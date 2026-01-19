Connect with us

Care sunt marile proiecte de investiții în domeniul culturii, în Alba. Obiective, costuri și planuri pe 2026

Care sunt marile proiecte de investiții în domeniul culturii, în Alba: Mai multe proiecte de investiții încadrate în domeniul culturii sunt în diverse stadii de implementare în județul Alba, începând cu 1 ianuarie 2025 și până în prezent.

Acestea vizează atât realizarea unor clădiri noi, cât și reabilitarea, restaurarea sau reconversia unor obiective cu valoare culturală și istorică, în mai multe localități din județ, potrivit companiei de consultanță IBC Focus.

Care sunt marile proiecte de investiții în domeniul culturii în Alba. Situația pe localități

În municipiul Sebeș se află în etapa de autorizare proiectul privind realizarea unui centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii.

Investiția are o valoare de 303.982 lei și o suprafață de 600 de metri pătrați.

La Blaj, este în curs de amenajare proiectul pentru construirea unei biblioteci municipale, clădire cu regim de înălțime D+P+2E.

Valoarea investiției este de 10,65 milioane de lei, iar suprafața totală este de 2.790 de metri pătrați.

Noua bibliotecă ultramodernă a ajuns la stadiu de realizare a lucrărilor de peste 75%.

În Alba Iulia, un proiect de schimbare a destinației unui spațiu din casă de locuit în casă memorială „Camil Velican” a fost finalizat la data de 26 noiembrie 2025.

Investiția s-a ridicat la 3,36 milioane de lei, iar suprafața obiectivului este de 616 metri pătrați.

Tot în domeniul patrimoniului construit, în Roșia Montană se află în fază incipientă proiectul de conservare și restaurare a Casei Cantorului, care include și o extindere la regimul P+1E+M.

Valoarea investiției este de 2,10 milioane de lei, iar suprafața este de 492 de metri pătrați.

Episcopia Unitariană a lansat pe 16 septembrie 2025, în platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru execuția lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Conservare - restaurare Casa Cantorului, Parohia Unitariană Roșia Montană, Nr. 390”.

La Alba Iulia, un alt proiect important vizează reconversia și refuncționalizarea zonei șanțului exterior est al Cetății Alba Carolina, investiție aflată în stadiul de construcție, cu o valoare de 5,57 milioane de lei.

De asemenea, în municipiul reședință de județ se derulează proiectul de restaurare a zidului estic al Bastionului Sfântul Mihail, cu o valoare de 1,10 milioane de lei și o suprafață de 69 de metri.

Lucrările de construcție au fost demarate la 16 octombrie 2025.

În comuna Rimetea, este în stadiu de construcție, începând cu 10 octombrie 2025, proiectul de reabilitare și punere în valoare a Cetății Nobiliare Colțești.

Investiția are o valoare de 8,79 milioane de lei și vizează o suprafață de 1.265 de metri.

Cetatea Trascăului și Conacul Thorotzkay-Rudnyanszky din Colțești sunt incluse într-un amplu proces de renovare și punere în valoare.

”Pentru Cetatea Colțești, termenul de finalizare al lucrărilor este 30 iunie 2026. În ceea ce privește conacul nobiliar, aflat în satul Colțești, lucrările sunt mai avansate.

Acestea urmează să fie finalizate în decembrie 2025. Aici va fi centru de informare turistică”, a spus primarul Deák-Székely Szilárd-Levente, pentru Alba24.

La Aiud, proiectul de reabilitare a Centrului Cultural „Liviu Rebreanu”, clădire cu regim de înălțime S+P+1E, se află în etapa de proiectare, demarată la 16 iulie 2025.

Valoarea investiției este de 114.635 lei, iar suprafața centrului este de 2.547 de metri pătrați.

Situația la nivel național:

Peste 100 de proiecte culturale se aflau în lucru în România în ultimele 12 luni, conform datelor monitorizate și transmise, la solicitarea Economedia, de compania de consultanță IBC Focus, care urmărește șantiere la nivel național.

Este vorba despre galerii, muzee, teatre, clădiri noi sau proiecte de renovări, aflate în construcție sau în curs de amenajare, în mai multe județe din țară.

Acestea au o valoare estimată la 1,75 miliarde de lei, potrivit Economedia.

