Connect with us

Eveniment

FOTO: INCENDIU pe Autostrada A10, între Aiud și Teiuș. O mașină a luat foc. Pompierii din Aiud intervin cu o autospecială

Publicat

acum 37 de minute

Un incendiu a izbucnit joi după-amiaza, pe Autostrada A10, între Aiud și Teiuș. Focul a izbucnit la compartimentul motor al unui autoturism.

Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu pe autostrada A10, km 43, sens Aiud-Teiuș.

 

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la compartimentul motor al unui autoturism.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

sursa foto: ISU Alba

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 38 de minute

FOTO: INCENDIU pe Autostrada A10, între Aiud și Teiuș. O mașină a luat foc. Pompierii din Aiud intervin cu o autospecială
Actualitateacum 60 de minute

ANAF lansează o campanie de informare privind dreptul la bonul fiscal în domeniul HORECA
Evenimentacum O oră

VREMEA de weekend în Alba: temperaturile scad, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe zile în localități din județ, 22-24 august
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 ore

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Ce proiecte PNRR sau cu alte finanțări riscă suspendarea la Alba Iulia. Ce spune primarul Gabriel Pleșa
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 60 de minute

ANAF lansează o campanie de informare privind dreptul la bonul fiscal în domeniul HORECA
Economieacum 5 ore

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Economieacum 5 ore

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Evenimentacum o zi

CJ Alba votează subvenția pentru transportul elevilor. PSD: o soluție temporară, sunt necesare noi rute și infrastructură
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum o zi

De ce comunitățile universitare au început să organizeze competiții de jocuri video (P)
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Atletul Ovidiu Hulea, campion național la săritura în lungime și 200 m. Premii importante obținute de sportivi din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

VREMEA de weekend în Alba: temperaturile scad, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe zile în localități din județ, 22-24 august
Cugiracum o zi

Gest de omenie al unui cugirean, pentru o fetiță bolnavă din Șpring. Primărița comunei i-a mulțumit public
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Ciuperci care pot provoca infecții grave, identificate la Institutul de Transplant Renal din Cluj-Napoca. Pericol pentru pacienți
Evenimentacum 5 ore

Medicii de familie vor fi plătiți în funcție de serviciile pe care le acordă. Numărul pacienților, al doilea criteriu de finanțare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)
Educațieacum o zi

VIDEO: Protest al profesorilor la Alba Iulia. Peste 100 de sindicaliști, în fața sediului Prefecturii
Mai mult din Educatie