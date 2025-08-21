Connect with us

Pașapoartele simple temporare vor include, de la 15 septembrie, un cod QR. Precizările Guvernului

Ce să faci dacă ai rămas fără acte în străinătate

Guvernul a aprobat joi măsuri pentru modernizarea și creșterea securității pașapoartelor simple temporare, prin care se introduc elemente suplimentare de securitate, în acord cu standardele internaționale și europene în domeniu.

Astfel, pașapoartele simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare vor include, începând cu data de 15 septembrie, un cod QR semnat digital, verificabil prin citire optică.

Acest element criptografic va reduce riscurile de falsificare sau utilizare frauduloasă şi va aduce nivelul de securitate al documentelor mai aproape de cel al paşapoartelor electronice, se precizează într-un comunicat transmis de Guvern.

Astfel, începând cu data de 15 septembrie 2025, pașapoartele simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare de pașapoarte vor include un cod QR semnat digital, verificabil prin citire optică.

Acest element criptografic asigură autenticitatea și integritatea datelor înscrise în document, reducând riscurile de falsificare sau utilizare frauduloasă și aducând nivelul de securitate al acestor documente mai aproape de cel al pașapoartelor electronice.

Introducerea elementelor criptografice moderne este necesară întrucât pașaportul simplu temporar românesc, deși reprezintă un document de călătorie sigur, nu beneficiază de protecția suplimentară oferită de suporturile digitale utilizate la pașapoartele electronice.

Prevederile actului normativ nu se aplică pașapoartelor simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare de pașapoarte în baza cererilor depuse anterior datei de 15 septembrie 2025, care rămân supuse regimului juridic în vigoare la data depunerii cererilor și își păstrează valabilitatea până la data înscrisă în cuprinsul documentelor de călătorie sau până la momentul preschimbării acestora.

Hotărârea aprobată joi de Guvern prevede, de asemenea:

  • definirea și actualizarea terminologiei specifice domeniului, pentru claritate și coerență legislativă;
  • armonizarea normelor naționale cu standardele internaționale și europene de securitate a documentelor de călătorie, inclusiv cu recomandările Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 și registrul PRADO;
  • alinierea cadrului legislativ la Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), în contextul abrogării Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal.

„Prin aceste măsuri, Guvernul consolidează securitatea documentelor de călătorie, asigură respectarea angajamentelor internaţionale asumate de România şi răspunde nevoii de protecţie sporită a cetăţenilor în contextul mobilităţii transfrontaliere”, se mai menţionează în comunicat.

