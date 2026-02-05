Connect with us

Eveniment

Deduceri fiscale pentru pensiile ocupaţionale. Măsuri prevăzute de Ministerul Finanțelor, în Pachetul de relansare economică

Ratele românilor vor crește

Publicat

acum 2 ore

Deduceri fiscale pentru pensiile ocupaţionale. Ministerul Finanțelor a publicat joi un proiect de Lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică care prevede, printre altele, o serie de deduceri fiscale pentru pensiile ocupaționale. 

În prezent, în Codul fiscal nu sunt excluse explicit din categoria veniturilor din pensii neimpozabile, veniturile din pensii plătite din fonduri de pensii ocupaționale sau pensiile aferente unui cont de PEPP sau subcont din România.

Citește și VIDEO: Ministrul Finanţelor a prezentat pachetul de relansare economică. Care sunt principalele măsuri propuse

Deduceri fiscale pentru pensiile ocupaţionale

Prin proiect, Codul fiscal va fi completat pentru a include explicit contribuţiile la fondurile de pensii ocupaţionale în categoria cheltuielilor deductibile, în limita echivalentului în lei a 400 de euro anual pentru fiecare persoană.

„În cazul veniturilor din activităţi independente se propune completarea prevederilor referitoare la deductibilitatea limitată a contribuţiilor la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 şi cele reprezentând contribuţii la schemele de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în sensul includerii în plafonul anual ce reprezintă echivalentul în lei a 400 euro, pentru fiecare persoană şi a contribuţiilor la fondurile de pensii ocupaţionale, respectiv a contribuţiilor la schemele de pensii ocupaţionale (...), precum şi a contribuţiilor la produse paneuropene de pensii personale (PEPP) aferente conturilor sau subconturilor din România, plătite în scopul personal al contribuabilului, în cheltuielile care, potrivit legii, sunt deductibile limitat”, se menţionează în expunerea de motive.

Astfel, contribuţiile la fondurile de pensii ocupaţionale, la schemele de pensii ocupaţionale, cât şi contribuţiile la PEPP aferente conturilor sau subconturilor din România, reprezintă cheltuieli deductibile limitat începând cu veniturile aferente anului 2026 pentru contribuţiile plătite începând cu data de 1 martie 2026.

„În ceea ce priveşte plafonul lunar de venit neimpozabil şi care nu se cuprinde în bazele de calcul ale contribuţiilor sociale obligatorii, stabilit în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat din salariul de bază/solda lunară corespunzătoare locului de muncă ocupat, în condiţiile stabilite prin lege, se fac completări prin includerea în sumele suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană, a contribuţiilor la fondurile de pensii ocupaţionale, respectiv a contribuţiilor la schemele de pensii ocupaţionale, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile ocupaţionale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară”, se mai precizează în documentul citat.

Astfel, contribuţiile la fondurile de pensii ocupaţionale, respectiv la schemele de pensii ocupaţionale, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, reprezintă venit neimpozabil, în limita plafoanelor prevăzute de lege.

„Se propune completarea prevederilor Codului fiscal referitor la determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, în sensul în care sunt deductibile contribuţiile la fonduri de pensii ocupaţionale, respectiv contribuţii la schemele de pensii ocupaţionale, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile ocupaţionale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene, aparţinând Spaţiului Economic European sau entităţi autorizate într-un stat aderent la codurile de liberalizare ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, precum şi contribuţiile la PEPP aferente conturilor sau subconturilor din România, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro”, menţionează sursa citată.

De asemenea, se clarifică faptul că regulile privind asocierile fără personalitate juridică nu se aplică fondurilor de pensii ocupaţionale constituite conform prevederilor legislaţiei specifice în materie.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 52 de minute

Trei bărbați, trimiși în judecată după ce au pus în aplicare în Alba, ”Metoda Acoperișul”. De ce au devenit violenți cu victima
vreme meteo umbrela ploaie ploua
Evenimentacum 2 ore

Vremea de weekend în Alba, 6 - 8 februarie. Cer înnorat, ploi, burniță și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități
Ratele românilor vor crește
Evenimentacum 2 ore

Deduceri fiscale pentru pensiile ocupaţionale. Măsuri prevăzute de Ministerul Finanțelor, în Pachetul de relansare economică
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Au apărut primii ghiocei la Lunca Ampoiței. Florile care vestesc primăvara
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Starea drumurilor din Alba după sezonul de iarnă, inventariată de autoritățile județene. Când vor începe reparațiile
Administrațieacum 10 ore

O primărie din Bihor revendică jumătate din pârtia de schi de la Vârtop. Anomalie administrativă descoperită după măsurători
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

Măsuri de relansare economică: Draftul documentului pregătit de Guvern cu facilități fiscale, scheme de ajutor și investiții
Economieacum 24 de ore

Plafonarea prețului la gaze, PRELUNGITĂ până în 2027. Anunțul lui Ilie Bolojan: Preț reglementat pentru consumatorii casnici
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 8 ore

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 2 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Blajacum 23 de ore

Volei Alba Blaj a învins Volero le Cannet și s-a calificat în sferturile de finală CEV Cup
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 2 zile

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Educațieacum 2 zile

Când este programată vacanța de schi, în funcție de județ, urmată de vacanța de Paște. Când au liber elevii din Alba
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

VIDEO: Frauda romantică, una dintre metodele folosite de atacatorii cibernetici. Avertisment DNSC
Actualitateacum 2 zile

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

4 februarie: Ziua internațională de luptă împotriva cancerului, una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial
Evenimentacum 2 zile

Buget dublu în 2026 pentru programul FIV de creștere a natalității. Câte cupluri vor beneficia de sprijin financiar
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Elevii de clasa a VIII-a vor avea ore doar dimineața. Proiect de lege adoptat tacit de Senat
Actualitateacum 14 ore

Ilie Bolojan: ”Nu vor exista tăieri bugetare în învățământul preuniversitar”
Mai mult din Educatie