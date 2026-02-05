Vremea de weekend în Alba, 6 - 8 februarie. Cer înnorat, ploi, burniță și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități

Vremea de weekend în Alba, 6 - 8 februarie. Temperaturile maxime vor atinge valori între 8 și 10 grade Celsius în județul Alba în acest sfârșit de săptămână.

Sâmbătă și duminică, în mai multe zone din județ sunt anunțate ploi, ploi înghețate, burniță și ninsori.

La munte, temperaturile minime vor atinge -1 ... -2 grade Celsius.

Vremea de weekend în Alba, 6 - 8 februarie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 6 februarie

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit

minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare cu nori

minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare cu nori Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorat

minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorat Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soarele iese puțin din nori

minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soarele iese puțin din nori Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soarele iese puțin din nori

minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soarele iese puțin din nori Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soarele iese puțin din nori

minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soarele iese puțin din nori Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; parțial însorit

minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; parțial însorit Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit

minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit

minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare

minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare cu nori

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 7 februarie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare sporadic apoi se înnorează

minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare sporadic apoi se înnorează Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; înnorare accentuată

minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; înnorare accentuată Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; șanse de ploaie

minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; șanse de ploaie Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și ninsoare

minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și ninsoare Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță

minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; înnorare accentuată

minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; înnorare accentuată Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie scurtă

minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie scurtă Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; înnorare accentuată

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 8 februarie

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; câteva averse

minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; câteva averse Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; una sau două averse scurte

minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; una sau două averse scurte Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare sporadică

minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare sporadică Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; averse de ninsoare

minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; averse de ninsoare Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; șanse de ploaie

minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; șanse de ploaie Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; puțină ninsoare, lapoviță și ploaie

minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; puțină ninsoare, lapoviță și ploaie Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; puțină ninsoare, lapoviță și ploaie

minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; puțină ninsoare, lapoviță și ploaie Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare, ploaie înghețată și ploaie

minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare, ploaie înghețată și ploaie Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; una sau două averse scurte

sursa: accuweather.com

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News