Denis Giosu, noua achiziție a CSM Unirea Alba Iulia. Tânărul fundaș va întări linia de apărare a echipei

CSM Unirea Alba Iulia a mai perfectat încă o achiziție. Este vorba despre venirea fundașului central Denis Giosu, adus de la ACS Târgu Mureș.

Anunțul a fost făcut joi de club, pe pagina oficială de Facebook.

Născut pe 10 februarie 2000, Denis Giosu va evolua cel puțin un sezon pentru Unirea Alba Iulia, iar de-a lungul carierei a mai evoluat la CNP Timișoara, Bari U-17, U19, Crema, Lumezzane, Luisiana (toate din Italia), Șoimii Lipova, CSM Deva și ACS Târgu Mureș.

La începutul carierei sale la juniori a jucat și atacant (de picor stâng), dar ulterior și-a găsit rolul în apărare.

”Mă bucur foarte mult să pot face parte din acest proiect, vreau să le mulțumesc staff-ului și conducerii pentru încrederea acordata.

Voi face tot posibilul să ajut echipa să-și îndeplinească obiectivul și aici mă refer la promovarea în Liga a II-a.

Am ales Alba Iulia pentru proiectul frumos de aici, pentru faptul că această echipă are o istorie, are suporteri și eu consider că sunt toate ingredientele necesare să facem performanță”, a declarat Denis Giosu.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News