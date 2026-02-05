Connect with us

Eveniment

Vremea de weekend în Alba, 6 - 8 februarie. Cer înnorat, ploi, burniță și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități

vreme meteo umbrela ploaie ploua

Publicat

acum 2 ore

Vremea de weekend în Alba, 6 - 8 februarie. Temperaturile maxime vor atinge valori între 8 și 10 grade Celsius în județul Alba în acest sfârșit de săptămână.

Sâmbătă și duminică, în mai multe zone din județ sunt anunțate ploi, ploi înghețate, burniță și ninsori. 

La munte, temperaturile minime vor atinge -1 ... -2 grade Celsius.

Vremea de weekend în Alba, 6 - 8 februarie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 6 februarie

  • Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit
  • Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare cu nori
  • Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
  • Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorat
  • Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soarele iese puțin din nori
  • Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soarele iese puțin din nori
  • Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soarele iese puțin din nori
  • Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; parțial însorit
  • Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit
  • Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant însorit
  • Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori și soare
  • Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare cu nori

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 7 februarie

  • Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare sporadic apoi se înnorează
  • Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; înnorare accentuată
  • Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; șanse de ploaie
  • Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și ninsoare
  • Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
  • Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
  • Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță
  • Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; înnorare accentuată
  • Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
  • Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
  • Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie scurtă
  • Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; înnorare accentuată

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 8 februarie

  • Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; câteva averse
  • Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; una sau două averse scurte
  • Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare sporadică
  • Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; averse de ninsoare
  • Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
  • Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
  • Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; șanse de ploaie
  • Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
  • Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; puțină ninsoare, lapoviță și ploaie
  • Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; puțină ninsoare, lapoviță și ploaie
  • Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare, ploaie înghețată și ploaie
  • Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; una sau două averse scurte

sursa: accuweather.com

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 11 minute

Un bărbat din Alba a confecționat o armă de foc după instrucțiuni văzute pe YouTube și s-a ales cu o condamnare. Pedeapsa primită
Evenimentacum O oră

Trei bărbați, trimiși în judecată după ce au pus în aplicare în Alba, ”Metoda Acoperișul”. De ce au devenit violenți cu victima
vreme meteo umbrela ploaie ploua
Evenimentacum 2 ore

Vremea de weekend în Alba, 6 - 8 februarie. Cer înnorat, ploi, burniță și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Au apărut primii ghiocei la Lunca Ampoiței. Florile care vestesc primăvara
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Starea drumurilor din Alba după sezonul de iarnă, inventariată de autoritățile județene. Când vor începe reparațiile
Administrațieacum 10 ore

O primărie din Bihor revendică jumătate din pârtia de schi de la Vârtop. Anomalie administrativă descoperită după măsurători
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Măsuri de relansare economică: Draftul documentului pregătit de Guvern cu facilități fiscale, scheme de ajutor și investiții
Economieacum o zi

Plafonarea prețului la gaze, PRELUNGITĂ până în 2027. Anunțul lui Ilie Bolojan: Preț reglementat pentru consumatorii casnici
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 9 ore

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 2 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Blajacum 24 de ore

Volei Alba Blaj a învins Volero le Cannet și s-a calificat în sferturile de finală CEV Cup
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 2 zile

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Educațieacum 2 zile

Când este programată vacanța de schi, în funcție de județ, urmată de vacanța de Paște. Când au liber elevii din Alba
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

VIDEO: Frauda romantică, una dintre metodele folosite de atacatorii cibernetici. Avertisment DNSC
Actualitateacum 2 zile

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

4 februarie: Ziua internațională de luptă împotriva cancerului, una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial
Evenimentacum 2 zile

Buget dublu în 2026 pentru programul FIV de creștere a natalității. Câte cupluri vor beneficia de sprijin financiar
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Elevii de clasa a VIII-a vor avea ore doar dimineața. Proiect de lege adoptat tacit de Senat
Actualitateacum 14 ore

Ilie Bolojan: ”Nu vor exista tăieri bugetare în învățământul preuniversitar”
Mai mult din Educatie