Connect with us

Economie

Deficitul bugetar, în scădere față de anul trecut. Care sunt datele prezentate de Ministerul Finanțelor

Publicat

acum 50 de secunde

Deficitul bugetar a ajuns la 6,4% din PIB, după primele 11 luni ale acestui an, în scădere cu 0,74 puncte procentuale față de deficitul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, a anunțat, luni, Ministerul Finanțelor.

Execuția bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde lei, potrivit sursei citate.

”Datele financiare la finalul lunii noiembrie confirmă eficiența măsurilor adoptate de Guvernul României, deficitul bugetar fiind în scădere comparativ cu anul precedent, în condițiile unei creșteri consistente a veniturilor și direcționării resurselor către investiții și proiecte finanțate din fonduri europene”, precizează reprezentanții ministerului, într-un comunicat.

Veniturile și cheltuielile la bugetul statului

Veniturile bugetului general au însumat 591,91 miliarde de lei, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă a anului anterior. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au crescut cu 1,34%, evoluție susținută atât de veniturile curente, cât și de fondurile europene.

Cheltuielile, în sumă de 713,68 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 9,9% față de aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creștere cu 0,59 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2024, de la 36,93% din PIB la 37,52% din PIB.

”Analizând evoluția ponderii cheltuielilor bugetare în PIB, observăm că ritmul de creștere din anul curent s-a diminuat comparativ cu anul precedent, indicând o încetinire a expansiunii cheltuielilor publice raportate la nivelul PIB”, precizează Ministerul Finanțelor, citat de Agerpres.

Încasări din impozite pe salarii și contribuții de asigurări

Conform MF, încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 53,43 miliarde lei. S-a înregistrat o creștere de 19,4% față de 2024. Aceasta a fost determinată în principal de avansul semnificativ al încasărilor din impozitul pe dividende (+72,6%), ca urmare a dividendelor distribuite în anul 2024, cu reținerea cotei de impozit de 8%.

Totodată, încasările din impozitul pe salarii au crescut cu 20,4%, peste dinamica fondului de salarii din economie, evoluție influențată de eliminarea facilităților fiscale acordate anumitor sectoare economice.

Contribuțiile de asigurări au însumat 189,71 miliarde lei, consemnând o creștere de 10,1% (an/an), peste cea a fondului de salarii din economie.

”Evoluția acestor încasări reflectă eliminarea excepțiilor de la plata Contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și un transfer mai ridicat către pilonul II de pensii comparativ cu perioada similară a anului precedent”, precizează sursa citată.

Încasări din impozit pe profit și TVA

Încasările din impozitul pe profit au fost de 39,30 miliarde lei, în creștere cu 14,2% (an/an). Aceasta a fost susținută de de avansul veniturilor din impozitul pe profit de la agenții economici.

Încasările nete din TVA au însumat 120,59 miliarde lei, marcând o creștere de 11,1% (an/an), în condițiile unor rambursări de TVA mai mari cu 7,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

De asemenea, se remarcă accelerarea dinamicii încasărilor brute din TVA începând cu luna august, pe fondul modificărilor cotelor de TVA prevăzute de Legea nr. 141/2025. Veniturile din accize au totalizat 43,69 miliarde lei, în creștere cu 3,7% (an/an), evoluție susținută de majorarea încasărilor din accizele pentru produsele energetice (+14,8%), influențate inclusiv de majorarea nivelului accizelor conform Legii nr. 141/2025.

Venituri nefiscale

Veniturile nefiscale au însumat 50,43 miliarde lei, în creștere cu 8,6%, evoluție susținută de vărsămintele din veniturile nete ale Băncii Naționale a României și de veniturile din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Sumele rambursate de Uniunea Europeana în contul plăților efectuate și donații au totalizat 54,34 miliarde lei, înregistrând o creștere semnificativă de 47,5% (an/an).

Cheltuieli de personal

Cheltuielile de personal au însumat 154,13 miliarde lei, în creștere cu 4,1% față de aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, acestea reprezintă 8,1% din PIB, cu 0,3 puncte procentuale mai puțin decât în perioada similară a anului 2024, pe fondul reducerii unor sporuri și al măsurilor de limitare a cheltuielilor salariale.

Începând cu luna iulie 2025, cheltuielile de personal au înregistrat o tendință descrescătoare, astfel că în luna noiembrie sunt cu 533,6 milioane lei mai mici fața de luna noiembrie 2024.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Pe de altă parte, cheltuielile cu bunuri și servicii au fost de 87,94 miliarde lei, în creștere cu 4,7%, evoluție determinată în principal de majorările de la nivelul bugetelor locale și de creșterea cheltuielilor din cadrul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru decontarea medicamentelor și a programelor naționale de sănătate.

Alte cheltuieli

Cheltuielile cu dobânzile au însumat 48,81 miliarde lei, cu 13,48 miliarde lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

Și cheltuielile cu asistența socială au totalizat 229,37 miliarde lei, în creștere cu 11,7%, evoluție influențată în principal de recalcularea pensiilor din sistemul public, în conformitate cu Legea nr. 360/2023, precum și de plățile efectuate pentru compensarea facturilor la energie electrica și gaze naturale, în suma de 2,88 miliarde lei.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 10,86 miliarde lei, reprezentând în principal subvenții pentru transportul de călători, sprijinirea producătorilor agricoli și schema de compensare a consumului de energie electrică și gaze naturale pentru consumatorii noncasnici.

Investiții

Totodată, cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv subvențiile de la UE aferente agriculturii, au fost de 67,05 miliarde lei, în creștere cu 37,43% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 108,39 miliarde lei, cu 16,41% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, când au fost în valoare de 93,11 miliarde lei.

Execuția bugetului general consolidat pentru primele zece luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 108,87 miliarde lei, respectiv 5,72% din PIB.

Ținta de deficit bugetar pentru întregul an este de 8,4% din PIB, respectiv 159,8 miliarde lei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 50 de secunde

Deficitul bugetar, în scădere față de anul trecut. Care sunt datele prezentate de Ministerul Finanțelor
Evenimentacum 8 ore

UPDATE: Incendiu într-o gospodărie din Micești. Pompierii din Alba Iulia intervin cu două autospeciale
Economieacum 10 ore

Un nou concediu pentru salariați: zile libere plătite pentru refacere profesională, în caz de burnout. Obligații pentru angajatori
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 11 ore

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare
Administrațieacum 12 ore

Noile taxe și impozite locale la Alba Iulia, pentru anul 2026, la aprobare în ședința Consiliului Local. Cât vor plăti locuitorii
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 50 de secunde

Deficitul bugetar, în scădere față de anul trecut. Care sunt datele prezentate de Ministerul Finanțelor
Economieacum 10 ore

Un nou concediu pentru salariați: zile libere plătite pentru refacere profesională, în caz de burnout. Obligații pentru angajatori
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 16 ore

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Evenimentacum 6 zile

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Miriam Bulgaru s-a înscris în calificări la Australian Open. Sportiva din Alba Iulia a avut un an foarte bun
Evenimentacum 3 zile

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 13 ore

Zile libere mai puține în anul 2026. Calendarul sărbătorilor legale: weekenduri prelungite și minivacanțe de 3 și 4 zile
Actualitateacum 14 ore

Aperitive de Revelion: 17 idei inedite și rapide, pentru masa de Anul Nou 2026. Rețete care dau gust bun petrecerii dintre ani
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum 3 zile

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 12 ore

Dezvoltarea serviciilor stomatologice în spitalele publice. Ministerul Sănătății a pus în dezbatere mecanismul de finanțare
Evenimentacum 21 de ore

Intervenție chirurgicală realizată în premieră la Spitalul Județean din Alba Iulia, de către cadrele medicale de la Secția ORL
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 zile

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări
Educațieacum o săptămână

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Mai mult din Educatie