE STUDIO SRL - specialist în relatii publice - 1 - 0750481257
  • IGNITE CREATIVE STUDIO SRL - organizator activitate turism (studii superioare) - 1 - 0750481257
  • INNOVADENT WHITE SRL - asistent de medicină dentară - 1 - 0754260103
  • IOLAN STONE SRL - zidar pietrar - 1 - 0743671934
  • IOLAN STONE SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0743671934
  • JUSTICE SECURITY SERVICES SRL - agent de securitate - 2 - 0365404203
  • KINETOFIT SRL - maseur - 1 - 0743211951
  • KINETOFIT SRL - kinetoterapeut - 1 - 0743211951
  • KINETOMEDICA PLUS SRL - asistent medical generalist - 2 - 0723278582
  • MAŞINI DE CUSUT ONE SRL - electrician echipamente electrice si energetice - 1 - office.sorinalb@gmail.com
  • MES BULDO SRL - consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica - 1 - 0790674667
  • MIRAGE HEAVEN SRL - manager - 1 - 0748906889
  • MIRAGE HEAVEN SRL - bucatar - 1 - 0748906889
  • MIRAGE HEAVEN SRL - ospatar (chelner) - 2 - 0748906889
  • NATURA URBANA 360 SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0755131658
  • NATURA URBANA 360 SRL - muncitor plantatii si amenajare zona verde - 2 - 0755131658
  • NEDLINK TECHNOLOGIES SRL - secretara - 1 - 0365450471
  • NEW SECURITY SRL - agent de securitate - 2 - 0764183183
  • NEW START ALBA SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0745204051
  • NEW START ALBA SRL - pedagog scolar - 3 - 0745204051
  • NURA BEAUTY GLOW SRL - manichiurist - 1 - 0743487262
  • NURA BEAUTY GLOW SRL - coafor - 1 - 0743487262
  • NURA BEAUTY GLOW SRL - femeie de serviciu - 1 - 0743487262
  • NURA BEAUTY GLOW SRL - receptionist - 1 - 0743487262
  • ONE DESIGN STUDIO SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0746882084
  • PATIPAN GRUP SRL - ambalator manual - 1 - 0740171899
  • PATIPAN GRUP SRL - ambalator manual - 1 - 0740171899
  • PEMONT LENJERIE SRL - confectioner - asamblor articole din textile - 5 - 0258811646
  • PROFI ROM FOOD SRL - controlor tezaur - 1 - 0372568911
  • PROFI ROM FOOD SRL - casier - 4 - 0372568911
  • PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 4 - 0372568911
  • PROFI ROM FOOD SRL - director magazin - 1 - 0372568911
  • REDA FAMILY SRL - director general societate comerciala - 1 - 0746114409
  • REDA FAMILY SRL - bucatar - 1 - 0746114409
  • REDA FAMILY SRL - ajutor bucatar - 1 - 0746114409
  • REDA FAMILY SRL - lucrator comercial - 1 - 0746114409
  • RO.DE.X FASHION SRL - confectioner produse textile - 3 - 0740195535
  • RO.DE.X FASHION SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 2 - 0740195535
  • SEWS ROMANIA SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 15 - 0254206600
  • SKI ŞURIANU SA - bucatar - 2 - 0720000004
  • SKI ŞURIANU SA - ajutor bucatar - 3 - 0720000004
  • SMART TREND SRL - lucrator gestionar - 1 - 0745022022
  • SOCIALDRIVE SRL - conducator auto transport rutier de persoane - 2 - 0742772604
  • SPALATORIA APULUM SRL - spalatoreasa lenjerie - 1 - 0729531358
  • SPALATORIA APULUM SRL - calcatoreasa lenjerie - 2 - 0729531358
  • SPALATORIA APULUM SRL - curatatoreasa lenjerie - 2 - 0729531358
  • TARTAN ECO SRL - operator la prelucrarea cauciucului - 2 - 0730608242
  • TED ELECTRO SRL - inginer instalatii pentru constructii - 1 - 0744357709
  • TED ELECTRO SRL - electrician în constructii - 1 - 0744357709
  • TEX EXPERT SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 2 - 0744760716
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL - tinichigiu în constructii - 1 - 0745645001
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL - instalator apa, canal - 2 - 0745645001
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0745645001
  • US FOOD NETWORK SA - casier - 1 - 0213120023
  • VALET LIFT - dispecer - 1 - 0747110145
  • VALET LIFT - liftier - 1 - 0747110145
  • VALET LIFT - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0747110145
  • VALET LIFT - manipulant marfuri - 2 - 0747110145
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 5 - 0372133794
  • VLAD COLOR DESIGN SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0732127269
  • VLAD COLOR DESIGN SRL - designer grafica (studii medii) - 1 - 0732127269
  • VLAD COLOR DESIGN SRL - operator calculator electronic si retele - 1 - 0732127269
  • VLAD COLOR DESIGN SRL - inginer de sistem în informatica - 1 - 0732127269
  • YASIN SIMSEK TRANS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0774015582

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

  • BYAIMOB SRL - agent imobiliar (broker imobiliar) - 1 - 0743181364
  • BYAIMOB SRL - secretar administrativ - 1 - 0743181364
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 3 - 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sef formatie - 2 - 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - lacatus mecanic - 3 - 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sudor - 3 - 0358401269
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - inginer mecanic - 2 - 0358401269
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 3 - 0743515200
  • DROKER SRL - mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte - 1 - 0747559604
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL - ajutor bucatar - 2 - office@daciahotel.ro
  • KLOOS DEAL SRL - manipulant marfuri - 3 - 0747635467
  • LASH AN CO SRL - stilist extensii gene - 1 - 0740478675
  • LASH AN CO SRL - femeie de serviciu - 1 - 0740478675
  • LEFKADA CONS SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0771587221
  • LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
  • RADIANCE CORNER SRL - receptionist - 1 - 0755520048
  • RADIANCE CORNER SRL - coafor - 2 - 0755520048
  • RADIANCE CORNER SRL - manichiurist - 1 - 0755520048
  • RADIANCE CORNER SRL - cosmetician - 1 - 0755520048
  • RADIANCE CORNER SRL - machior - 1 - 0755520048
  • RECHEA CONCEPT SRL - lucrator comercial - 1 - 0740099788
  • SERENITY LOFT SRL - femeie de serviciu - 1 - 0799765635
  • SERENITY LOFT SRL - responsabil cazare - 1 - 0799765635
  • STERP DANIELA - IOANA - guvernanta - 1 - 0757106991

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email

  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA - infirmier/infirmiera - 1 - 0771294102
  • GEORGIA CATERING SRL - lucrator comercial - 1 - 0743016221
  • GEORGIA CATERING SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0743016221
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 1 - 0734567031
  • MAIER GRADINARU SRL - muncitor plantatii si amenajare zona verde - 2 - 0744774104

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email

  • I.A.M.U. SA - operator la masini - unelte cu comanda numerica - 5 - 0258711907
  • I.A.M.U. SA - electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice - 2 - 0258711907
  • I.A.M.U. SA - electromecanic masini si echipamente electrice - 1 - 0258711907
  • I.A.M.U. SA - lacatus mecanic - 2 - 0258711907
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
  • PEK KOLI SRL - brutar - 2 - krasniqisokol1985@gmail.com
  • TOPOGANE 4 FUN SRL - lacatus - montator - 1 - 0759891179
  • TOPOGANE 4 FUN SRL - organizator evenimente - 1 - 0759891179
  • TOPOGANE 4 FUN SRL - animator sportiv - 1 - 0759891179
  • TOPOGANE 4 FUN SRL - finisor - reparator de produse industriale din cauciuc - 1 - 0759891179

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

  • SUN INDUSTRY SRL - asistent manager - 2 - 0744544137
  • LA GOGU&RAZVI SRL - ajutor bucatar - 2 - 0740175289

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email

  • APUSENI SKI BOOTS SRL - controlor calitate - 1 - 0749223226
  • APUSENI SKI BOOTS SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0749223226
  • ARK - MED SRL - medic primar - 1 - 0767805505
  • DENTSILVANIA SRL - manager - 1 - 0756309412
  • DENTSILVANIA SRL - tehnician dentar - 1 - 0756309412
  • DENTSILVANIA SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0756309412
  • DENTSILVANIA SRL - lucrator gestionar - 1 - 0756309412
  • DENTSILVANIA SRL - secretara - 1 - 0756309412
  • FIIND YOURSELF SRL - manager proiect - 1 - 0748484842
  • FIIND YOURSELF SRL - analist - 1 - 0748484842
  • FIIND YOURSELF SRL - specialist în relatii publice - 2 - 0748484842
  • FIIND YOURSELF SRL - specialist marketing - 1 - 0748484842
  • RIVALY C.H. SRL - bucatar - 2 - 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL - preparator de semifabricate si preparate culinare - 2 - 0744612264
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0735417292
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • AGOMI HOUSE SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0736627565
  • AGOMI HOUSE SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0736627565
  • AGOMI HOUSE SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0736627565
  • AGOMI HOUSE SRL - gradinar - 1 - 0736627565
  • EVENTURA RENTALS - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 – 0756656479
  • KEVIN DESIGN SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 3 - 0762147301
  • LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
  • PAPAVERO SUAVE SRL - frizer - 3 - 0769247788
  • PAPAVERO SUAVE SRL - femeie de serviciu - 1 - 0769247788
  • SOLIDARTERRA SRL - receptionist - 1 - 0766619470
  • SOLIDARTERRA SRL - antrenor - 1 - 0766619470
  • SOLIDARTERRA SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0766619470
  • SOLIDARTERRA SRL - lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva) - 1 - 0766619470

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. - bucatar - sef - 1 - office@bailesarateocnamures.ro
  • BORING PATH SRL - manager general - 1 - 0750272515
  • BORING PATH SRL - fotograf - 1 - 0750272515
  • BORING PATH SRL - producator audiovideo - 1 - 0750272515
  • BORING PATH SRL - lucrator social - 1 - 0750272515
  • SCANDI - INTERIORS SRL - femeie de serviciu - 1 - 0758878315
  • XTRACT DESIGN CONCEPT SRL - femeie de serviciu - 1 - 0753313277
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL - bucatar - 1 - 0735417292

Locuri de muncă/ angajări TEIUȘ

Angajator - post vacant - nr. locuri - telefon mobil/ e-mail

  • COLUMBA EVENTS - organizator prestari servicii - 2 - 0751501894
  • VI ȚINDĂLĂ JUNIOR SRL - gestionar depozit - 1 - 0722590832
  • VI ȚINDĂLĂ JUNIOR SRL - macelar - 1 - 0722590832

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • PEK STAR SRL - cartonagist - 1 - 0744543820
  • PIVNIȚA DOMNEASCĂ - barman - 2 - 0744902683
  • ELENA GARDEN SRL Pirita-Zlatna- îngrijitor spatii verzi - 2 - 0772236517
  • ELENA GARDEN SRL Pirita-Zlatna - manipulant marfuri - 1 - 0772236517
  • ELENA GARDEN SRL Pirita-Zlatna - manager de intreprindere sociala - 1 - 0772236517

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • AMPOITA - EMI DAV SRL - încarcator - descarcator - 2 - 0747306966
  • AMPOITA - ZEUS TRANSPORT - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - zeus_transport@yahoo.com
  • AMPOITA - ZEUS TRANSPORT - încarcator - descarcator - 3 - emidav2015@yahoo.com
  • AMPOITA - ZEUS TRANSPORT - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 2 - zeus_transport@yahoo.com
  • ARIESENI - M&M AGREMENT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0745231944
  • CASA DE PIATRA  - ARIESENI - ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0751877994
  • CASA DE PIATRA  - ARIESENI - ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - responsabil de mediu - 1 - 0751877994
  • CASA DE PIATRA  - ARIESENI - ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - responsabil al managementului responsabilitatii sociale - 1 - 0751877994
  • BARABANT - CATERING GRUP SRL - bucatar - sef - 1 - 0756706959
  • BARABANT - CATERING GRUP SRL - bucatar - 1 - 0756706959
  • BARABANT - CATERING GRUP SRL - ajutor bucatar - 1 - 0756706959
  • BARABANT - RSS SOCIAL SUPPORT SRL - operator sunet - 1 - 0756708243
  • BARABANT - RSS SOCIAL SUPPORT SRL - manipulant marfuri - 3 - 0756708243
  • BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0729141572
  • BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - lucrator gestionar - 1 - 0729141572
  • BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - secretar administrativ - 1 - 0729141572
  • BENIC - AUTO CENTER BENIC SRL - femeie de serviciu - 1 - 0729141572
  • BENIC - AGROPACK ALBA SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0762938707
  • BENIC - AGROPACK ALBA SRL - ambalator manual - 3 - 0762938707
  • BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0762938707
  • BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - tehnician mentenanta electromecanica – automatica echipamente industriale - 2 - 0762938707
  • BENIC - SMART GATE SYSTEM SRL - functionar administrativ - 1 - 0762938707
  • BISTRA - CRAFT WOOD ACASA SRL - manager general - 1 - 0746481868
  • BUCERDEA GRANOASA - ECO EUROPELETI SRL - administrator - 1 - 0775540018
  • BUCERDEA GRANOASA - ECO EUROPELETI SRL - operator la masini de brichetat span - 1 - 0775540018
  • BUCERDEA GRANOASA - ECO EUROPELETI SRL - manipulant marfuri - 1 - 0775540018
  • BUCERDEA GRANOASA - ECO EUROPELETI SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0775540018
  • BUCERDEA GRANOASA - ECO EUROPELETI SRL - operator la masini de brichetat span - 1 - 0775540018
  • BUCERDEA VINOASA - PERFECT BUSINESS TRUȚA SRL - bucatar - 1 - 0761070300
  • CAPALNA - DOMENIILE ZAMORA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0762832800
  • CAPALNA - DOMENIILE ZAMORA SRL - camerista hotel - 1 - 0762832800
  • CRACIUNELU DE JOS - PIZZERIA CRACIUNEL SRL - pizzar - 1 - 0749535535
  • CRACIUNELU DE JOS - PIZZERIA CRACIUNEL SRL - ajutor bucatar - 1 - 0749535535
  • DARLESTI  - HOREA - VOLTRURAL - electrician în constructii - 2 - 0766251100
  • DARLESTI  - HOREA - VOLTRURAL - functionar administrativ - 1 - 0766251100
  • DOBRA  -  SUGAG - A N SERV TIME SRL - lucrator comercial - 1 - 0766451968
  • DRAMBAR - PEMA ELECTROTEHNIC SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0258806924
  • DRAMBAR - PEMA ELECTROTEHNIC SRL - confectioner cablaje auto - 5 - 0258806924
  • DRAMBAR - MUREŞULDRÂMBAR SRL - sapator manual - 5 - 0258815855
  • FATA LAPUSULUI  -  ARIESENI - TINY SMART SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0742461006
  • FATA LAPUSULUI  - ARIESENI - TINY SMART SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0742461006
  • GALATI  - ZLATNA - NEW ANDRE TEAM - mecanic auto - 1 - 0741070818
  • GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0744693292
  • GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - tâmplar universal - 2 - 0744693292
  • GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - cusator piese din piele si înlocuitori - 5 - 0744693292
  • GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - bucatar - 1 - 0762862090
  • GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - ajutor bucatar - 1 - 0762862090
  • GALDA DE JOS - ANNE BEATRICD BISTRO SRL - femeie de serviciu - 1 - 0762862090
  • GALDA DE JOS - STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL - manager aprovizionare - 1 - 0764702594
  • GALDA DE JOS - STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL - ajutor bucatar - 3 - 0764702594
  • GALDA DE JOS - DOPPIO ADVENTURES SRL - organizator prestari servicii - 2 - 0771436982
  • GALDA DE JOS - TEAM GREEN CITY SRL - muncitor plantatii si amenajare zona verde - 2 - 0770788185
  • GALDA DE JOS - BUGY AVENTURES SRL - organizator prestari servicii - 2 - 0773764942
  • GARBOVA - ATV GARBOVA SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0753073020
  • GARBOVA - ATV GARBOVA SRL - conducator de motocicleta - 1 - 0753073020
  • GARBOVA - ATV GARBOVA SRL - mecanic auto - 1 - 0753073020
  • GARBOVA DE JOS - AYO SPEED AUTO SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0743393812
  • GARDA DE SUS - PROFI ROM FOOD SRL - vânzator - 2 - 0372568911
  • HOREA - HOREA WILD GLAMPING SRL - femeie de serviciu - 2 - 0767025500
  • HOREA - HOREA WILD GLAMPING SRL - receptionist - 1 - 0767025500
  • IGHIU - DIGMASTER - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0787784150
  • IGHIU - DIGMASTER - administrator societate comerciala - 1 - 0787784150
  • IGHIU - DIGMASTER - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0787784150
  • IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT  SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0733829115
  • IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT  SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0733829115
  • IGHIU - UTIL RURAL CONSTRUCT  SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0733829115
  • IGHIU - OUTDOOR SOCIAL SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0787888566
  • IGHIU - OUTDOOR SOCIAL SRL - organizator prestari servicii - 3 - 0787888566
  • IGHIU - ALTINSTAUR CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0747789632
  • JIDVEI - CABINET MEDICAL THERAPY MASSAGE SRL - receptionist - 1 - 0757235399
  • JIDVEI - CABINET MEDICAL THERAPY MASSAGE SRL - maseur - 2 - 0757235399
  • JIDVEI - CABINET MEDICAL THERAPY MASSAGE SRL - femeie de serviciu - 1 - 0757235399
  • LANCRAM - PIC INTERLOGISTIC SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 4 - 0737899539
  • LAZ - VERO MOL CAFFE SRL - manipulant marfuri - 1 - 0725392759
  • LIVEZILE - URBAN WOODS SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2 - 0748905157
  • LUNCA BISERICII   -  VIDRA - AQUA NRG VIDRA SRL - casier - 1 - 0742889302
  • LUNCA BISERICII  - VIDRA - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - ospatar (chelner) - 2 - 0754228083
  • LUNCA BISERICII  - VIDRA - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0754228083
  • LUNCA BISERICII  - VIDRA - POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0754228083
  • LUNCA BISERICII  - VIDRA - TRADITIE SI BUN GUST SRL - îngrijitor spatii verzi - 2 - 0742889302
  • LUNCA BISERICII  - VIDRA - TRADITIE SI BUN GUST SRL - programator productie - 1 - 0742889302
  • LUNCA BISERICII  - VIDRA - APA ANABELA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0751147222
  • NECSESTI  - VADU MOTILOR - ESTETISTA SRL - femeie de serviciu - 1 - 0748626626
  • NECSESTI  - VADU MOTILOR - ESTETISTA SRL - receptionist - 1 - 0748626626
  • NECSESTI  - VADU MOTILOR - ESTETISTA SRL - operator intretinere corporala - 1 - 0748626626
  • NEMESI  - VIDRA - KATAM SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0728878911
  • NEMESI  - VIDRA - KATAM SRL - camerista hotel - 1 - 0728878911
  • PARAU LUI MIHAI   -  VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - agent de vânzari - 1 - 0720660828
  • PARAU LUI MIHAI  - VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - director societate comerciala - 1 - 0720660828
  • PARAU LUI MIHAI  - VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - femeie de serviciu - 1 - 0720660828
  • PARAU LUI MIHAI  - VINTU DE JOS - NO HAI LA DRUM SRL - manipulant marfuri - 1 - 0720660828
  • PETRESTI - TECHNOCRAFT SYSTEMS SRL - inginer mecanic - 1 - 0743150974
  • POPESTII DE JOS  - VADU MOTILOR - FLANDRA FOREST SRL - secretara - 1 - 0722349950
  • POPESTII DE JOS  - VADU MOTILOR - FLANDRA FOREST SRL - casier - 1 - 0722349950
  • PURCARETI  -  PIANU  - KEEP GREEN SRL - antreprenor în economia sociala - 1 - 0766619470
  • PURCARETI  -  PIANU  - KEEP GREEN SRL - lucrator pentru salubrizare spatii verzi - 3 - 0766619470
  • SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - cofetar - 1 - 0765563209
  • SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0765563209
  • SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0765563209
  • SALISTEA - CATADAV DESSERT SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 1 - 0765563209
  • SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - director societate comerciala - 1 - 0767538624
  • SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - lucrator comercial - 1 - 0767538624
  • SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - ajutor bucatar - 1 - 0767538624
  • SALISTEA - AURORIS FOOD SRL - femeie de serviciu - 1 - 0767538624
  • SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - femeie de serviciu - 1 - 0764220451
  • SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - mecanic auto - 1 - 0764220451
  • SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0764220451
  • SANCEL - BOG AUTO SERVICE SRL - secretar administrativ - 1 - 0764220451
  • SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0753484141
  • SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - cofetar - 1 - 0753484141
  • SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - patiser - 1 - 0753484141
  • SANTIMBRU - BEA S SWEET EVENT SRL - ambalator manual - 1 - 0753484141
  • SANTIMBRU - COMȘA CU BULDO SRL - secretar administrativ - 1 - 0774061997
  • SANTIMBRU - COMȘA CU BULDO SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0774061997
  • SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0754540111
  • SANTIMBRU - NOVA INFRA CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0754540111
  • SANTIMBRU - TRANSAVIA S.A. - muncitor necalificat în agricultura - 1 - 0748200044
  • SANTIMBRU - TRANSAVIA S.A. - muncitor necalificat în agricultura - 1 - 0748200044
  • SARD - STAY CONCEPT SRL - femeie de serviciu - 1 - 0731096480
  • SARD - STAY CONCEPT SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0731096480
  • SARD - ANNA PARK SRL - îngrijitor de copii - 2 - 0742656587
  • SARD - ANNA PARK SRL - femeie de serviciu - 1 - 0742656587
  • SASCIORI - MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 10 - 0756705950
  • SEUSA - DPN INSTAL SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 5 - 0720004764
  • SEUSA - DPN INSTAL SRL - instalator apa, canal - 2 - 0720004764
  • SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - manager - 1 - 0769723344
  • SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - tâmplar mecanic la rindeluit - 1 - 0769723344
  • SIBOT - TARGUL LEMNARULUI SRL - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 1 - 0769723344
  • SOHODOL - FOODPACK SRL - manager - 1 - 0770369265
  • SOHODOL - FOODPACK SRL - bucatar - 1 - 0770369265
  • SOHODOL - FOODPACK SRL - ajutor bucatar - 1 - 0770369265
  • SOHODOL - FOODPACK SRL - manager aprovizionare - 1 - 0770369265
  • TARTARIA - V.I.I.S. LUX CARS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0749281888
  • TARTARIA - V.I.I.S. LUX CARS SRL - spalator vehicule - 1 - 0749281888
  • TELNA - ROBI TECH SRL - manager - 1 - 0755574987
  • TELNA - ROBI TECH SRL - mecanic auto - 1 - 0755574987
  • TELNA - ROBI TECH SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0755574987
  • TURDAS - OPTIM MNMARKET SRL - lucrator comercial - 3 - 0751631980
  • VAMA SEACA - GROZAV HOME SRL - responsabil cazare - 1 - 0749484737
  • VAMA SEACA - GROZAV HOME SRL - lucrator social - 1 - 0749484737
  • VAMA SEACA - GROZAV HOME SRL - menajera - 1 - 0749484737
  • VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING SRL - confectioner cablaje auto - 7 - 0720085887
Ultimele articole pe alba24
