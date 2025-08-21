FOTO: INCENDIU pe Autostrada A10, între Aiud și Teiuș. O mașină a luat foc. Pompierii din Aiud intervin cu o autospecială

Un incendiu a izbucnit joi după-amiaza, pe Autostrada A10, între Aiud și Teiuș. Focul a izbucnit la compartimentul motor al unui autoturism.

Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu pe autostrada A10, km 43, sens Aiud-Teiuș.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la compartimentul motor al unui autoturism.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

sursa foto: ISU Alba

