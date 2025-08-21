Eveniment
FOTO: INCENDIU pe Autostrada A10, între Aiud și Teiuș. O mașină a luat foc. Pompierii din Aiud intervin cu o autospecială
Un incendiu a izbucnit joi după-amiaza, pe Autostrada A10, între Aiud și Teiuș. Focul a izbucnit la compartimentul motor al unui autoturism.
Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu pe autostrada A10, km 43, sens Aiud-Teiuș.
Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la compartimentul motor al unui autoturism.
Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.
sursa foto: ISU Alba
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.