Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 6 - 8 februarie. Cer înnorat, ploi, burniță și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități
Vremea de weekend în Alba, 6 - 8 februarie. Temperaturile maxime vor atinge valori între 8 și 10 grade Celsius în județul Alba în acest sfârșit de săptămână.
Sâmbătă și duminică, în mai multe zone din județ sunt anunțate ploi, ploi înghețate, burniță și ninsori.
La munte, temperaturile minime vor atinge -1 ... -2 grade Celsius.
Vremea de weekend în Alba, 6 - 8 februarie
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 6 februarie
- Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit
- Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare cu nori
- Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
- Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorat
- Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soarele iese puțin din nori
- Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soarele iese puțin din nori
- Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soarele iese puțin din nori
- Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; parțial însorit
- Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit
- Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit
- Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare
- Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare cu nori
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 7 februarie
- Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare sporadic apoi se înnorează
- Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; înnorare accentuată
- Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; șanse de ploaie
- Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și ninsoare
- Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
- Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
- Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță
- Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; înnorare accentuată
- Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
- Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
- Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie scurtă
- Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; înnorare accentuată
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 8 februarie
- Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; câteva averse
- Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; una sau două averse scurte
- Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare sporadică
- Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; averse de ninsoare
- Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
- Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
- Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; șanse de ploaie
- Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
- Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; puțină ninsoare, lapoviță și ploaie
- Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; puțină ninsoare, lapoviță și ploaie
- Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare, ploaie înghețată și ploaie
- Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; una sau două averse scurte
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.